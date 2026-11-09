कासगंज: स्टील के बर्तन में पटाखा जलाना पड़ा भारी, पेट में घुसा विस्फोटक का टुकड़ा; युवक की मौत

जागरण संवादताता, कासगंज। दीपावली पर आतिशबाजी के दौरान लापरवाही तीन परिवारों पर भारी पड़ गई। पटाखे चलाते समय हुए हादसों में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

सात वर्षीय बालक के हाथ में फटा पटाखा, 20 वर्षीय युवक अस्पताल में भर्ती दूसरी घटना में होडलपुर निवासी 20 वर्षीय नरेंद्र पुत्र हरि सिंह पटाखा चलाते समय घायल हो गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चिकित्सक उसका उपचार कर रहे हैं। भिटौना निवासी सात वर्षीय आयल पुत्र मुहीद भी पटाखे की चपेट में आकर घायल हो गया। बताया गया कि पटाखा उसके हाथ में आकर फट गया, जिससे उसके हाथ में चोट आई। उसे भी उपचार के लिए अस्पताल लाया गया।