OPD Today 2 Nov: कानपुर, फतेहपुर, उन्नाव समेत कई जिलों के अस्पतालों का ओपीडी शेड्यूल, देखें डॉक्टरों के नाम, विभाग और समय

इसके अलावा फतेहपुर, हमीरपुर, महोबा, कानपुर देहात, बांदा, उरई, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, उन्नाव और चित्रकूट के अस्पतालों की ओपीडी से जुड़ी जानकारी भी यहां दी गई है। सूची में मेडिसिन, हड्डी रोग, बाल रोग, नेत्र रोग, त्वचा रोग, दंत रोग, सर्जरी, स्त्री रोग, नाक-कान-गला और अन्य विभागों के डॉक्टरों के नाम शामिल हैं।
अधिकांश अस्पतालों में ओपीडी का समय सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक दिया गया है, जबकि बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज अस्पताल में समय सुबह नौ बजे से दोपहर तीन बजे तक है।
आज की ओपीडी तालिका (सोमवार)
|विभाग / अस्पताल
|उपलब्ध डॉक्टर / विशेषज्ञ
|मेडिसिन विभाग
|डा. जेएस कुशवाहा, डा. विशाल कुमार गुप्ता, डा. आरके वर्मा
|सर्जरी विभाग
|डा. जीडी यादव, डा. विनय कुमार, डा. प्रियेश शुक्ला, डा. अभिनव सेंगर
|हड्डी रोग विभाग
|डा. संजय कुमार, डा. वैभव अधौलिया, डा. श्रीकांत
|मनोरोग विभाग
|डा. धनंजय चौधरी
|नाक, कान और गला (ENT)
|डा. एसके कनौजिया
|त्वचा रोग विभाग
|डा. डीपी शिवहरे
|बाल रोग विभाग
|डा. अरुण कुमार आर्या, डा. आराधना गुप्ता
|दंत रोग विभाग
|डा. पंकज श्रीवास्तव
|नेत्र रोग विभाग
|डा. परवेज खान
|GSVSS PGSI Super Specialty
|नेफ्रो: डा. समीर गोविल | न्यूरो: डा. आलोक वर्मा, डा. निखिल, डा. प्रियंका | न्यूरो सर्जरी: डा. मनीष सिंह, डा. क्षितिज, डा. आंचल | गैस्ट्रो: डा. ध्रुव ठाकुर | एंडोक्राइन: डा. रिचा गिरि | यूरोलॉजी: डा. राकेश गुप्ता | पेन मेडिसिन: डा. चंद्रशेखर
|उर्सुला अस्पताल
|फिजिशियन: डा. शैलेंद्र तिवारी, डा. अमित कनौजिया, डा. आरके सिंह | सर्जन: डा. प्रशांत मिश्रा | ENT: डा. राजेश वर्मा | नेत्र: डा. अजय कुमार | आर्थो: डा. आशीष मिश्रा | बाल रोग: डा. कैलाश | त्वचा: डा. रत्नेश प्रभाकर | मनोरोग: डा. चिरंजीव
|हृदय रोग संस्थान
|कार्डियोलॉजी: डा. एसके सिन्हा, डा. मुकेश झा, डा. प्रवीण शुक्ला | कार्डियक सर्जरी: डा. राकेश कुमार वर्मा, डा. सौरभ कुमार गौड़
|मुरारी लाल चेस्ट अस्पताल
|डा. लक्ष्मी (चेस्ट रोग विशेषज्ञ)
|कांशीराम चिकित्सालय
|बाल रोग: डा. संतोष श्रीवास्तव | सर्जरी: डा. बसंत लाल | नेत्र: डा. सोमनाथ डे | ENT: डा. अतुल सचान | हड्डी: डा. जेपी गुप्ता, डा. अभिषेक शुक्ला, डा. एसपी कटियार
|पंडित जवाहरलाल नेहरू होम्योपैथिक
|डा. पुनीत मिश्रा, डा. रागिनी शिवहरे, डा. शैलेंद्र कुमार शुक्ला, डा. प्रियंका, डा. नेहा
|विभाग
|चिकित्सक
|चेस्ट फिजिशियन
|डा. अवधेश कटियार
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डा. पंकज कुमार
|स्त्री रोग विशेषज्ञ
|डा. मंजू सचान
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डा. राम प्रकाश
|दंत रोग विशेषज्ञ
|डा. मोहित गहोई
|अनुपलब्ध विभाग
|नाक-कान-गला, मनोरोग, हड्डी रोग, जनरल सर्जन उपलब्ध नहीं हैं।
|अस्पताल
|विशेषज्ञ एवं डॉक्टर
|जिला अस्पताल (8:00-2:00)
|रेडियोलॉजिस्ट: डा. किशुन कुमार | सर्जन: डा. रामेंद्र कुमार | फिजिशियन: डा. एसडी त्रिपाठी, डा. ह्रदयेश पटेल | ENT: डा. मुकेश कुमार, डा. एमके गुप्ता | बाल रोग: डा. राजेंद्र गुप्ता, डा. अशोक राजपूत | नेत्र: डा. संपूर्णानंद मिश्रा, सुरुचि वर्मा | हड्डी: डा. संदीप सिंह, डा. राजन कौशल | स्त्री रोग: डा. सुनीता सिंह | मनोरोग: डा. आलोक गुप्ता | दंत: डा. प्रसून खरे
|रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज (9:00-3:00)
|मेडिसिन: डा. आकिव फारूकी | सर्जरी: डा. संजय कुमार | बाल रोग: डा. अनीता अग्रहरि | चर्म रोग: डा. कुंदन चौहान | अस्थि रोग: डा. मनोज वर्मा | ENT: डा. जितेंद्र यादव | नेत्र: डा. आकाश श्रीवास्तव | मानसिक रोग: डा. हिमांशु सिंह | TB चेस्ट: डा. राजकमल सिंह | दंत: डा. निधि गुप्ता
|विभाग
|डॉक्टर
|सामान्य व विशेष सेवाएं
|सर्जन: डा. साकिब अनवर | फिजिशियन: डा. सुजीत सिंह, डा. ऋषि कुमार, डा. आरबी लाल, डा. कन्हैया कुमार | ENT: डा. राम नरेश राजपूत | बाल रोग: डा. एचसी अग्रवाल, डा. एके सिंह, डा. नरेंद्र मौर्य, डा. शेफाली गुप्ता | नेत्र: डा. रमेश कुमार भारती, डा. अरुण कुमार | हड्डी: डा. एके मोहन | स्त्री रोग: डा. रफीक अंसारी | दंत: डा. राजीव पाल | गैर संचारी: डा. भास्कर सिंह
📞 हेल्पलाइन: CMS डा. शैलेंद्र कुमार: 8005192745
|अस्पताल
|डॉक्टरों का विवरण
|बाबा भीमराव आंबेडकर अस्पताल
|मेडिसिन: डा. जितेंद्र चौधरी, डा. शांतनु निगम, डा. सौरभ यादव | चेस्ट: डा. विकास राजपूत | बाल रोग: डा. शादाब आलम, डा. पुष्पेंद्र यादव | सर्जन: डा. पीयूष तिवारी, डा. एसएस गुप्ता | दंत: डा. अतुल कुलकर्णी, डा. रितु शर्मा, डा. प्रिया | ENT: डा. राहुल आनंद, डा. जेपी चौधरी
|UP आयुर्विज्ञान विवि, सैफई
|मेडिसिन & शुगर: डा. मनोज कुमार | ENT: डा. जितेंद्र प्रताप सिंह चौहान | त्वचा: डा. स्वेता एस. कुमार | स्त्री रोग: डा. कल्पना, डा. शालिनी | ब्रेस्ट क्लीनिक: डा. रिझिन सूरज | न्यूरो: डा. रमाकांत यादव (न्यूरोलॉजी), डा. सजग कुमार (न्यूरोसर्जरी) | नेत्र: डा. रवि रंजन | हड्डी: डा. प्रदीप कुमार गुप्ता | मनोरोग: डा. अरुण कुमार मिश्रा | स्लीप विकार: डा. कौस्तव कुंडू | बाल रोग: डा. दिनेश कुमार, डा. निशांत शर्मा (नवजात) | कैंसर: डा. सिद्धार्थ कुमार | श्वसन व एलर्जी: डा. आदेश कुमार, डा. नम्रता | पीरियोडोंटोलॉजी: डा. राजेश कुमार ठाकुर
📞 महत्वपूर्ण नंबर: DM: 9454417551 | CMO: 8005192651 | CMS (पुरुष): 9412709676 | CMS (महिला): 9412157128
|विभाग
|चिकित्सक
|समस्त ओपीडी
|मेडिसिन: डा. प्रतीक सक्सेना, डा. आराधना सिंह | ENT: डा. आरके चौबे, डा. अनुज शुक्ला | स्त्री रोग: डा. सविता साहू | हड्डी: डा. राम कुमार गौतम | बाल रोग: डा. अमर चंद्र गुप्ता | नेत्र: डा. जयवर्धन | त्वचा: डा. प्रसून सचान | मनोरोग: डा. धर्मवीर चौधरी | सर्जरी: डा. जसवीर | दंत: डा. रूबी द्विवेदी
📞 शिकायत / सहायता नंबर: 9506502480
|विभाग
|चिकित्सक
|ओपीडी सेवाएं
|सर्जन: डा. रोहित तिवारी | फिजिशियन: डा. दीपक वर्मा, डा. प्रज्ञा मिश्रा | बाल रोग: डा. अनूप दीक्षित | नेत्र: डा. मेघा सक्सेना, डा. आकांक्षा तिवारी, डा. प्रभात वर्मा | ENT: डा. नवनीत कुमार | चेस्ट: डा. अंकित मिश्रा | पैथोलॉजी: डा. जयसिंह | माइक्रोबायोलॉजी: डा. प्रवीन कुमार | दंत: डा. मोनिका कटियार, डा. श्रेय खंडूजा
|संस्थान
|डॉक्टर
|मेडिकल कॉलेज
|मेडिसिन: डा. आरके मौर्य (प्राचार्य), डा. संतोष कुमार, शुभम | ENT: डा. तरुण, डा. अभिनव | स्त्री रोग: डा. रोशनी गुप्ता, डा. अंजली, डा. मोनिका | हड्डी: डा. सुजीत कुमार सिंह, डा. अजैया, डा. श्वेताब पांडेय | बाल रोग: डा. नवीन कुमार, डा. शिवगोपाल | नेत्र: डा. जितेंद्र कुमार, डा. नुपुर | त्वचा: डा. रुबीना बानो, डा. सोनम सचान | चेस्ट: डा. साक्षी दुबे | कार्डियोलॉजी: डा. अनुराग गुप्ता | मनोरोग: डा. संदीप कुमार, डा. ऋचा पांडेय
|जिला अस्पताल
|सर्जन: डा. संतोष | फिजिशियन: डा. तापस त्रिपाठी, डा. आरबी सिंह, डा. जागृति पाल, डा. डीके वर्मा | ENT: डा. अभिनव, डा. नवीन | परामर्शदाता: डा. एनके सक्सेना | बाल रोग: डा. मूलचंद | नेत्र: डा. आदर्श, शैलेंद्र पटेल | हड्डी: डा. सुधीर कुमार, डा. नितिन | स्त्री रोग: डा. अंजलि, आयुष डा. तस्लीम, डा. हिमाली
|कमरा सं. / विभाग
|चिकित्सक
|कमरा 07 (त्वचा)
|डा. अतुल वर्मा
|कमरा 08 (हड्डी)
|डा. विपिन राजपूत
|कमरा 101 (सर्जरी)
|डा. महेंद्र सिंह
|कमरा 102 (फिजिशियन)
|डा. परमेंद्र प्रजापति
|कमरा 114 (जनरल)
|डा. मोहित
|कमरा 115 (ENT)
|डा. विकास यादव
|कमरा 116 (दंत)
|डा. जीतेंद्र सचान, डा. सुनीता
|कमरा 120 (नेत्र)
|डा. सीपी गुप्ता, डा. एके सिंह
|कमरा 122 (मनोरोग)
|डा. नीता वर्मा
|कमरा 126 (बाल रोग)
|डा. आशुतोष निरंजन
|विभाग
|चिकित्सक
|ओपीडी सेवाएं
|मनोरोग: प्रेमदास, अंकिता गुप्ता (काउंसलर) | ENT: डा. नरेंद्र राजपूत | मेडिसिन: डा. राजेश भट्ट, डा. पंकज, डा. गुलशेर | बाल रोग: डा. गोपाल प्रसाद | सर्जन: डा. राहुल कुमार | हड्डी: डा. हेमेंद्र | नेत्र: डा. डीके राय
📞 CMS का नंबर: 9648537714
|संस्थान
|विशेषज्ञ
|जिला चिकित्सालय
|सर्जरी: डा. रंजीत सिंह परिहार | बाल रोग: डा. विनय अग्रवाल, डा. एसपी सिंह, डा. संजीव अग्रवाल | हड्डी: डा. दीपक आर्या, डा. शक्ति मिश्रा | मेडिसिन: डा. शिवेश वर्मा, डा. अनुपम मिश्रा | दंत: डा. गरिमा तिवारी | ENT: डा. बीपी सिंह | नेत्र: डा. एके पांडेय (9415532973)
|राजकीय मेडिकल कॉलेज
|मेडिसिन: डा. वीरेंद्र गुप्ता | हड्डी: डा. सिद्धार्थ अग्रवाल | सर्जरी: डा. सुधांशु शर्मा | स्त्री रोग: डा. एंजिला यादव | बाल रोग: डा. संतोष कुमार | मनोरोग: डा. प्रवीन सचान | दंत: डा. हरमूर्ति सिंह | नेत्र: डा. सूर्यप्रकाश शुक्ला, डा. रूबी बाला | ENT: डा. एसके राठौर, डा. प्रियंका सिंह | चर्म रोग: डा. कुलदीप वर्मा | TB चेस्ट: डा. मोहन मातरिया
📞 CMS मेडिकल कॉलेज: 9454369390
|अस्पताल
|डॉक्टरों का विवरण
|राजकीय मेडिकल कॉलेज, तिर्वा
|मेडिसिन: डा. साजिद, डा. इंद्रजीत | सर्जरी: डा. इमरान अली | हड्डी: डा. अंबर बरयानी | बाल रोग: डा. मनाली तिवारी, डा. सोनेंद्र | स्त्री रोग: डा. शशि शुक्ला, डा. मीनाक्षी | ENT: डा. नितिन | मनोरोग: डा. विवेक | दंत: डा. हर्षिता | नेत्र: डा. जटाशंकर, डा. करिश्मा | त्वचा: डा. गौरव (CMS: 9415487268)
|जिला अस्पताल, जसौली
|कक्ष 2 (हड्डी): डा. सूरज | कक्ष 3 (फिजिशियन): डा. चितरंजन | कक्ष 4: डा. निकेतन | कक्ष 12 (ENT): डा. मोनिका सचान, डा. शैलेंद्र | कक्ष 13 (बाल रोग): डा. मोहित शंकर, डा. अरुण | कक्ष 19 (दंत): डा. अरविंद | कक्ष 20 (नेत्र): डा. अर्जुन सारंग, डा. केबी गौतम | कक्ष 26 (सर्जन): डा. अशोक प्रियदर्शी, डा. शरीफ | कक्ष 27 (मनोरोग): डा. स्वाति | कक्ष 28 (फिजिशियन): डा. भूपेश पपने | महिला विंग: डा. मनप्रीत कौर, डा. एके जाटव, डा. आंचल, डा. निधि (CMS: 9454455303)
|अस्पताल
|डॉक्टरों का विवरण
|जिला पुरुष अस्पताल
|ENT: डा. निरुपम अवस्थी | मेडिसिन: डा. कौशलेंद्र प्रकाश, डा. जय सिंह | बाल रोग: डा. बृज कुमार, डा. अमित श्रीवास्तव | नेत्र: डा. फैजल जुबेर, डा. संजीव | सर्जरी: डा. संजय वर्मा, डा. वीसी पांडेय | चेस्ट: डा. शोभित अग्निहोत्री | हड्डी: डा. मनोज सिंह, डा. मनीष चौरसिया, डा. घनश्याम साजिदा | त्वचा: डा. प्रियंका श्रीवास्तव | दंत: डा. अमरेश | NCD: डा. अमित तिवारी | फीवर: डा. सत्येंद्र | मनोरोग: डा. विकास दीक्षित
|जिला महिला अस्पताल
|स्त्री एवं प्रसूति रोग: डा. योगिता गुलाटी, डा. सुनीता
📞 CMO उन्नाव: 8005192700
विशेष नोट: ओपीडी के समय और डॉक्टरों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से ऐन वक्त पर परिवर्तन संभव है।