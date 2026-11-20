संवाद सूत्र, मूसानगर (कानपुर देहात)। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने भागवत कथा के दौरान भगवान श्रीराम और माता सीता के विवाह से लेकर भगवान श्रीकृष्ण के जन्म और कंस वध तक के प्रसंगों का ओजस्वी और रोचक वर्णन किया। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम के जीवन से हमें अच्छी सीख मिलती है और इसे अपनाना चाहिए।

उन्होंने बताया कि महर्षि विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण को अपने साथ वन में ले गए थे, जहां राक्षसों का आतंक था। इसके बाद राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए धनुष यज्ञ का आयोजन किया। इसमें बड़े-बड़े राजा और महाराजा शामिल होने पहुंचे। सभी ने शिव धनुष उठाने का प्रयास किया, लेकिन कोई सफल नहीं हो सका। अंत में महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा और लक्ष्मण के अनुरोध पर भगवान राम आगे बढ़े और धनुष उठाते ही वह टूट गया। इसके बाद हर्षोल्लास के बीच भगवान राम और माता सीता का विवाह संपन्न हुआ।