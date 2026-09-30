UP Roadways Free Ticket: दिव्यांग यात्रियों को नहीं देना होगा किराया, UDID Card दिखाते ही मिलेगा मुफ्त टिकट

जागरण संवाददाता, कानपुर। परिवहन निगम में दिव्यांग यात्रियों के सफर को अधिक सुगम करने के साथ ही सम्मानजनक और डिजिटल बनाने के लिए नई व्यवस्था जोड़ दी गई है। अब रोडवेज बसों में सफर करने वाले दिव्यांगजनों को परिचालक के साथ पात्रता को लेकर किसी भी प्रकार के असमंजस से नहीं जूझना पड़ेगा। रोडवेज बसों में अब दिव्यांगजन अपना यूनीक डिसएबिलिटी आइडी (यूडीआइडी) कार्ड परिचालक को दिखाकर तत्काल निश्शुल्क टिकट ले सकेंगे।

इस नई व्यवस्था के तहत, जैसे ही कोई दिव्यांग यात्री अपनी यात्रा शुरू करेगा, बस परिचालक उनके यूडीआइडी कार्ड पर अंकित क्यूआर कोड को अपनी इलेक्ट्रानिक टिकट वेंडिंग मशीन (ईटीआइएम) से स्कैन करेंगे। स्कैन होते ही यात्री की पात्रता और पहचान स्वतः सत्यापित हो जाएगी, इसके तुरंत बाद मशीन से 'शून्य' मूल्य का (निश्शुल्क) टिकट जेनरेट हो जाएगा।

परिवहन निगम के अधिकारियाें ने बताया कि परिचालकों को इस नई प्रणाली को लेकर प्रशिक्षित किया जा रहा है। यदि किसी बस में परिचालक यूडीआइडी कार्ड को स्कैन करने से मना करता है या फिर तकनीकी बहाना बनाकर दिव्यांग यात्री को परेशान करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।