दीपावली और छठ त्योहार पर कानपुर से गुजरेंगी 3 स्पेशल ट्रेनें, पटना से दिल्ली तक वंदे भारत

जागरण संवाददाता, कानपुर। दीपावली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने विशेष ट्रेनों के संचालन की तैयारी की है। त्योहारों पर घर जाने और वापस लौटने के लिए नई दिल्ली-पटना के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस स्पेशल चलाई जाएगी। इसके साथ ही दो और ट्रेनें कानपुर सेंट्रल व गोविंदपुरी स्टेशन से होकर गुजरेंगी, जबकि वंदे भारत एक्सप्रेस का कानपुर सेंट्रल पर ठहराव होगा।

उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डा. शिवम शर्मा ने बताया कि ट्रेन नंबर 02252/02251 नई दिल्ली-पटना वंदे भारत एक्सप्रेस स्पेशल के संचालन का निर्णय लिया गया है। शुरुआती चरण में नई दिल्ली से पटना के लिए 16 और 18 अक्टूबर को तथा पटना से नई दिल्ली के लिए 17 और 19 अक्टूबर को ट्रेन चलेगी।

इसके बाद 21 अक्टूबर से 25 नवंबर तक नई दिल्ली से प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शनिवार को तथा 22 अक्टूबर से 26 नवंबर तक पटना से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और रविवार को इसका संचालन प्रस्तावित है। नई दिल्ली से ट्रेन सुबह 8:35 बजे रवाना होकर दोपहर 1:30 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी और पांच मिनट ठहराव के बाद 1:35 बजे रवाना होगी। ट्रेन रात में 9:30 बजे पटना पहुंचेगी।

मालदा टाउन आएगी गोविंदपुरी ट्रेन नंबर 03439/03440 मालदा टाउन-शकूरबस्ती विशेष ट्रेन एक-एक फेरे लेगी। मालदा टाउन से ट्रेन 16 अक्टूबर को रवाना होगी, जबकि शकूरबस्ती से वापसी 17 अक्टूबर को होगी। ट्रेन में एसी तृतीय श्रेणी के छह, स्लीपर के आठ, सामान्य श्रेणी के छह और एसएलआरडी के दो कोच समेत कुल 22 डिब्बे होंगे।