कानपुर देहात में मेडिकल कालेज में हंगामा, प्राचार्य पर अभद्रता का आरोप लगाकर गेट पर जुटे छात्र, रखी ये मांग

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। मेडिकल कालेज के छात्र गेट पर जुट गए और हंगामा शुरू कर दिया।उनका आरोप है कि प्राचार्य ने अभद्रता की, छात्र मांग कर रहे कि प्राचार्य को यहां से हटाया जाए।कई छात्र अपने बैग व सामान लेकर गेट पर आ गए हैं।

छात्रों के दो गुट में कुछ विवाद हुआ था। इसके बाद मामला प्राचार्य के पास पहुंचा था। सीनियर छात्रों ने आरोप लगाया कि प्राचार्य ने वहां पर अभद्रता की व मारने की बात कही। इसके बाद छात्र एकजुट हो गए और गेट पर हंगामा शुरू कर दिया, कई छात्र अपने सामान लेकर आ गए हैं और कह रहे कि प्राचार्य को हटाया जाए तभी पढ़ाई करेंगे। पुलिस व मेडिकल कालेज फैकल्टी समझाने में जुटी है।