महिला ट्रॉफी के लिए उत्तर प्रदेश की अंडर-19 T-20 टीम का एलान, आगरा की सान्वी भाटिया बनीं कप्तान

जागरण संवाददाता, कानपुर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की अंडर-19 टी-20 वूमेंस ट्रॉफी के लिए उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) ने प्रदेश की 16 सदस्यीय वूमेंस टीम की घोषणा की।

टीम में कानपुर की चार, लखनऊ की तीन, सहारनपुर, मेरठ व आगरा की दो-दो तथा मुरादाबाद, अलीगढ़ की खिलाड़ी टीम में जगह बनाने में सफल रहीं। नए सीजन में उत्तर प्रदेश की टीम नौ अक्टूबर को मुंबई में बिहार के साथ होने वाले मुकाबले से अभियान की शुरुआत करेगा।