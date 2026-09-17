अंग्रेजी में क्लीन बोल्ड हुए यूपी के 32 स्कोरर, री-एग्जाम के जरिये UPCA ने फिर दिया मौका

जागरण संवाददाता, कानपुर। उप्र क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) की ओर से ग्रीन पार्क स्टेडियम में दो दिवसीय स्टेट अंपायर व स्कोरर की परीक्षा का आयोजन किया गया। गुरुवार को हुई परीक्षा में 23 अंपायरों का प्रैक्टिकल हुआ। जबकि नौ सितंबर को ग्रीन पार्क में ही हुई स्टेट स्कोरर परीक्षा में फेल हुए 32 स्कोरर दोबारा परीक्षा कराई गई।

यह वो स्कोरर थे, जो क्रिकेट के ज्ञान में तो पास हो गए थे, लेकिन अंग्रेजी भाषा के ज्ञान में फेल हुए थे। यूपीसीए ने री एग्जाम के जरिये फिर से उनको पास होने का मौका दिया है। भले ही यूपीसीए री एग्जाम को उपलब्धि बता रहा हो, लेकिन क्रिकेट के जानकार इसे बड़ी विफलता के रूप में देख रहे हैं।

ग्रीन पार्क के न्यू प्लेयर पवेलियन में एक ओर जहां 23 अंपायर का प्रैक्टिकल बीसीसीआइ के अंपायर अनिल चौधरी ले रहे थे। वहीं, दूसरी ओर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए स्कोरर की फिर से लिखित परीक्षा बीसीसीआइ के एजुकेटर पी जयपाल की देखरेख में कराई जा रही थी। यह वो स्कोर थे, जो नौ सितंबर को हुई स्टेट स्कोरर परीक्षा में क्वालीफाई अंक तक हासिल नहीं कर सके थे।