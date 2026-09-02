दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म: आरोपी कुलदीप का परिवार बोला, निष्पक्ष जांच हो

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। दिल्ली में किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपित बस चालक कुलदीप के परिवार में मंगलवार को दहशत और चिंता का माहौल रहा। क्षेत्र के कई लोग कुलदीप के घर पहुंचकर उसके स्वजन से जानकारी लेने का प्रयास करते रहे, हालांकि परिवार के अधिकांश सदस्य इस मामले पर चुप्पी साधे रहे और कुलदीप को निर्दोष बताते रहे।

उन्होंने निष्पक्ष जांच की बात कही।डेरापुर क्षेत्र के लाड़पुर पैठ गांव निवासी कुलदीप वर्ष 2017 से दिल्ली में बस चला रहा है। स्वजन के अनुसार उसे बस लेकर कभी दिल्ली तो कभी पंजाब जाना पड़ता था। कुलदीप त्योहारों और अन्य अवसरों पर बीच-बीच में गांव आता रहता था।