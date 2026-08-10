स्वतंत्रता दिवस पर UP रोडवेज यात्रियों को सौगात, कानपुर से लखनऊ-प्रयागराज के लिए चलेंगी 15 नई ई-बसें

जागरण संवाददाता, कानपुर। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम कानपुर के लोगों को लखनऊ और प्रयागराज के लिए बेहतरीन सौगात देने जा रहा है। झकरकटी बस अड्डे से 15 अगस्त से 15 ई-बसों का संचालन होने जा रहा है। इनके लिए निगम ने रसियन कंपनी आरबी मोबिलिटी से 12 वर्ष तक के लिए अनुबंध किया है।

इन वातानुकूलित प्रत्येक बस की कीमत 1.56 करोड़ रुपये है। फिलहाल, कानपुर-लखनऊ और प्रयागराज रूट पर ई-बसों के संचालन की योजना तैयार है। इसमें तीन बसें भी किदवईनगर डिपो में पहुंच गई हैं। वर्तमान में विभिन्न जिलों के लिए झकरकटी बस अड्डे से 900 एसी व साधारण बसों का संचालन हो रहा है। इनके साथ ही लखनऊ और प्रयागराज के यात्रियों के लिए 15 आधुनिक और हाईटेक इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू होने जा रहा है। इसमें आठ बसें कानपुर से आलमबाग (लखनऊ) और सात बसें प्रयागराज के लिए चलेंगी।

आधुनिक बसों के संचालन के बदले कार्यदायी संस्था अनुबंध के आधार पर परिवहन निगम को 2.72 रुपये प्रति किमी की दर से भुगतान करेगी। किदवईनगर बस अड्डे पर इन ई-बसों के चार्जिंग के चार प्वाइंट भी बनाए जा रहे हैं। अनुबंध के मुताबिक, कानपुर-लखनऊ के लिए नौ मीटर लंबी 35 सीटर आठ ई-बसें संचालित होंगी, जबकि कानपुर-प्रयागराज रूट पर 12 मीटर लंबी 51 सीटर वाली सात बसें चलेंगी।

अनुबंधित संस्था आरबी मोबिलिटी के अधिकारियों के मुताबिक, कानपुर से लखनऊ रूट पर बसों के संचालन की तैयारी हो गई है। मार्ग की स्थिति, स्टापेज और रूट आदि देखने-समझने के लिए ट्रायल चल रहा है। लखनऊ रूट पर 14 स्टापेज रहेंगे। कानपुर-लखनऊ रूट पर सबसे पहले 15 अगस्त के दिन से ई-बसों का संचालन शुरू कराया जा रहा है। प्रयागराज का रूट और यात्री किराये का निर्धारण होना बाकी है।

खबरें और भी





