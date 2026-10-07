रणजी ट्रॉफी के लिए उत्तर प्रदेश की टीम का एलान, आर्यन जुयाल बने कप्तान; रिंकू सिंह और कार्तिक त्यागी भी शामिल

जागरण संवाददाता, कानपुर। बीसीसीआई की घरेलू श्रृंखला रणजी ट्रॉफी के लिए उत्तर प्रदेश की रणजी टीम की घोषणा बुधवार को सात दिवसीय कैंप के समापन के बाद की गई।

16 सदस्यीय टीम का चयन विकेट कीपर बल्लेबाज आर्यन जुयाल को बनाया गया है। उत्तर प्रदेश की टीम बिहार के साथ 11 अक्टूबर को होने वाले मुकाबले के साथ नए सीजन की शुरुआत करेगी।

ग्रीन पार्क स्टेडियम बुधवार को कैंप के अंतिम दिन फिटनेस सत्र हुआ। इसमें सीनियर टीम के खिलाड़ियों ने फील्डिंग क्षमता का प्रदर्शन किया। सात दिवसीय कैंप से मुख्य कोच ज्ञानेंद्र पांडेय और सहायक कोच राहुल सप्रू ने अच्छी-अच्छी मतलब स्टोरी गेंदबाजी और बल्लेबाजी के साथ खिलाड़ियों की फिटनेस को दुरुस्त किया।

यूपीसीए की ओर से घोषित प्रदेश की टीम में भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज रिंकू सिंह, अभिषेक गोस्वामी, आराध्य यादव, करन शर्मा, माधव कौशिक, सिद्धार्थ यादव, प्रशांत वीर, कार्तिक यादव, जीशान अंसारी, वंश चौधरी, प्रियम गर्ग, अभिनंदन सिंह और कार्तिक त्यागी का चयन हुआ है।

कैंप में शतक लगा जीशान ने पेश की थी दावेदारी ग्रीन पार्क में आयोजित रणजी कैंप का हिस्सा बने लेग स्पिनर जीशान अंसारी ने अभ्यास मैच में शतक लगाकर बल्ले कम दिखाया था। करीब छह साल से उत्तर प्रदेश की टीम से बाहर चल रहा है जीशान की वापसी हुई है।