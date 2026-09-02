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कानपुर में बड़ी वारदात, रावतपुर में घर में घुसे बदमाशो ने महिला की हत्या कर की लूटपाट

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Updated: Wed, 02 Sep 2026 12:20 AM (IST)

कानपुर के रावतपुर स्थित केशवपुरम में बदमाशों ने घर में घुसकर 58 वर्षीय महिला उमा कुशवाहा की गला दबाकर हत्या ...और पढ़ें

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HighLights

  1. कानपुर के रावतपुर में घर में घुसकर हत्या

  2. बदमाशों ने महिला का गला दबाकर की हत्या

  3. वारदात के बाद जेवर और नकदी लूटे गए

जागरण संवाददाता, कानपुर। रावतपुर के केशवपुरम में मंगलवार देर शाम घर में घुसे में घुसे बदमाशों ने महिला की गला दबाकर हत्या के बाद जेवर-नकदी लूट ले गए। करीब आठ बजे जब किराएदार पानी भरने के लिए मोटर चलाने पहुंची, तब वारदात की जानकारी हुई। किराएदार की सूचना पर पहुंचे पति ने पुलिस को जसनकारी दी। बदमाश हत्या के बाद महिला के शव को कुर्सी पर रखकर गए थे। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।


केशवपुरम के हसनपुर में शिवमंगल कुशवाहा 58 वर्षीय पत्नी उमा कुशवाहा के साथ रहते थे। घर से कुछ दूरी पर मसवानपुर में शिव मंगल के बड़े बेटे अमरीष ने मकान के नीचे बुक स्टाल खोला है। छोटा बेटा आशीष दिल्ली में रहता है। मंगलवार रात आठ बजे किराएदार पानी भरने के लिए मोटर चलाने गए, तो उमा को कुर्सी पर बैठे देखा।जगाने पर वे गिर पड़ीं। घटना की जसनकारी शिव मंगल को दी। शिवमंगल ने पहले सोचा कि अटैक पड़ा है पर गले में काला निशान देख अंदर कमरे में पहुंचे तो सामान बिखरा मिला। देर रात 11 बजे सूचना मिलने पर डीसीपी समेत अधिकारी व फोरेंसिक टीम ने पहुंच जांच शुरू की।