संवाद सूत्र, शिवली। दो साल पहले नुनारीबहादुरपुर गांव से लापता हुए किसान का अब तक कोई सुराग नहीं लग सका है। कानपुर देहात जनपद के अलावा आसपास के कई जनपदों में पुलिस ने उसकी तलाश की पर सफलता नहीं मिल सकी। एसपी के आदेश पर अब सर्विलांस, एसओजी तथा साइबर टीम उसकी तलाश में लगी है।

नुनारीबहादुरपुर औनहां गांव निवासी 45 वर्षीय किसान भगवत प्रसाद 26 नवंबर 2024 को अपने भाई की ससुराल कमालपुर गया था जहां से वह वापस अपने घर नहीं लौटा था जिसपर उसके पिता शिवप्रकाश ने शिवली कोतवाली पहुंच गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने मैथा स्टेशन, भाऊपुर, बाघपुर, मैदा बाजार, भेवान, केसरी निवादा, गजानिवादा, मरहमताबाद, कडरी, देवीपुर, सहतावनपुरवा, कुढ़वा, मदारपुर आदि गांवों में तलाश की थी लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चल सका।