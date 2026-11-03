OPD Today 4 Nov: कानपुर, फतेहपुर, उन्नाव समेत कई जिलों के अस्पतालों का ओपीडी शेड्यूल, देखें डॉक्टरों के नाम, विभाग और समय

इसके अलावा फतेहपुर, हमीरपुर, महोबा, कानपुर देहात, बांदा, उरई, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, उन्नाव और चित्रकूट के अस्पतालों की ओपीडी से जुड़ी जानकारी भी यहां दी गई है। सूची में मेडिसिन, हड्डी रोग, बाल रोग, नेत्र रोग, त्वचा रोग, दंत रोग, सर्जरी, स्त्री रोग, नाक-कान-गला और अन्य विभागों के डॉक्टरों के नाम शामिल हैं।
अधिकांश अस्पतालों में ओपीडी का समय सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक दिया गया है, जबकि बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज अस्पताल में समय सुबह नौ बजे से दोपहर तीन बजे तक है।
आज की ओपीडी तालिका (बुधवार)
1. कानपुर नगर
एलएलआर अस्पताल
|मेडिसिन विभाग
|डा. सौरभ अग्रवाल, डा. बृजेश कुमार, डा. विशाल कुमार गुप्ता
|मनोरोग विभाग
|डा. धनंजय चौधरी
|नाक, कान और गला रोग
|डा. अमृता श्रीवास्तव
|त्वचा रोग विभाग
|डा. युगल राजपूत
|बाल रोग विभाग
|डा. नेहा अग्रवाल, डा. आराधना गुप्ता
|दंत रोग विभाग
|डा. शिशिर धर
|सर्जरी स्पेशल ओपीडी
|डा. कुश पाठक
|नेत्र रोग विभाग
|डा. पारुल सिंह
|सर्जरी विभाग
|डा. गोविंद त्रिवेदी, डा. प्रेमशंकर, डा. सिद्धार्थ सिंह, डा. पवन कुमार
|हड्डी रोग विभाग
|डा. चंदन कुमार, डा. पुनीत अग्रवाल
जीएसवीएसएस पीजीआइ
|न्यूरोलाजी विभाग
|डा. निखिल कुमार साहू, डा. अमित चंद्रा
|न्यूरो सर्जरी विभाग
|डा. प्रथमेश मिश्रा, डा. अभिषेक गुप्ता
|गैस्ट्रो मेडिसिन विभाग
|डा. मोहित त्रिपाठी
|यूरोलाजी विभाग
|डा. प्रखर पटेल
|नेफ्रोलाजी विभाग
|डा. युवराज गुलाटी
|पेन मेडिसिन विभाग
|डा. रिचा अग्रवाल
उर्सुला अस्पताल
|फिजिशियन
|डा. गौतम जैन, डा. अशोक कुमार, डा. आरके कटियार
|सर्जन
|डा. बीके सिंह
|ईएनटी
|डा. बृजेंद्र शुक्ला
|नेत्र रोग
|डा. बीडी सेठ
|आर्थोपेडिक
|डा. अनुपम सचान, डा. डीके महेश्वरी
|बाल रोग
|डा. सूरज शिवहरे, डा. कैलाश
|त्वचा रोग
|डा. रत्नेश प्रभाकर
|मनोरोग
|डा. चिरंजीव
हृदय रोग संस्थान
|कार्डियोलाजी मेडिसिन
|डा. उमेश्वर पांडेय, डा. अवधेश कुमार शर्मा, डा. कुमार हिमांशु
|कार्डियक सर्जरी (08:00 - 02:00)
|डा. संदीप गाैतम
|कार्डियक सर्जरी (02:00 - 06:00)
|डा. अनिल कुमार
मुरारी चेस्ट चिकित्सालय
|चेस्ट रोग विशेषज्ञ
|डा. अवधेश कुमार
कांशीराम चिकित्सालय
|जनरल सर्जरी
|डा. वसंत लाल
|नेत्र रोग
|डा. सोमनाथ डे, डा. स्वरूप मोहन
|नाक, कान और गला
|डा. अतुल सचान
|आर्थो विभाग
|डा. जेपी गुप्ता, डा. सुमित मिश्रा, डा. एसपी कटियार
|बाल रोग
|डा. सतीश कुमार
|त्वचा रोग
|डा. आशीष कटियार
पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज
|होम्योपैथिक चिकित्सक
|डा. हर्षवर्धन सिंह, डा. एसके शुक्ला, डा. नीतू सिंह, डा. संजय कुमार सिंह, डा. गजेंद्र सिंह, डा. प्रियंका, डा. प्रतिभा यादव
2. कानपुर देहात
मेडिकल कालेज
शिकायत नंबर: 9506502480
|मेडिसिन
|डा. प्रतीक सक्सेना, डा. आराधना सिंह
|नाक, कान, गला
|डा. आरके चौबे, डा. अनुज शुक्ला
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डा. सविता साहू
|हड्डी रोग
|डा. राम कुमार गौतम
|बाल रोग
|डा. अमर चंद्र गुप्ता
|नेत्र रोग
|डा. जयवर्धन
|त्वचा रोग
|डा. प्रसून सचान
|मनोचिकित्सा
|डा. धर्मवीर चौधरी
|सर्जरी
|डा. जसवीर
|दंत रोग
|डा. रूबी द्विवेदी
3. कन्नौज
राजकीय मेडिकल कालेज, तिर्वा
हेल्पलाइन (CMS डा. दिलीप सिंह): 9415487268
|जनरल मेडिसिन
|डा. साजिद, डा. इंद्रजीत सिंह
|जनरल सर्जरी
|डा. इमरान अली
|अस्थि रोग
|डा. अंबर बरयानी
|बाल रोग
|डा. मनाली तिवारी, डा. सोनेंद्र कुमार
|प्रसूति रोग
|डा. शशि शुक्ला, डा. मीनाक्षी शुकला
|नाक-कान-गला
|डा. नितिन कुमार
|मानसिक रोग
|डा. विवेक कुमार
|दंत रोग
|डा. हर्षिता गौतम
|नेत्र रोग
|डा. जटाशंकर, डा. करिश्मा
|त्वचा रोग
|डा. गौरव पालीवाल
जिला अस्पताल, जसौली
हेल्पलाइन (CMS डा. गोपाल नारायण द्विवेदी): 9454455303
|कक्ष 2 (हड्डी रोग)
|डा. सूरज कुमार
|कक्ष 3 (फिजीशियन)
|डा. चितरंजन
|कक्ष 4 (फिजीशियन)
|डा. निकेतन सक्सेना
|कक्ष 12 (ईएनटी)
|डा. मोनिका सचान, डा. शैलेंद्र कुमार
|कक्ष 13 (बाल रोग)
|डा. मोहित शंकर, डा. अरुण कुमार
|कक्ष 19 (दंत रोग)
|डा. अरविंद
|कक्ष 20 (नेत्र रोग)
|डा. अर्जुन सिंह सारंग, डा. केबी गौतम
|कक्ष 26 (सर्जन)
|डा. अशोक प्रियदर्शी, डा. शरीफ अहमद
|कक्ष 27 (मनोरोग)
|डा. स्वाति कटियार
|कक्ष 28 (फिजीशियन)
|डा. भूपेश कुमार पपने
|महिला विंग (कक्ष 2 - फिजीशियन)
|डा. मनप्रीत कौर, डा. एके जाटव
|महिला विंग (कक्ष 3)
|डा. आंचल, डा. निधि
4. उन्नाव
जिला पुरुष अस्पताल & महिला अस्पताल
संपर्क: CMO (8005192700) | CMS पुरुष (8005192800) | CMS महिला (8318233993)
|नाक, कान और गला रोग
|डा. निरुपम अवस्थी
|मेडिसिन (फिजीशियन)
|डा. कौशलेंद्र प्रकाश, डा. जय सिंह
|बालरोग विशेषज्ञ
|डा. बृज कुमार, डा. अमित श्रीवस्तव
|नेत्ररोग विभाग
|डा. संजीव कुमार, डा. फैजल जुबेर
|सर्जरी विभाग
|डा. वीसी पांडेय
|चेस्ट रोग फिजीशियन
|डा. शोभित अग्निहोत्री
|हड्डी रोग विभाग
|डा. मनोज सिंह, डा. विकास सचान, डा. घनश्याम साजिदा, डा. मनीष चौरसिया
|त्वचारोग विभाग
|डा. प्रियंका श्रीवास्तव
|दंत रोग विभाग
|डा. अमरेश कुमार
|एनसीडी क्लीनिक
|डा. अमित तिवारी
|फीवर क्लीनिक
|डा. सत्येंद्र
|स्त्री एवं प्रसूति रोग (महिला अस्पताल)
|डा. योगिता गुलाटी
5. उरई (जालौन)
जिला चिकित्सालय & नेत्र चिकित्सालय
हेल्पलाइन (CMS): 9415532973
|सर्जरी विभाग
|डा. रंजीत सिंह परिहार
|बाल रोग विभाग
|डा. विनय अग्रवाल, डा. एसपी सिंह, डा. संजीव अग्रवाल
|अस्थि रोग विभाग
|डा. दीपक आर्या, डा. शक्ति मिश्रा
|जनरल मेडिसिन
|डा. शिवेश वर्मा, डा. अनुपम मिश्रा
|दंत रोग विभाग
|डा. गरिमा तिवारी
|नाक, कान, गला रोग
|डा. बीपी सिंह
|नेत्र विभाग (नेत्र चिकित्सालय)
|डा. एके पांडेय
राजकीय मेडिकल कालेज
हेल्पलाइन (CMS): 9454369390
|जनरल मेडिसिन
|डा. वीरेंद्र गुप्ता
|अस्थि रोग विभाग
|डा. सिद्धार्थ अग्रवाल
|सर्जरी विभाग
|डा. पुष्पेंद्र अग्रवाल
|प्रसूति एवं स्त्री रोग
|डा. मीनल गोयल, डा. एंजिला यादव
|बाल रोग विभाग
|डा. दिव्या पिपरिया
|मनोरोग विभाग
|डा. प्रवीन सचान
|दंत रोग विभाग
|डा. मदन मोहन निरंजन
|नेत्र रोग विभाग
|डा. आरएन कुशवाहा, डा. नवीन सिरोही, डा. रूबी बाला
|नाक, कान, गला रोग
|डा. एसके राठौर
|चर्म रोग विभाग
|डा. कुलदीप वर्मा
|टीबी एंड चेस्ट विभाग
|डा. मोहन मातरिया
6. हमीरपुर
जिला अस्पताल
|कमरा 07 (त्वचा रोग)
|डा. अतुल वर्मा
|कमरा 08 (हड्डी रोग)
|डा. विपिन राजपूत
|कमरा 101 (जनरल सर्जरी)
|डा. महेंद्र सिंह
|कमरा 102 (फिजीशियन)
|डा. परमेंद्र प्रजापति
|कमरा 114 (जनरल ओपीडी)
|डा. मोहित
|कमरा 115 (नाक, कान व गला)
|डा. विकास यादव
|कमरा 116 (दंत रोग)
|डा. जीतेंद्र सचान, डा. सुनीता
|कमरा 120 (नेत्र रोग)
|डा. सीपी गुप्ता, डा. एके सिंह
|कमरा 122 (मनोरोग)
|डा. नीता वर्मा
|कमरा 126 (बाल रोग)
|डा. आशुतोष निरंजन
7. महोबा
जिला अस्पताल
हेल्पलाइन (CMS): 9648537714
|मनोरोग विभाग
|प्रेमदास (काउंसलर), अंकिता गुप्ता
|नाक, कान, गला रोग
|डा. नरेंद्र राजपूत
|मेडिसिन
|डा. राजेश भट्ट, डा. पंकज, डा. गुलशेर
|बाल रोग विभाग
|डा. गोपाल प्रसाद
|सर्जन विभाग
|डा. राहुल कुमार
|हड्डी रोग विभाग
|डा. हेमेंद्र
|नेत्र रोग विभाग
|डा. डीके राय
8. फतेहपुर
मेडिकल कालेज
|मेडिसिन
|डा. आरके मौर्य (प्राचार्य), डा. संतोष कुमार, शुभम
|नाक, कान, गला
|डा. तरुण, डा. अभिनव
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डा. रोशनी गुप्ता, डा. अंजली, डा. मोनिका
|हड्डी रोग
|डा. सुजीत कुमार सिंह, डा. अजैया, डा. श्वेताब पांडेय
|बाल रोग
|डा. नवीन कुमार, डा. शिवगोपाल
|नेत्र रोग
|डा. जितेंद्र कुमार, डा. नुपुर श्रीवास्तव
|त्वचा रोग
|डा. रुबीना बानो, डा. सोनम सचान
|फुफ्फुसीय चिकित्सा
|डा. साक्षी दुबे
|कार्डियोलाजी
|डा. अनुराग गुप्ता
|मनोचिकित्सा
|डा. संदीप कुमार, डा. ऋचा पांडेय
जिला अस्पताल
|जनरल सर्जन
|डा. संतोष
|जनरल फिजीशियन
|डा. तापस त्रिपाठी, डा. डीके वर्मा
|नाक, कान व गला रोग
|डा. अभिनव, डा. नवीन
|वरिष्ठ परामर्शदाता
|डा. एनके सक्सेना
|फिजीशियन
|डा. आरबी सिंह, जागृति पाल
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डा. मूलचंद
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डा. आदर्श, शैलेन्द्र पटेल
|हड्डी रोग विशेषज्ञ
|डा. सुधीर कुमार, डा. नितिन
|स्त्री रोग विभाग
|डा. अंजलि, आयुष डा. तस्लीम, डा. हिमाली
9. फर्रुखाबाद
डा. राममनोहर लोहिया जिला अस्पताल
|जनरल सर्जन
|डा. रोहित तिवारी
|फिजीशियन
|डा. दीपक वर्मा, डा. अवनीश अग्निहोत्री, डा. प्रज्ञा मिश्रा
|हृदय रोग विशेषज्ञ
|डा. मनोज पांडेय
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डा. अंकिता वर्मा
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डा. मेघा सक्सेना, डा. आकांक्षा तिवारी, डा. प्रभात वर्मा
|नाक, कान व गला विशेषज्ञ
|डा. नवनीत कुमार
|चेस्ट फिजीशियन
|डा. अंकित मिश्रा
|पैथोलाजिस्ट / माइक्रोबायोलॉजिस्ट
|डा. जयसिंह / डा. प्रवीन कुमार
|दंत रोग विशेषज्ञ
|डा. मोनिका कटियार, डा. श्रेय खंडूजा
10. इटावा
बाबा भीमराव आंबेडकर जिला अस्पताल
|जनरल मेडिसिन
|डा. जितेंद्र चौधरी, शांतनु निगम, डा. सौरभ यादव, डा. अनामिका राजपूत
|श्वसन ओपीडी
|डा. विकास राजपूत
|बालरोग विभाग
|डा. शादाब आलम, डा. पुष्पेंद्र यादव
|जनरल सर्जन
|डा. पीयूष तिवारी, डा. एसएस गुप्ता
|दंतरोग विभाग
|डा. अतुल कुलकर्णी, डा. रितु शर्मा, डा. प्रिया
|नाक, कान, गला रोग
|डा. मनोज कुमार, डा. जेपी चौधरी
उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विवि., सैफई
|जनरल मेडिसिन
|डा. विद्यासागर, डा. सुशील कुमार यादव
|कार्डियो डिपार्टमेंट
|डा. विजय गैरोला
|ईएनटी डिपार्टमेंट
|डा. जितेंद्र प्रताप सिंह चौहान, डा. संजीव यादव
|जनरल सर्जरी
|डा. सोमेंद्र पाल सिंह, डा. शेष कुमार वर्मा, डा. सुधांशु मिश्रा, डा. समीर गुप्ता
|स्त्रीरोग
|डा. सोनिया विश्वकर्मा, डा. अनुराधा
|नेत्र रोग
|डा. रीना शर्मा
|हड्डी रोग विशेषज्ञ
|डा. दिनेश कुमार
|बाल रोग
|डा. दुर्गेश कुमार
11. चित्रकूट
जिला अस्पताल
हेल्पलाइन (CMS डा. शैलेंद्र कुमार): 8005192745
|जनरल सर्जन
|डा. साकिब अनवर
|फिजिशियन
|डा. सुजीत सिंह, डा. ऋषि कुमार, डा. आरबी लाल, डा. कन्हैया कुमार
|नाक कान गला विशेषज्ञ
|डा. राम नरेश राजपूत
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डा. एचसी अग्रवाल, डा. एके सिंह, डा. नरेंद्र मौर्य, डा. शेफाली गुप्ता
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डा. रमेश कुमार भारती, डा. अरुण कुमार
|हड्डी रोग विशेषज्ञ
|डा. एके मोहन
|स्त्री रोग विशेषज्ञ
|डा. श्वेता मिश्रा
|दंत रोग विशेषज्ञ
|डा. राजीव पाल
|गैर संचारी रोग विशेषज्ञ
|डा. भास्कर सिंह
12. बांदा
जिला अस्पताल
|रेडियोलाजिस्ट
|डा. किशुन कुमार
|सर्जन
|डा. रामेंद्र कुमार
|फिजीशियन
|डा. एसडी त्रिपाठी, डा. ह्रदयेश पटेल
|नाक कान गला विशेषज्ञ
|डा. मुकेश कुमार, डा. एमके गुप्ता
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डा. राजेंद्र गुप्ता, डा. अशोक राजपूत
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डा. संपूर्णानंद मिश्रा, सुरुचि वर्मा
|हड्डी रोग विशेषज्ञ
|डा. संदीप सिंह, डा. राजन कौशल
|स्त्री रोग विशेषज्ञ
|डा. सुनीता सिंह
|मनोरोग विशेषज्ञ
|डा. आलोक गुप्ता
|दंत रोग विशेषज्ञ
|डा. प्रसून खरे
रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज अस्पताल
समय: सुबह 09:00 बजे से दोपहर 03:00 बजे तक
|मेडिसन विभाग
|डा. आकिव फारूकी
|सर्जरी विभाग
|डा. संजय कुमार
|बालरोग विभाग
|डा. अनीता अग्रहरि
|चर्मरोग विभाग
|डा. कुंदन चौहान
|अस्थि रोग विभाग
|डा. मनोज वर्मा
|ईएनटी विभाग
|डा. जितेंद्र यादव
|नेत्र रोग विभाग
|डा. आकाश श्रीवास्तव
|मानसिक रोग विभाग
|डा. हिमांशु सिंह
|टीबी चेस्ट रोग विभाग
|डा. राजकमल सिंह
|दंत रोग विभाग
|डा. निधि गुप्ता
13. औरैया
जिला संयुक्त चिकित्सालय
|चेस्ट फिजिशियन
|डा. अवधेश कटियार
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डा. विनोद कुमार
|स्त्री रोग विशेषज्ञ
|डा. मंजू सचान
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डा. राम प्रकाश
|दंत रोग विशेषज्ञ
|डा. मोहित गहोई
|अनुपलब्ध विभाग
|नाक कान गला, मनोरोग, हड्डी रोग, जनरल सर्जन (उपलब्ध नहीं)
नोट: ओपीडी के समय और डाक्टरों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है।