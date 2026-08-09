World Lion Day: कानपुर चिड़ियाघर कभी शेरों से रहता था गुलजार, अब घट रही संख्या

जागरण संवाददाता, कानपुर। चिड़ियाघर कभी शेरों की दहाड़ से गूंजने के लिए जाना जाता था। आसपास के क्षेत्र में भी उनकी दहाड़ने की आवाज सुनाई देती थी। इनकी संख्या धीरे-धीरे कम होती गई। वर्तमान समय में यहां एक शेर व दो शेरनी ही रह गए हैं। कोई वृद्धावस्था के कारण तो कोई बीमारी की वजह से मर गया। यहां वर्ष 2017 से शेरों की वृद्धि रुकी हुई है।

पिछले नौ वर्षों से न तो कोई शेर अथवा शेरनी यहां लाया गया और न ही किसी शावक का जन्म हुआ है। चिड़ियाघर में वर्ष 1998 से 2016 तक 18 वर्षों में 11 शेर-शेरनी लाए गए। इनमें चार शेर व सात शेरनी थी। अब इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए फिर एक शेरनी को लाने की कवायद चल रही है। चिड़ियाघर के निदेशक बताते हैं कि वातावरण शेरों के अनुकूल बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं।

चिड़ियाघर वन्यजीवों के संरक्षण व उनके प्रजनन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है, इसके बावजूद यहां पर शेरों के वंश में वृद्धि नहीं हो पा रही है। चिड़ियाघर में बाघों की संख्या बढ़ी है। वर्तमान समय में यहां 13 बाघ हैं। वहीं शेरों की संख्या सिमट कर रह गई है। यहां शेरों की संख्या बढ़ाने के प्रयास भी किए गए लेकिन इसमें सफलता नहीं मिल सकी।

चिड़ियाघर नौ वर्ष पहले तक शेरों से गुलजार रहा है। यहां वर्ष 2016 में रायपुर से शेर अजय व शेरनी नंदिनी को लाया गया था। इनकी जोड़ी से कई शावकों का जन्म हुआ। नंदिनी ने वर्ष 2017 में छह शावकों को जन्म दिया इनमें से तीन शावक मर गए।

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शेर अजय व शेरनी नंदिनी की जोड़ी से चिड़ियाघर मे कई शावक पैदा हुए। शेरनी नंदिनी ने वर्ष 2017 में छह शावकों को जन्म दिया था। इनमें से तीन शावकों की मृत्यु हो गई थी। एक मादा शावक को दूसरे चिड़ियाघर भेज दिया गया। शेर अजय की दो महीने पहले बीमारी से मौत हो गई। वर्तमान समय में यहां शेरनी नंदिनी व उसके बच्चे शंकर व उमा ही रह गए हैं।



सुंदरी को नहीं अपनाया था नंदिनी ने, अमेरिका से दूध मंगाकर जीवन बचाया शेरनी नंदिनी ने जन्म देने के बाद अपनी मादा शावक सुंदरी को नहीं अपनाया था। नंदिनी उसे दूध नहीं पिला रही थी। सुंदरी की जान बचाने के लिए चिकित्सकों ने प्रयास किए। वन्यजीव चिकित्सकों ने अमेरिका से दूध मंगाकर सुंदरी नौ महीने तक पिलाया। अमेरिका में शेरों के शावकों के लिए किटन मिल्क रिपलेसर तैयार किया जाता है। वन्यजीव चिकित्सकों के अनुसार यह दूध भारत में नहीं मिलता हैा। सुंदरी को बाद में तिरुपति चिड़ियाघर भेज दिया गया। वहां उसने शावकों को भी जन्म दिया।