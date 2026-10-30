OPD Today 31 Oct: कानपुर, फतेहपुर, उन्नाव समेत कई जिलों के अस्पतालों का ओपीडी शेड्यूल, देखें डॉक्टरों के नाम, विभाग और समय

अधिकांश अस्पतालों में ओपीडी का समय सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक दिया गया है, जबकि बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज अस्पताल में समय सुबह नौ बजे से दोपहर तीन बजे तक है।
आज की ओपीडी – शनिवार
कानपुर नगर
ओपीडी समय: अस्पताल के निर्धारित समय के अनुसार
एलएलआर अस्पताल
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|सर्जरी
|डा. संजय काला, डा. सुशांत लूथरा, डा. कुश पाठक, डा. युक्तेश्वर मिश्रा
|मनोरोग
|डा. धनंजय चौधरी
|नाक, कान और गला
|डा. मो. काजी साकिब
|मेडिसिन
|डा. एमपी सिंह, डा. ललित कुमार, डा. ब्रजेश कुमार
|त्वचा रोग
|डा. युगल राजपूत
|बाल रोग
|डा. प्रतिभा सिंह, डा. आराधना गुप्ता
|दंत रोग
|डा. अशरफउल्ला
|नेत्र रोग
|डा. नम्रता पटेल
|हड्डी रोग
|डा. चंद्रशेखर वर्मा, डा. रचित भट्नागर
जीएसवीएसएस पीजीआइ
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|न्यूरोलाजी
|डा. सौरभ निगम, डा. अभिषेक सचान
|न्यूरोसर्जरी
|डा. अभिषेक गुप्ता, डा. प्रथमेश मिश्रा
|यूरोलाजी
|डा. प्रखर पटेल
|नेफ्रोलाजी
|डा. सुब्रह्मयम त्रिपाठी
|पेन मेडिसिन
|डा. चंद्रशेखर
उर्सुला अस्पताल
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|फिजिशियन
|डा. प्रीति मेहता, डा. बीरबल
|दंत रोग
|डा. अवनीश गुप्ता
|चेस्ट फिजिशियन
|डा. अरविंद अवस्थी, डा. एसपी जौहरी
|सर्जरी
|डा. वीकेएस कटियार
|ईएनटी
|डा. अपूर्वा
|नेत्र रोग
|डा. बीडी सेठ
|आर्थोपेडिक
|डा. श्री प्रकाश, डा. अशोक कुमार
|बाल रोग
|डा. आरसी यादव, डा. सूरज शिवहरे
|त्वचा रोग
|डा. अरुण सहगल
|मनोरोग
|डा. आरती
हृदय रोग संस्थान
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|मेडिसिन
|डा. एमएम रजी, डा. मोहित सचान
|कार्डियक सर्जरी
|डा. नीरज प्रकाश
मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय
|चेस्ट रोग विशेषज्ञ
|डा. अवधेश कुमार
होम्योपैथिक चिकित्सालय
|होम्योपैथी
|डा. मोना गुप्ता, डा. मुकेश श्रीवास्तव, डा. श्रुति सिन्हा, डा. सत्येंद्र कुमार ओझा, डा. प्रियंका, डा. रेखा
नोट: ओपीडी के समय और डॉक्टरों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है।
कानपुर देहात
मेडिकल कॉलेज
ओपीडी समय: सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|मेडिसिन
|डा. प्रतीक सक्सेना, डा. आराधना सिंह
|नाक, कान, गला
|डा. आरके चौबे, डा. अनुज शुक्ला
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डा. सविता साहू
|हड्डी रोग
|डा. राम कुमार गौतम
|बाल रोग
|डा. अमर चंद्र गुप्ता
|नेत्र रोग
|डा. जयवर्धन
|त्वचा रोग
|डा. प्रसून सचान
|मनोचिकित्सा
|डा. धर्मवीर चौधरी
|सर्जरी
|डा. जसवीर
|दंत रोग
|डा. रूबी द्विवेदी
मेडिकल कॉलेज शिकायत नंबर: 9506502480
उन्नाव
ओपीडी समय: सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
जिला पुरुष अस्पताल
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|नाक, कान और गला
|डा. निरुपम अवस्थी
|मेडिसिन (फिजिशियन)
|डा. कौशलेंद्र प्रकाश, डा. जय सिंह
|बाल रोग
|डा. बृज कुमार, डा. अमित श्रीवस्तव
|नेत्र रोग
|डा. संजीव कुमार
|सर्जरी
|डा. वीसी पांडेय, डा. संजय वर्मा
|चेस्ट रोग
|डा. शोभित अग्निहोत्री
|हड्डी रोग
|डा. विकास सचान, डा. मनीष चौरसिया, डा. घनश्याम साजिदा
|त्वचा रोग
|डा. प्रियंका श्रीवास्तव
|दंत रोग
|डा. अमरेश कुमार
|एनसीडी क्लीनिक
|डा. अमित तिवारी
|फीवर क्लीनिक
|डा. सत्येंद्र
जिला महिला अस्पताल
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डा. रेनू
सीएमओ उन्नाव: 8005192700
सीएमएस पुरुष जिला अस्पताल: 8005192800
सीएमएस महिला जिला अस्पताल: 8318233993
उरई (जालौन)
ओपीडी समय: सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
जिला चिकित्सालय
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|अस्थि रोग
|डा. मधुसूदन सिंह, डा. राम द्विवेदी
|सर्जरी
|डा. केपी सिंह
|बाल रोग
|डा. विनय अग्रवाल, डा. एसपी सिंह, डा. संजीव अग्रवाल
|जनरल मेडिसिन
|डा. शिवेश वर्मा, डा. अनुपम मिश्रा
|दंत रोग
|डा. गरिमा तिवारी
|नाक, कान, गला
|डा. बीपी सिंह
जिला नेत्र चिकित्सालय
|नेत्र रोग
|डा. मनोज राजपूत, डा. शुचि वर्मा
सीएमएस जिला अस्पताल: 9415532973
राजकीय मेडिकल कॉलेज
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|जनरल मेडिसिन
|डा. कुलदीप
|अस्थि रोग
|डा. प्रांशु शर्मा
|सर्जरी
|डा. सुशील कुमार, डा. शिवा कुमार
|प्रसूति एवं स्त्री रोग
|डा. प्रीति राजपूत
|बाल रोग
|डा. कामिनी राजपूत
|मनोरोग
|डा. आशीष कुमार
|दंत रोग
|डा. हिना रहमान, डा. मदन मोहन निरंजन
|नेत्र रोग
|डा. नवीन सिरोही, डा. रूबी बाला
|नाक, कान, गला
|डा. एसके राठौर, डा. प्रियंका सिंह
|चर्म रोग
|डा. राघवेंद्र प्रताप सिंह
|टीबी एंड चेस्ट
|डा. सुनील कुमार निखर
सीएमएस राजकीय मेडिकल कॉलेज: 9454369390
फर्रुखाबाद
ओपीडी समय: सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
डा. राममनोहर लोहिया जिला अस्पताल
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|जनरल सर्जन
|डा. अक्षय जोयल
|फिजिशियन
|डा. अवनीश अग्निहोत्री, डा. दीपक वर्मा, डा. प्रज्ञा मिश्रा
|बाल रोग
|डा. अंकिता वर्मा
|नेत्र रोग
|डा. मेघा सक्सेना, डा. आकांक्षा तिवारी, डा. प्रभात वर्मा
|नाक, कान व गला
|डा. नवनीत कुमार
|चेस्ट फिजिशियन
|डा. अंकित मिश्रा
|पैथोलाजिस्ट
|डा. जयसिंह
|माइक्रोबायोलिस्ट
|डा. प्रवीन कुमार
|दंत रोग
|डा. मोनिका कटियार, डा. श्रेय खंडूजा
बांदा
जिला अस्पताल
ओपीडी समय: सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|रेडियोलाजिस्ट
|डा. किशुन कुमार
|सर्जन
|डा. रामेंद्र कुमार
|फिजिशियन
|डा. एसडी त्रिपाठी, डा. ह्रदयेश पटेल
|नाक, कान, गला
|डा. मुकेश कुमार, डा. एमके गुप्ता
|बाल रोग
|डा. राजेंद्र गुप्ता, डा. अशोक राजपूत
|नेत्र रोग
|डा. संपूर्णानंद मिश्रा, सुरुचि वर्मा
|हड्डी रोग
|डा. संदीप सिंह, डा. राजन कौशल
|स्त्री रोग
|डा. सुनीता सिंह
|मनोरोग
|डा. आलोक गुप्ता
|दंत रोग
|डा. प्रसून खरे
रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज अस्पताल
ओपीडी समय: सुबह 9:00 से दोपहर 3:00 बजे तक
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|मेडिसिन
|डा. आकिव फारूकी
|सर्जरी
|डा. संजय कुमार
|बाल रोग
|डा. अनीता अग्रहरि
|चर्म रोग
|डा. कुंदन चौहान
|अस्थि रोग
|डा. मनोज वर्मा
|ईएनटी
|डा. जितेंद्र यादव
|नेत्र रोग
|डा. आकाश श्रीवास्तव
|मानसिक रोग
|डा. हिमांशु सिंह
|टीबी चेस्ट रोग
|डा. राजकमल सिंह
|दंत रोग
|डा. निधि गुप्ता
औरैया
जिला संयुक्त चिकित्सालय
ओपीडी समय: सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम / उपलब्धता
|चेस्ट फिजिशियन
|डा. अवधेश कटियार
|बाल रोग
|डा. पंकज कुमार
|स्त्री रोग
|डा. मंजू सचान
|नेत्र रोग
|डा. राम प्रकाश
|दंत रोग
|डा. मोहित गहोई
|नाक, कान, गला
|नहीं
|मनोरोग
|नहीं
|हड्डी रोग
|नहीं
|जनरल सर्जन
|नहीं
महोबा
जिला अस्पताल
ओपीडी समय: सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|मनोरोग
|काउंसलर मनोचिकित्सक प्रेमदास, अंकिता गुप्ता
|नाक, कान और गला
|डा. नरेंद्र राजपूत
|मेडिसिन
|डा. राजेश भट्ट, डा. पंकज, डा. गुलशेर
|बाल रोग
|डा. गोपाल प्रसाद
|सर्जरी
|डा. राहुल कुमार
|हड्डी रोग
|डा. हेमेंद्र
|नेत्र रोग
|डा. डीके राय
सीएमएस मोबाइल नंबर: 9648537714
इटावा
ओपीडी समय: सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
बाबा भीमराव आंबेडकर जिला अस्पताल
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|जनरल मेडिसिन
|डा. शांतनु निगम, डा. सौरभ यादव
|श्वसन ओपीडी
|डा. विकास राजपूत
|बाल रोग
|डा. शादाब आलम, डा. पुष्पेंद्र यादव
|जनरल सर्जन
|डा. अनूप शर्मा, डा. मंगल सिंह
|दंत रोग
|डा. अतुल कुलकर्णी, डा. रितु शर्मा, डा. प्रिया
|नाक, कान, गला
|डा. मनोज कुमार, डा. जेपी चौधरी
उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई अस्पताल
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|नाक, कान, गला
|डा. संजीव यादव, डा. कंचन चौधरी
|जनरल सर्जरी
|डा. सोमेंद्र पाल सिंह, डा. शेष कुमार वर्मा, डा. सुधांशु मिश्रा, डा. समीर गुप्ता
|स्त्री रोग
|डा. अनुराधा, डा. आकांक्षा
|नेत्र रोग
|डा. दीप्ती जोशी
|हड्डी रोग
|डा. जसवीर सिंह, डा. अंकित मित्तल
|मनोरोग
|डा. धीरेंद्र कुमार
|बाल रोग
|डा. निशांत शर्मा
जिलाधिकारी: 9454417551
सीएमओ: 8005192651
सीएमएस पुरुष जिला अस्पताल: 9412709676
सीएमएस महिला जिला अस्पताल: 9412157128
हमीरपुर
जिला अस्पताल
ओपीडी समय: सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
|कमरा नंबर
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|07
|त्वचा रोग
|डा. अतुल वर्मा
|08
|हड्डी रोग
|डा. ब्रह्मप्रकाश सचान
|101
|जनरल सर्जरी
|डा. महेंद्र सिंह
|102
|फिजिशियन
|डा. परमेंद्र प्रजापति
|114
|जनरल ओपीडी
|डा. मोहित
|115
|नाक, कान व गला
|डा. विकास यादव
|116
|दंत रोग
|डा. जीतेंद्र सचान, डा. सुनीता
|120
|नेत्र रोग
|डा. सीपी गुप्ता, डा. एके सिंह
|126
|बाल रोग
|डा. आशुतोष निरंजन
फतेहपुर
ओपीडी समय: सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
मेडिकल कॉलेज
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|मेडिसिन
|डा. आरके मौर्य (प्राचार्य), डा. संतोष कुमार, शुभम
|नाक, कान, गला
|डा. तरुण, डा. अभिनव
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डा. रोशनी गुप्ता, डा. अंजली, डा. मोनिका
|हड्डी रोग
|डा. सुजीत कुमार सिंह, डा. अजैया, डा. श्वेताब पांडेय
|बाल रोग
|डा. नवीन कुमार, डा. शिवगोपाल
|नेत्र रोग
|डा. जितेंद्र कुमार, डा. नुपुर श्रीवास्तव
|त्वचा रोग
|डा. रुबीना बानो, डा. सोनम सचान
|फुफ्फुसीय चिकित्सा
|डा. साक्षी दुबे
|कार्डियोलाजी
|डा. अनुराग गुप्ता
|मनोचिकित्सा
|डा. संदीप कुमार, डा. ऋचा पांडेय
जिला अस्पताल
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|जनरल सर्जन
|डा. संतोष
|जनरल फिजिशियन
|डा. तापस त्रिपाठी
|नाक, कान व गला
|डा. अभिनव, डा. नवीन
|वरिष्ठ परामर्शदाता
|डा. एनके सक्सेना
|फिजिशियन
|डा. आरबी सिंह, जागृति पाल
|जनरल फिजिशियन
|डा. डीके वर्मा
|बाल रोग
|डा. मूलचंद
|नेत्र रोग
|डा. आदर्श, शैलेन्द्र पटेल
|हड्डी रोग
|डा. सुधीर कुमार, डा. नितिन
|स्त्री रोग
|डा. अंजलि, आयुष डा. तस्लीम, डा. हिमाली
कन्नौज
राजकीय मेडिकल कॉलेज, तिर्वा
ओपीडी समय: सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|जनरल मेडिसिन
|डा. साजिद, डा. इंद्रजीत सिंह
|जनरल सर्जरी
|डा. इमरान अली
|अस्थि रोग
|डा. अंबर बरयानी
|बाल रोग
|डा. मनाली तिवारी, डा. सोनेंद्र कुमार
|प्रसूति रोग
|डा. शशि शुक्ला, डा. मीनाक्षी शुक्ला
|नाक-कान-गला
|डा. नितिन कुमार
|मानसिक रोग
|डा. विवेक कुमार
|दंत रोग
|डा. हर्षिता गौतम
|नेत्र रोग
|डा. जटाशंकर, डा. करिश्मा
|त्वचा रोग
|डा. गौरव पालीवाल
सीएमएस डा. दिलीप सिंह: 9415487268
जिला अस्पताल, जसौली
ओपीडी समय: सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
|कमरा नंबर
|डॉक्टरों के नाम
|विभाग
|2
|डा. सूरज कुमार
|हड्डी रोग
|3
|डा. चितरंजन
|फिजिशियन
|4
|डा. निकेतन सक्सेना
|उल्लेख नहीं
|12
|डा. मोनिका सचान, डा. शैलेंद्र कुमार
|ईएनटी
|13
|डा. मोहित शंकर, डा. अरुण कुमार
|बाल रोग
|19
|डा. अरविंद
|दंत रोग
|20
|डा. अर्जुन सिंह सारंग, डा. केबी गौतम
|नेत्र रोग
|26
|डा. अशोक प्रियदर्शी, डा. शरीफ अहमद
|सर्जन
|27
|डा. स्वाति कटियार
|मनोरोग
|28
|डा. भूपेश कुमार पपने
|फिजिशियन
महिला विंग
|कमरा नंबर
|डॉक्टरों के नाम
|विभाग
|2
|डा. मनप्रीत कौर, डा. एके जाटव
|फिजिशियन
|3
|डा. आंचल, डा. निधि
|उल्लेख नहीं
सीएमएस डा. गोपाल नारायण द्विवेदी: 9454455303
चित्रकूट
जिला अस्पताल
ओपीडी समय: सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|जनरल सर्जन
|डा. साकिब अनवर
|फिजिशियन
|डा. सुजीत सिंह, डा. ऋषि कुमार
|नाक, कान, गला
|डा. राम नरेश राजपूत
|जनरल फिजिशियन
|डा. आरबी लाल, डा. कन्हैया कुमार
|बाल रोग
|डा. एचसी अग्रवाल, डा. एके सिंह, डा. नरेंद्र मौर्य, डा. शेफाली गुप्ता
|नेत्र रोग
|डा. रमेश कुमार भारती, डा. अरुण कुमार
|हड्डी रोग
|डा. एके मोहन
|स्त्री रोग
|डा. श्वेता मिश्रा
|दंत रोग
|डा. राजीव पाल
|गैर संचारी रोग
|डा. भास्कर सिंह
सीएमएस डा. शैलेंद्र कुमार: 8005192745