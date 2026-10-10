यूपी छात्रवृत्ति आवेदन की समय-सीमा बढ़ी, छात्रों को मिली राहत, नवंबर तक सत्यापन और भुगतान

जागरण संवाददाता, कानपुर। शैक्षिक सत्र में पूर्वदशम (कक्षा 9-10) और दशमोत्तर (कक्षा 11-12) छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए शासन ने संशोधित समय-सारिणी जारी कर दी है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरण में तकनीकी समस्याओं और मास्टर डाटा संबंधी त्रुटियों के कारण कई चरणों की समय-सीमा बढ़ा दी गई है।



समाज कल्याण के निदेशक संजीव सिंह के निर्देशों के बाद अब विद्यालयों, छात्रों और संबंधित अधिकारियों को अतिरिक्त समय मिलेगा। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार विद्यालयों को मास्टर डाटा तैयार कर अपलोड करने की अंतिम तिथि 9 अक्टूबर, जबकि जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि 11 अक्टूबर तय की गई है। अल्पसंख्यक वर्ग के एनएसपी पोर्टल पर पंजीकृत निजी विद्यालयों की मार्किंग 13 अक्टूबर तक की जाएगी।



नवीनीकरण (कक्षा 10 व 12) के विद्यार्थी 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर हार्ड कापी संस्थान में जमा कर सकेंगे। विद्यालय 20 अक्टूबर तक बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण, प्राप्तांक, उपस्थिति दर्ज कर आवेदन अग्रसारित करेंगे, जबकि जिला विद्यालय निरीक्षक 23 अक्टूबर तक वास्तविक छात्रों का सत्यापन करेंगे। इसके बाद एनआईसी की स्क्रूटनी, जनपदीय समिति द्वारा डाटा लाक, मांग सृजन और 4 नवंबर तक छात्रवृत्ति की धनराशि विद्यार्थियों के खातों में भेजी जाएगी।