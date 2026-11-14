कानपुर में ईंट से कूचकर युवक की हत्या, सचेंडी के कटरा भैसोर गांव में हुई वारदात

संवाद सहयोगी, कल्याणपुर(कानपुर)। सचेंडी के कटरा भैसोर गांव में शुक्रवार देर रात ईंट से कूचकर युवक की हत्या कर दी गई।शनिवार सुबह घटना की जानकारी होने पर इलाक़े में हड़कंप मच गया।दिवंगत युवक जुआ खेलने का आदी था।सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है।

कटरा भैसोर निवासी 32 वर्षीय सोनू, बड़े भाई मानसिक विक्षिप्त मिंचू और वृद्ध मां राम जानकी के साथ रहकर मजदूरी का काम करते थे। परिवार में चार बहने भी है जिनकी शादी हो चुकी है। मां रामजानकी एक माह से घाटमपुर स्थित बड़ी बहन की ससुराल में थी ,बड़े भाई मिंचू अंदर कमरे में थे।

सोनू की फाइल फोटो। स्वजन शनिवार सुबह सोनू का शव रक्त रंजित हालत में घर के बाहर स्थित बरामदे में मिलने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। इलाकाई लोगो ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

फारेंसिस टीम ने घटना स्थल के आस पास के साक्ष्य संकलित किए। मौके पर दो डिस्पोजल गिलास और देशी शराब की पाउच बरामद हुई है।स्वजन का रो रोकर बुरा हाल है। पुलिस के मुताबिक ईंट से कुचल कर हत्या को अंजाम दिया गया है हालांकि मौके से आला क़त्ल बरामद नहीं हो सका है।