उत्तर प्रदेश में महंगाई भत्ते के साथ बढ़ी मजदूरी, इसी माह से मिलेगा लाभ

जागरण संवाददाता, कानपुर। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक शांति स्थापित रखने और औद्योगिक उत्पादन को सुचारू रूप से संचालित रखने के लिए न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित की गई है। अब महंगाई भत्ता बढ़ाते हुए मार्च 2027 तक मजदूरी की नई दरें प्रभावी होंगी। इसी माह से बढ़ा पारिश्रमिक दिया जाएगा।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर महंगाई को शत-प्रतिशत निष्प्रभावी करते हुए हर वर्ष अप्रैल व अक्टूबर में क्रमश: पिछले वर्ष के जुलाई से दिसंबर और वर्तमान वर्ष जनवरी से जून माह के औसत सूचकांक के आधार पर महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाता है।

मजदूरी की दैनिक दर न्यूनतम मूल मजदूरी और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के 1/26 (एक माह में 26 दिन) से कम नहीं होगी। ऐसे कर्मचारियों को जिनके कार्य के घंटे (विश्राम के घंटों को शामिल करते हुए) एक दिन में छह घंटे या एक सप्ताह में 36 घंटे से कम है तो उसे अंशकालिक कर्मचारी माना जाएगा।