PET Exam: कानपुर में कड़ी जांच के बाद मिला पीईटी अभ्यर्थियों को प्रवेश, गहने तक उतरवाए

जागरण संवाददाता, कानपुर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी)-2026 को लेकर शुक्रवार को शहर के 21 केंद्रों पर सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा शुरू हुई। पहली पाली में प्रवेश के लिए सुबह से ही केंद्रों के बाहर अभ्यर्थियों की लंबी कतारें लग गईं।

एक-एक अभ्यर्थी की मेटल डिटेक्टर और फेस रिकॉग्निशन मशीन से जांच की गई। इसके बाद बालों से लेकर जूतों तक की तलाशी ली गई। महिला अभ्यर्थियों के गले, नाक और कान में पहने गहने भी उतरवाए गए, इसके बाद ही उन्हें परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया गया। जांच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अभ्यर्थियों को अंदर जाने की अनुमति मिली।