IIT Kanpur का कमाल, धमनियों में कोलेस्ट्राल का कितना है जमाव, प्रारंभिक स्तर पर बता देगा बायोसेंसर

जागरण संवाददाता, कानपुर। आईआईटी के मेहता फैमिली सेंटर फार इंजीनियरिंग इन मेडिसिन के पीएचडी शोधार्थी तमोजित सांतरा ने हृदय रोगियों के उपचार की दिशा में दो उपयोगी अनुसंधान किए हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस (धमनियों में कोलेस्ट्राल का जमाव) की पहचान करने के लिए उन्होंने बायोसेंसर तैयार किया है जो प्रारंभिक अवस्था में ही समस्या की पहचान कर लेगा। इसी तरह प्राकृतिक पदार्थों से बना बायोडिग्रेडेबल स्टेंट विकसित कर रहे हैं जो शरीर में अपने आप घुल जाएगा। उनके बायोसेंसर को भारत सरकार का पेटेंट भी मिल चुका है।



हृदय संबंधी गंभीर बीमारियों में से एक एथेरोस्क्लेरोसिस (धमनियों में कोलेस्ट्राल का जमाव) के बारे में चिकित्सकों का कहना है कि यह लंबे समय तक बिना लक्षण के बढ़ती रहती है। जब बीमारी के लक्षण सामने आते हैं तब काफी देर हो चुकी होती है। आईआईटी के बायोसाइंसेज एंड बायोइंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर संतोष के. मिश्रा के मार्गदर्शन में काम कर रहे तमोजित सांतरा ने इसी समस्या का समाधान तलाशा है।

उन्होंने एक ऐसा पालीमेरिक बायोसेंसर विकसित किया है जो रक्त की कुछ बूंद से ही कोलेस्ट्राल जमाव की शुरुआती अवस्था को पहचान लेने में सक्षम है। अभी तक जो तकनीक या सेंसर उपलब्ध हैं वह केवल बीमारी के अंतिम चरण, जैसे हार्ट अटैक या रक्त के थक्के बनने के बाद की अवस्था की जांच करते हें। बायोसेंसर को पेटेंट मिल गया है और इसकी लागत कम रखने के साथ ही अब बड़े स्तर पर उत्पादन के लिए कंपनियों से चर्चा की जा रही है।

ह्दय में पड़ा स्टंट स्वयं घुल जाएगा बायोसेंसर के साथ ही तमोजित अब एक बायोडिग्रेडेबल (जैव-विघटित होने वाला) 3डी-प्रिंटेड स्टेंट के विकास पर काम कर रहे हें। आईआईटी से मिली जानकारी के अनुसार यह स्टेंट बाजार में उपलब्ध धातु के स्टेंट का विकल्प होगा। ऐसे स्टेंट शरीर में स्थाई रूप से बने रहते हैं। जब यह काम नहीं करते हैं तब भी शरीर में रहकर नई समस्या उत्पन्न करते हैं। प्राकृतिक पदार्थों से बना आईआईटी का बायोडिग्रेडेबल स्टेंट शरीर में धीरे-धीरे घुल जाएगा। इस स्टेंट को रोगियों की आवश्यकता के अनुसार डिजाइन और आकार (कस्टमाइज्ड) दिया जा सकेगा। इसका परीक्षण भी आईआईटी में पशु माडल पर किया जा रहा है। इस शोध कार्य में संस्थान के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग और अन्य शोध केंद्रों का सहयोग शामिल है।

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