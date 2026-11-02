OPD Today 3 Nov: कानपुर, फतेहपुर, उन्नाव समेत कई जिलों के अस्पतालों का ओपीडी शेड्यूल, देखें डॉक्टरों के नाम, विभाग और समय
आज 3 नवंबर को कानपुर, फतेहपुर, उन्नाव समेत कई जिलों के अस्पतालों में ओपीडी का विस्तृत शेड्यूल जारी किया गया ...और पढ़ें
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कानपुर समेत कई जिलों के अस्पतालों का ओपीडी शेड्यूल
विभिन्न विभागों के डॉक्टरों के नाम और उपलब्ध समय
अधिकांश अस्पतालों में ओपीडी सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक
जागरण टीम, कानपुर। मंगलवार तीन नवंबर को अस्पताल जाने से पहले ओपीडी में डॉक्टरों की उपलब्धता और समय की जानकारी जरूर देख लें। कानपुर नगर के एलएलआर अस्पताल, जीएसवीएसएस पीजीआइ, उर्सुला अस्पताल, हृदय रोग संस्थान और कांशीराम चिकित्सालय समेत कई प्रमुख अस्पतालों में अलग-अलग विभागों के डॉक्टरों की सूची जारी की गई है।
इसके अलावा फतेहपुर, हमीरपुर, महोबा, कानपुर देहात, बांदा, उरई, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, उन्नाव और चित्रकूट के अस्पतालों की ओपीडी से जुड़ी जानकारी भी यहां दी गई है। सूची में मेडिसिन, हड्डी रोग, बाल रोग, नेत्र रोग, त्वचा रोग, दंत रोग, सर्जरी, स्त्री रोग, नाक-कान-गला और अन्य विभागों के डॉक्टरों के नाम शामिल हैं।
अधिकांश अस्पतालों में ओपीडी का समय सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक दिया गया है, जबकि बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज अस्पताल में समय सुबह नौ बजे से दोपहर तीन बजे तक है।
सभी जिलों की ओपीडी सूची
|कानपुर नगर
|एलएलआर अस्पताल (समय: सुबह 9:00 - दोपहर 2:00)
|सर्जरी विभाग
|डा. संजय काला, डा. आरके जौहरी, डा. अनुराग सिंह
|मेडिसिन विभाग
|डा. एसके गौतम, डा. रिचा गिरि, डा. एमपी सिंह
|मनोरोग विभाग
|डा. आयुषी देवेंद्र सिंह
|नाक, कान, गला रोग
|डा. हरेंद्र कुमार
|त्वचा रोग विभाग
|डा. श्वेतांक
|बाल रोग विभाग
|डा. अमितेश यादव, डा. आराधना गुप्ता
|दंत रोग विभाग
|डा. पंकज श्रीवास्तव
|नेत्र रोग विभाग
|डा. शालिनी मोहन
|हड्डी रोग विभाग
|डा. प्रगनेश कुमार, डा. भावेश कुमार, डा. सौरभ सक्सेना, डा. किशोर परिहार
|जीएसवीएसएस पीजीआइ
|न्यूरोलाजी
|डा. वर्षा अंबानी, डा. अभिषेक सचान
|न्यूरोसर्जरी
|डा. अनुराग यादव, डा. इला कात्ययान, डा. प्रथमेश
|गैस्ट्रो मेडिसिन
|डा. ध्रुव ठाकुर
|इंडोक्राइनोलाजी
|डा. विशाल गुप्ता
|यूरोलाजी
|डा. अनिल वैद
|पेन मेडिसिन
|डा. रिचा अग्रवाल
|उर्सुला अस्पताल
|फिजिशियन
|डा. बीरबल
|सर्जन
|डा. प्रशांत मिश्रा
|ईएनटी
|डा. प्रवीन सक्सेना
|नेत्र रोग
|डा. अमित सक्सेना
|आर्थोपेडिक
|डा. सुनील कुमार, डा. श्रीप्रकाश
|बाल रोग
|डा. सूरज शिवहरे
|त्वचा रोग
|डा. अरुण सिंघल
|हृदय रोग संस्थान
|मेडिसिन विभाग
|डा. एसके सिन्हा, डा. मुकेश झा, डा. प्रवीण शुक्ला
|सर्जरी विभाग
|डा. नीरज कुमार
|मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय
|चेस्ट रोग विशेषज्ञ
|डा. आनंद कुमार
|कांशीराम चिकित्सालय
|नेत्र रोग
|डा. स्वरूप मोहन, डा. सोमनाथ डे
|आर्थो
|डा. जेपी गुप्ता, डा. अभिषेक गुप्ता, डा. सुमित मिश्रा, डा. एसपी कटियार
|बाल रोग
|डा. सतीश कुमार
|त्वचा रोग
|डा. आशीष कटियार
|राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज
|चिकित्सक
|डा. योगेंद्र सिंह, डा. शिवेंद्र कुमार पटेल, डा. मनोज कुमार, डा. प्रियंका, डा. अनुपमा मिश्रा
|फतेहपुर (समय: सुबह 8:00 - दोपहर 2:00)
|मेडिकल कालेज
|मेडिसिन
|डा. आरके मौर्य (प्राचार्य), डा. संतोष कुमार, शुभम
|नाक, कान, गला
|डा. तरुण, डा. अभिनव
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डा. रोशनी गुप्ता, डा. अंजली, डा. मोनिका
|हड्डी रोग
|डा. सुजीत कुमार सिंह, डा. अजैया, डा. श्वेताब पांडेय
|बाल रोग
|डा. नवीन कुमार, डा. शिवगोपाल
|नेत्र रोग
|डा. जितेंद्र कुमार, डा. नुपुर श्रीवास्तव
|त्वचा रोग
|डा. रुबीना बानो, डा. सोनम सचान
|फुफ्फुसीय चिकित्सा
|डा. साक्षी दुबे
|कार्डियोलाजी
|डा. अनुराग गुप्ता
|मनोचिकित्सा
|डा. संदीप कुमार, डा. ऋचा पांडेय
|जिला अस्पताल
|जनरल सर्जन
|डा. संतोष
|जनरल फिजीशियन
|डा. तापस त्रिपाठी, डा. आरबी सिंह, जागृति पाल, डा. डीके वर्मा
|नाक, कान व गला रोग
|डा. अभिनव, डा. नवीन
|वरिष्ठ परामर्शदाता
|डा. एनके सक्सेना
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डा. मूलचंद
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डा. आदर्श, शैलेन्द्र पटेल
|हड्डी रोग विशेषज्ञ
|डा. सुधीर कुमार, डा. नितिन
|स्त्री रोग विभाग
|डा. अंजलि, आयुष डा. तस्लीम, डा. हिमाली
|बांदा
|जिला अस्पताल (समय: सुबह 8:00 - दोपहर 2:00)
|रेडियोलाजिस्ट
|डा. किशुन कुमार
|सर्जन
|डा. रामेंद्र कुमार
|फिजीशियन
|डा. एसडी त्रिपाठी, डा. ह्रदयेश पटेल
|नाक कान गला
|डा. मुकेश कुमार, डा. एमके गुप्ता
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डा. राजेंद्र गुप्ता, डा. अशोक राजपूत
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डा. संपूर्णानंद मिश्रा, डा. सुरुचि वर्मा
|हड्डी रोग विशेषज्ञ
|डा. संदीप सिंह, डा. राजन कौशल
|स्त्री रोग विशेषज्ञ
|डा. सुनीता सिंह
|मनोरोग विशेषज्ञ
|डा. आलोक गुप्ता
|दंत रोग विशेषज्ञ
|डा. प्रसून खरे
|रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज अस्पताल (समय: सुबह 9:00 - दोपहर 3:00)
|मेडिसन विभाग
|डा. आकिव फारूकी
|सर्जरी विभाग
|डा. संजय कुमार
|बालरोग विभाग
|डा. अनीता अग्रहरि
|चर्मरोग विभाग
|डा. कुंदन चौहान
|अस्थि रोग विभाग
|डा. मनोज वर्मा
|ईएनटी विभाग
|डा. जितेंद्र यादव
|नेत्र रोग विभाग
|डा. आकाश श्रीवास्तव
|मानसिक रोग विभाग
|डा. हिमांशु सिंह
|टीबी चेस्ट रोग विभाग
|डा. राजकमल सिंह
|दंत रोग विभाग
|डा. निधि गुप्ता
|कन्नौज (समय: सुबह 8:00 - दोपहर 2:00)
|राजकीय मेडिकल कालेज, तिर्वा (संपर्क: 9415487268)
|जनरल मेडिसिन
|डा. साजिद, डा. इंद्रजीत सिंह
|जनरल सर्जरी
|डा. इमरान अली
|अस्थि रोग
|डा. अंबर बरयानी
|बाल रोग
|डा. मनाली तिवारी, डा. सोनेंद्र कुमार
|प्रसूति रोग
|डा. शशि शुक्ला, डा. मीनाक्षी शुकला
|नाक-कान-गला
|डा. नितिन कुमार
|मानसिक रोग
|डा. विवेक कुमार
|दंत रोग
|डा. हर्षिता गौतम
|नेत्र रोग
|डा. जटाशंकर, डा. करिश्मा
|त्वचा रोग
|डा. गौरव पालीवाल
|जिला अस्पताल, जसौली (संपर्क: 9454455303)
|हड्डी रोग (कक्ष 2)
|डा. सूरज कुमार
|फिजीशियन (कक्ष 3, 4, 28)
|डा. चितरंजन, डा. निकेतन सक्सेना, डा. भूपेश कुमार पपने
|ईएनटी (कक्ष 12)
|डा. मोनिका सचान, डा. शैलेंद्र कुमार
|बाल रोग (कक्ष 13)
|डा. मोहित शंकर, डा. अरुण कुमार
|दंत रोग (कक्ष 19)
|डा. अरविंद
|नेत्र रोग (कक्ष 20)
|डा. अर्जुन सिंह सारंग, डा. केबी गौतम
|सर्जन (कक्ष 26)
|डा. अशोक प्रियदर्शी, डा. शरीफ अहमद
|मनोरोग विभाग (कक्ष 27)
|डा. स्वाति कटियार
|महिला विंग (कक्ष 2, 3)
|डा. मनप्रीत कौर, डा. एके जाटव (फिजीशियन), डा. आंचल, डा. निधि
|हमीरपुर (समय: सुबह 8:00 - दोपहर 2:00)
|जिला अस्पताल
|त्वचा रोग (कमरा 07)
|डा. अतुल वर्मा
|हड्डी रोग (कमरा 08)
|डा. ब्रम्हप्रकाश सचान
|जनरल सर्जरी (कमरा 101)
|डा. महेंद्र सिंह
|फिजीशियन (कमरा 102)
|डा. परमेंद्र प्रजापति
|जनरल ओपीडी (कमरा 114)
|डा. मोहित
|नाक, कान व गला (कमरा 115)
|डा. विकास यादव
|दंत रोग (कमरा 116)
|डा. जीतेंद्र सचान, डा. सुनीता
|नेत्र रोग (कमरा 120)
|डा. सीपी गुप्ता, डा. एके सिंह
|बाल रोग (कमरा 126)
|डा. आशुतोष निरंजन
|महोबा (समय: सुबह 8:00 - दोपहर 2:00)
|जिला अस्पताल (संपर्क: 9648537714)
|मनोरोग विभाग
|प्रेमदास (काउंसर मनोचिकित्सक), अंकिता गुप्ता
|नाक, कान, गला
|डा. नरेंद्र राजपूत
|मेडिसिन
|डा. राजेश भट्ट, डा. पंकज, डा. गुलशेर
|बाल रोग विभाग
|डा. गोपाल प्रसाद
|सर्जन विभाग
|डा. राहुल कुमार
|हड्डी रोग विभाग
|डा. हेमेंद्र
|नेत्र रोग विभाग
|डा. डीके राय
|औरैया (समय: सुबह 8:00 - दोपहर 2:00)
|जिला संयुक्त चिकित्सालय
|नाक कान गला रोग
|डा. मनोज कुमार
|चेस्ट फिजिशियन
|डा. अवधेश कटियार
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डा. विनोद कुमार
|स्त्री रोग विशेषज्ञ
|डा. मंजू सचान
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डा. राम प्रकाश
|दंत रोग विशेषज्ञ
|डा. मोहित गहोई
|मनोरोग / हड्डी रोग / सर्जन
|उपलब्ध नहीं
|उन्नाव (समय: सुबह 8:00 - दोपहर 2:00)
|जिला पुरुष अस्पताल (हेल्पलाइन: CMO 8005192700, CMS 8005192800)
|नाक, कान और गला रोग
|डा. निरुपम अवस्थी
|मेडिसिन (फिजीशियन)
|डा. कौशलेंद्र प्रकाश, डा. जय सिंह
|बालरोग विशेषज्ञ
|डा. बृज कुमार, डा. अमित श्रीवस्तव
|नेत्ररोग विभाग
|डा. संजीव कुमार
|सर्जरी विभाग
|डा. संजय वर्मा, डा. वीसी पांडेय
|चेस्ट रोग फिजीशियन
|डा. शोभित अग्निहोत्री
|हड्डी रोग विभाग
|डा. मनोज सिंह, डा. विकास सचान, डा. घनश्याम साजिदा
|त्वचारोग विभाग
|डा. प्रियंका श्रीवास्तव
|दंत रोग विभाग
|डा. अमरेश कुमार
|एनसीडी / फीवर क्लीनिक
|डा. अमित तिवारी / डा. सत्येंद्र
|जिला महिला अस्पताल (संपर्क: 8318233993)
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डा. योगिता गुलाटी
|उरई (समय: सुबह 8:00 - दोपहर 2:00)
|जिला चिकित्सालय (संपर्क: 9415532973)
|अस्थि रोग विभाग
|डा. मधुसूदन सिंह, डा. राम द्विवेदी
|सर्जरी विभाग
|डा. रंजीत परिहार
|बाल रोग विभाग
|डा. विनय अग्रवाल, डा. एसपी सिंह, डा. संजीव अग्रवाल
|जनरल मेडिसिन
|डा. शिवेश वर्मा, डा. अनुपम मिश्रा
|दंत रोग विभाग
|डा. गरिमा तिवारी
|नाक, कान, गला रोग
|डा. बीपी सिंह
|जिला नेत्र चिकित्सालय
|डा. मनोज राजपूत, डा. शुचि वर्मा
|राजकीय मेडिकल कालेज (संपर्क: 9454369390)
|जनरल मेडिसिन
|डा. जीतम सिंह, डा. पारुल
|अस्थि रोग विभाग
|डा. सिद्धार्थ अग्रवाल
|सर्जरी विभाग
|डा. निशांत सक्सेना, डा. आदर्श डांडे
|प्रसूति एवं स्त्री रोग
|डा. शिल्पा यादव, डा. सुधा गंगवार
|बाल रोग विभाग
|डा. कामिनी राजपूत, डा. छवि जायसवाल
|मनोरोग विभाग
|डा. आशीष कुमार
|दंत रोग विभाग
|डा. हरमूर्ति सिंह
|नेत्र रोग विभाग
|डा. आरएन कुशवाहा, डा. सूर्य प्रकाश शुक्ला, डा. रूबी बाला
|नाक, कान, गला रोग
|डा. एसके राठौर, डा. रतिभान सिंह
|चर्म रोग विभाग
|डा. राघवेंद्र प्रताप सिंह
|टीबी एंड चेस्ट विभाग
|डा. सुनील कुमार निखर
|चित्रकूट (समय: सुबह 8:00 - दोपहर 2:00)
|जिला अस्पताल (संपर्क: 8005192745)
|जनरल सर्जन
|डा. साकिब अनवर
|फिजिशियन
|डा. सुजीत सिंह, डा. ऋषि कुमार, डा. आरबी लाल, डा. कन्हैया कुमार
|नाक कान गला विशेषज्ञ
|डा. राम नरेश राजपूत
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डा. एचसी अग्रवाल, डा. एके सिंह, डा. नरेंद्र मौर्य, डा. शेफाली गुप्ता
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डा. रमेश कुमार भारती, डा. अरुण कुमार
|हड्डी रोग विशेषज्ञ
|डा. एके मोहन
|स्त्री रोग विशेषज्ञ
|डा. श्वेता मिश्रा
|दंत रोग विशेषज्ञ
|डा. राजीव पाल
|गैर संचारी रोग विशेषज्ञ
|डा. भास्कर सिंह
|इटावा (समय: सुबह 8:00 - दोपहर 2:00)
|बाबा भीमराव आंबेडकर जिला अस्पताल
|जनरल मेडिसिन
|डा. शांतनु निगम, डा. अमरदीप सिंह, डा. सौरभ यादव
|श्वसन (चेस्ट) ओपीडी
|डा. विकास राजपूत
|बालरोग विभाग
|डा. शादाब आलम, डा. पुष्पेंद्र यादव
|जनरल सर्जन
|डा. अनूप शर्मा, डा. मंगल सिंह
|दंतरोग विभाग
|डा. अतुल कुलकर्णी, डा. रितु शर्मा, डा. प्रिया
|नाक, कान, गला रोग
|डा. मनोज कुमार, डा. जेपी चौधरी
|उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई
|जनरल मेडिसिन
|डा. विजय कुमार वर्मा
|ईएनटी
|डा. तेजस्वी गुप्ता, डा. रितु गुप्ता
|त्वचारोग
|डा. स्वेता एस. कुमार
|स्त्री रोग
|डा. वैभव कांति, डा. शिल्पी
|जनरल सर्जरी
|डा. एसपी सिंह, डा. विपिन गुप्ता, डा. राम लखन वर्मा, डा. गौरव मिश्रा, डा. विवेक वर्मा
|नेत्र रोग
|डा. मीनू बब्बर
|हड्डी रोग
|डा. सुनील कुमार
|बाल रोग
|डा. गनेश कुमार वर्मा
|श्वसन संबंधी मेडिसिन
|डा. आशीष कुमार गुप्ता
|फर्रूखाबाद (समय: सुबह 8:00 - दोपहर 2:00)
|डा. राममनोहर लोहिया जिला अस्पताल
|जनरल सर्जन
|डा. अक्षय जोयल
|फिजीशियन
|डा. दीपक वर्मा
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डा. विवेक सक्सेना
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डा. मेघा सक्सेना, डा. आकांक्षा तिवारी, डा. प्रभात वर्मा
|नाक, कान व गला विशेषज्ञ
|डा. नवनीत कुमार
|चेस्ट फिजीशियन
|डा. अंकित मिश्रा
|पैथोलाजिस्ट / माइक्रोबायोलिस्ट
|डा. जयसिंह / डा. प्रवीन कुमार
|दंत रोग विशेषज्ञ
|डा. मोनिका कटियार, डा. श्रेय खंडूजा
|कानपुर देहात (समय: सुबह 8:00 - दोपहर 2:00)
|मेडिकल कालेज (शिकायत नंबर: 9506502480)
|मेडिसिन
|डा. प्रतीक सक्सेना, डा. आराधना सिंह
|नाक, कान, गला
|डा. आरके चौबे, डा. अनुज शुक्ला
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डा. सविता साहू
|हड्डी रोग
|डा. राम कुमार गौतम
|बाल रोग
|डा. अमर चंद्र गुप्ता
|नेत्र रोग
|डा. जयवर्धन
|त्वचा रोग
|डा. प्रसून सचान
|मनोचिकित्सा
|डा. धर्मवीर चौधरी
|सर्जरी
|डा. जसवीर
|दंत रोग
|डा. रूबी द्विवेदी