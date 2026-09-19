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UP Weather Alert: Monsoon का यूटर्न, कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट, कानपुर में जानें अब कैसा रहेगा मौसम

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Published: Sat, 19 Sep 2026 09:33 PM (IST)

कानपुर में एक सप्ताह बाद मानसून ने फिर तेवर दिखाए, जिससे उमस भरी गर्मी से राहत मिली और झमाझम बारिश ...और पढ़ें

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HighLights

  1. कानपुर में एक सप्ताह बाद मानसून ने फिर तेवर दिखाए।

  2. तेज बारिश से तापमान में गिरावट, उमस से मिली राहत।

  3. मौसम विज्ञानी ने इसे मानसून का यूटर्न बताया है।

जागरण संवाददाता, कानपुर। यूपी के कानपुर में एक सप्ताह बाद मानसून ने फिर तेवर दिखाए। सुबह से उमस और गर्मी से दोपहर बाद मौसम में आए बदलाव से राहत मिली। घने बादल छाने के बाद कुछ ही देर में अंधेरा हो गया और तेज हवा के साथ वर्षा शुरू हो गई। वहीं, मौसम विज्ञानी ने इसे मानसून का यूटर्न बताया है।

शनिवार को झमाझम बारिश शुरू हो गई। वर्षा के बाद तापमान में गिरावट आई और मौसम सुहाना हो गया। हालांकि तेज वर्षा के कारण शहर के कई हिस्सों में सड़कों पर पानी भर गया, जिससे राहगीरों और वाहन सवारों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं, आने वाले दिनों में भी तेज बारिश के आसार हैं।

डा. पांडेय के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी की गतिविधियां अब बढ़ने लगी हैं। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 19 सितंबर से पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों से मानसून की वापसी शुरू हो गई है। हालांकि, उत्तर भारत में सक्रिय मौसमी प्रणालियों के कारण वर्षा का दौर अभी बना हुआ है। देश में दक्षिण गुजरात से झारखंड तक एक प्रमुख ट्रफ लाइन बनी हुई है। यह गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड से होकर गुजर रही है।

इसके अलावा निचले स्तर पर तमिलनाडु तट से केंद्रीय तमिलनाडु, उत्तरी केरल, तटीय कर्नाटक होते हुए उत्तरी कोंकण तक ट्रफ सक्रिय है। इन प्रणालियों के कारण कई क्षेत्रों में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। इन सक्रिय मौसम प्रणालियों के कारण उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में तेज हवा, गरज-चमक और वर्षा की संभावना बनी हुई है। ऐसे में कानपुर में भी अगले कुछ दिनों तक मौसम में उतार-चढ़ाव जारी रहने के आसार हैं।

औरैया, कानपुर देहात में भी तेज बारिश

औरैया में भी दोपहर बाद मौसम ने फिर करवट ली। आसमान में काले बादल छा गए और कुछ ही देर में झमाझम बारिश होने लगी। बारिश से तापमान में गिरावट आई और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। हालांकि, सड़कों और मुख्य बाजारों में कीचड़ होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कानपुर देहात में भी दोपहर बाद भी तेज बारिश हुई।

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