जागरण संवाददाता, कानपुर। गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय (जीएसवीएम) में प्रदेश के पहले स्किन बैंक को स्थापित करने की पहल फिर से शुरू हुई है। नए साल से बर्न यूनिट की शुरुआत के साथ ही बर्न के गंभीर घायलों की जीवन रक्षा के लिए स्किन बैंक स्थापित करने की तैयारी चल रही है।

मेडिकल कालेज की ओर से भी शासन को पत्र लिखकर स्किन बैंक स्थापित करने की अनुमति मांगी गई है। ताकि 18 जिलों से आने वाले बर्न के गंभीर घायलों की जीवन रक्षा स्किन ट्रांसप्लांट कर की जा सके। पिछले दिनों इसके लिए ही युग दधीचि देहदान अभियान की टीम की ओर से 75 लोगों को जीएसवीएम मेडिकल कालेज में स्किन दान का संकल्प दिलाया गया था। अब तक 100 से ज्यादा लोग स्किन दान करने का संकल्प ले चुके हैं।

जीएसवीएम मेडिकल कालेज के प्राचार्य प्रो. संजय काला ने कहा कि बर्न के गंभीर घायलों में स्किन ट्रांसप्लांट (स्किन ग्राफ्टिंग) में शरीर के किसी स्वस्थ हिस्से से त्वचा लेकर जले हुए घाव पर लगाया जाता है। जले हुए हिस्से से मृत या क्षतिग्रस्त ऊतकों को हटाकर क्षेत्र को साफ किया जाता है। नई त्वचा धीरे-धीरे नीचे के ऊतकों से पोषण और नई रक्त वाहिकाएं प्राप्त करके जुड़ती है।

स्किन बैंक के बन जाने से गंभीर स्थिति वाले बर्न के घायलों के घाव में नई स्किन लगाकर संक्रमण से बचाया जा सकता है। यूनिट की शुरुआत के साथ ही स्किन बैंक को संचालित करने के लिए शासन को पत्र लिखा गया है। युग दधीचि अभियान प्रमुख मनोज सिंगर ने बताया कि प्रदेश में किसी भी मेडिकल कालेज में स्किन बैंक नहीं है।

ऐसे में कानपुर मेडिकल कालेज में स्किन बैंक स्थापित होने से पूरे प्रदेश के कई जिलों को फायदा मिलेगा। इसके लिए पिछले दिनों विधानसभा अध्यक्ष की उपस्थिति में 75 लोगों ने त्वचा दान की शपथ दिलाई गई है। स्किन बैंक बन जाने के बर्न के गंभीर मरीजों का इलाज बेहतर हो सकेगा।