UPI का तोड़ हैं बैंकों के मोबाइल एप, बस नया लाभार्थी जुड़े क्विक, फिर होगी आसानी से पेमेंट

अखिलेश तिवारी, कानपुर। डिजिटल भुगतान को आसान और त्वरित बनाने वाले यूपीआइ की जगह पर विभिन्न बैंकों के मोबाइल एप भी कारगर भूमिका निभा सकते हैं। इन पर लाखों रुपये के भुगतान आसानी से किए जा सकते हैं बशर्ते इसमें बैंक खाते के साथ दूसरे खातेदार (लाभार्थी) को जोड़ने में लगने वाला कूलिंग पीरियड (चार घंटे का समय) घटाया जा सके।

व्यापारी संगठन अब सरकार से मांग कर रहे हैं कि बैंकों की मौजूदा व्यवस्था में सुधार करते हुए किया जाए जिससे यूपीआइ पर शुल्क की समस्या का भी समाधान होगा और व्यापारिक गतिविधियां भी प्रभावित नहीं होंगी। राष्ट्रीयकृत सभी बैंकों के मोबाइल एप पर एक दर्जन से ज्यादा सेवाएं उपलब्ध हैं। इनमें रुपये के लेनदेन के लिए इंटरनेट बैंकिंग सेवा भी मौजूद है, जो आइएमपीएस (इम्मिडियेट पेमेंट सर्विस), एनईएफटी (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर) और आरटीजीएस (रियल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) के तौर पर हासिल है।

इंटरनेट बैंकिंग में बड़ी राशि के भुगतान की सुविधा भी ली जा सकती है। कारोबारी अपनी जरूरत के अनुसार बैंक से लेनदेन की सीमा बढ़वा भी सकते हैं। बैंकों के मोबाइल एप पर लाभार्थी (जिसे भुगतान किया जाना है) का बैंक खाता जोड़ना होता है। इसके लिए बैंक आम तौर पर चार घंटे का कूलिंग पीरियड लेकर चलते हैं। इसके बाद ही लेनदेन शुरू हो पाता है।