जागरण टीम, कानपुर। कन्नौज व जालौन में पुलिस टीम पर हमले में दारोगा व तीन सिपाही घायल हो गए। पुलिस ने दोनों मामलों में 14 आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। दो हमलावरों को हिरासत में लेने के साथ ट्रैक्टर व बाइक को भी जब्त किया है।



कन्नौज में समधन के आजाद नगर निवासी जाने आलम ने बुधवार रात पुलिस को सूचना दी कि गर्दाबाद निवासी उरूज उर्फ करिया ने रंजिश के चलते उस पर हमला कर तमंचे से फायरिंग की है। कोतवाली प्रभारी ध्यानेंद्र प्रताप सिंह ने रात को दबिश दी पर वह घर में नहीं मिला। गुरुवार दोपहर करीब एक बजे समधन चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक सूर्यप्रकाश उपाध्याय, सिपाही सत्यप्रकाश व आदेश कुमार ने उसके घर में दबिश दी तो ताला लगा मिला।

पूछताछ करने पर उरूज के स्वजन, पड़ोस में रहने वाले रिश्तेदारों ने पुलिस टीम से अभद्रता शुरू कर दी और आरोपितों ने हमला बोलते हुए दारोगा व सिपाहियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। दारोगा का गला दबा दिया। पुलिसकर्मियों ने भागकर किसी तरह जान बचाई। एसपी विनोद कुमार ने बताया कि घटनास्थल पर पीएसी तैनात की गई है। सात आरोपितों पर मुकदमा दर्ज किया गया है।



इसी प्रकार, उरई सदर कोतवाली के राठ रोड पर बुधवार की रात करीब 10 बजे कार व बाइक में टक्कर हो गई। इस पर बाइक सवारों ने अपने कुछ साथियों को बुला लिया व कार सवारों के साथ मारपीट की। ट्रैफिक सिपाही हेम सिंह चाहर वहां पहुंचा और मामला शांत कराना चाहा। इस पर आरोपितों ने उसके साथ मारपीट कर मोबाइल तोड़ दिया व वर्दी फाड़ दी।

सीओ सिटी राजेश कमल ने बताया कि ट्रैफिक सिपाही की तहरीर पर सदर कोतवाली में सात लोगों के विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, पुलिस की छवि धूमिल करने व मारपीट के आरोप में बउआ, राहुल, कृष्णा, झूरीलाल, आदित्य सिंह, शंकर, अन्नू के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।

उन्नाव में चौकी से पुलिस नदारद, परिसर में दो पक्षों में मारपीट उन्नाव की मगरवारा चौकी में पुलिस की मौजूदगी नहीं होने से बुधवार रात परिसर को दो पक्षों ने मारपीट का अखाड़ा बना दिया। शिकायत लेकर पहुंचे एक पक्ष को दूसरे पक्ष ने लात-घूंसों व ईंट से जमकर पीटा। लगभग 30 मिनट तक हंगामा चला। किसी ने वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित कर दिया। यूपी-112 की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दो को गिरफ्तार कर लिया।