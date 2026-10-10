बुजुर्ग महिलाओं के लिए रोडवेज में 'शून्य मूल्य' टिकट व्यवस्था शुरू, आधार कार्ड साथ रखना अनिवार्य

जागरण संवाददाता, कानपुर। परिवहन निगम की साधारण बसों में बुजुर्ग महिलाओं के सफर को 26 अगस्त से निश्शुल्क कर दिया गया है, पर उन्हें ईटीएम (इलेक्ट्रानिक टिकट मशीन) से टिकट नहीं मिल रहा है। इससे यात्रा के संबंध में उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। इसके अलावा काेई घटना होने पर वह या उनके परिजन परिवहन निगम से कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं, पर अब उन्हें परिचालक ठीक वैसे ही टिकट देंगे जैसे अन्य यात्रियों को देते हैं बस फर्क इतना होगा कि उनके टिकट पर 'शून्य मूल्य' दर्ज होगा। ये व्यवस्था जल्द ही लागू होने वाली है। इसके लिए निगम मुख्यालय पर काम शुरू हो गया है।



कानपुर परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक (आरएम) महेश कुमार का कहना है कि रोडवेज बसों में सफर करने वाली 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को भी जल्द ही शून्य रुपये पर टिकट मिलेगा। इसके लिए परिचालकों की इलेक्ट्रानिक टिकट मशीन में फीडिंग आदि का काम चल रहा है। निश्शुल्क बस यात्रा का लाभ उठाने के लिए बुजुर्ग महिलाओं को साथ में आधार कार्ड रखना अनिवार्य है। परिचालक को आधार कार्ड को मशीन से स्कैन कर निश्शुल्क टिकट जारी करेंगे।