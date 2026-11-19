जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। सिकंदरा के खोजाफूल कस्बे में कानपुर-इटावा हाईवे पर स्लीपर बस आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई, इससे बस सवार दो यात्रियों की जान चली गई।

वहीं 15 लोग घायल हो गए।बस राजस्थान के खाटू श्याम से दर्शन कराकर वापस लखनऊ जा रही थी।आशंका है कि बस चालक को झपकी आने से ऐसा हुआ।

सिकंदरा में गुरुवार सुबह करीब पांच बजे हादसा हुआ।बस की रफ्तार करीब 80 किमी रही होगी, खोजाफूल में आगे चल रहे ट्रक से तेजी से टकराई तो यात्रियों में चीखपुकार मच गई।

पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी को बाहर निकाला। हादसे में उन्नाव शुक्लागंज के 55 वर्षीय रामानंद व हरदोई के कछौना के शमसापुर गांव के 40 वर्षीय कृष्णवीर की जान चली गई।वहीं 15 लोग घायल हो गए, बच्चे मिलाकर कुल 30 लोग सवार थे।