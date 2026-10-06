अररिया के दो क्रिकेटरों का बिहार U-19 में चयन! अमन के बल्ले से 237 रन, शिवम ने 13 विकेट लेकर मचाया धमाल

जागरण संवाददाता, अररिया। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, बस उसे निखारने के लिए सच्ची लगन और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। इस कहावत को चरितार्थ करते हुए अररिया जिले के दो प्रतिभावान युवा क्रिकेटरों, अमन राज और शिवम झा ने अपनी कड़ी मेहनत के बल पर बिहार अंडर-19 स्टेट क्रिकेट टीम में जगह बनाकर जिले का नाम पूरे राज्य में रोशन किया है।

अररिया जिले के प्रतिभावान खिलाड़ी अमन राज और शिवम झा का चयन वीनू मांकड़ ट्रॉफी के लिए बिहार अंडर-19 टीम में हुआ

इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन: अमन ने 5 मैचों में 237 रन व 8 विकेट और शिवम ने 13 विकेट चटकाकर चयनकर्ताओं को किया प्रभावित

8 अक्टूबर से पांडिचेरी में शुरू हो रहे टूर्नामेंट में बिहार टीम UP, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और ओडिशा से भिड़ेगी

अररिया जिला क्रिकेट संघ के इतिहास में पहली बार एक साथ दो खिलाड़ियों का चयन; संघ के पदाधिकारियों और खेलप्रेमियों में हर्ष दोनों खिलाड़ियों का चयन आगामी प्रतिष्ठित 'वीनू मांकड़ ट्रॉफी' के लिए हुआ है। इस दोहरी सफलता से अररिया जिला क्रिकेट संघ (ADCA) सहित पूरे जिले के खेलप्रेमियों में जश्न और उत्साह का माहौल है। यह राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट पांडिचेरी में खेला जाएगा, जहां बिहार टीम 8 अक्टूबर को अपने पहले मुकाबले में उत्तर प्रदेश की मजबूत टीम से भिड़ेगी।

शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर चयनकर्ताओं की सूची में बनाई जगह अमन राज और शिवम झा ने हाल ही में संपन्न अंडर-19 इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में बेहद प्रभावशाली प्रदर्शन किया था। दाएं हाथ के बल्लेबाज और ऑफ-स्पिनर अमन राज ने 5 मैचों में 237 रन बनाने के साथ-साथ 8 महत्वपूर्ण विकेट भी हासिल किए। वहीं, घातक गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए शिवम झा ने 5 मैचों में महज 26 रन देकर 13 विकेट अपने नाम किए थे।

बीसीसीआई (BCCI) द्वारा जारी आधिकारिक चयन सूची में अमन राज छठे और शिवम झा 16वें स्थान पर हैं। अमन राज बीसीए के तीनों स्तरों (रणधीर वर्मा U-19, U-23 और सीनियर वनडे) के 14 मैचों में 607 रन बनाने के साथ 32 विकेट झटक चुके हैं।

वैभव सूर्यवंशी के बाद सबसे कम उम्र के सीनियर खिलाड़ी, दिग्गजों ने दी बधाई ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे अमन राज सीनियर वर्ग की रणजी ट्रॉफी टीम में जगह बनाने वाले बिहार के स्टार क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के बाद सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। इससे पूर्व उन्होंने वीरपुर में कोसी क्रिकेट क्लब के खिलाफ मैच में दोहरा शतक भी जड़ा था।