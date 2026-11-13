Weather Update: 15 नवंबर के बाद बदलेगा उत्तर भारत का मौसम, कानपुर में सुबह धुंध दोपहर में धूप

जागरण संवाददाता, कानपुर। दीपावली के बाद बढ़े प्रदूषण के बीच मौसम का मिजाज भी बदलने लगा है। शुक्रवार सुबह शहर में धुंध छाई रही, जबकि दिन चढ़ने के साथ आसमान साफ हुआ और तेज धूप निकली। दोपहर में गर्मी का एहसास हुआ तो सुबह और रात में हल्की ठंडक बनी रही। अधिकतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री अधिक 31.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.1 डिग्री अधिक रहा।



मौसम विशेषज्ञ डा. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि फिलहाल वर्षा की संभावना नहीं है। अगले 24 घंटे मौसम साफ और शुष्क रहने का अनुमान है। उत्तर-पश्चिमी हवा के कारण रात के तापमान में गिरावट सीमित है, जबकि दिन में तेज धूप तापमान बढ़ा रही है। इसी वजह से सुबह-रात हल्की ठंड और दोपहर में गर्मी का एहसास हो रहा है।

उन्होंने बताया कि देश में पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवाती परिसंचरण, निम्न दबाव क्षेत्र और ट्रफ लाइन जैसी मौसमी प्रणालियां सक्रिय हो रही हैं। इनके प्रभाव से अरब सागर समेत अन्य क्षेत्रों से नमी वाली हवाएं उत्तर भारत की ओर आ सकती हैं। इससे पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बादलों की आवाजाही हो सकती है। कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी के आसार भी बन सकते हैं। इन मौसमी बदलावों का असर 15 नवंबर के बाद देखने को मिल सकता है।