यूपी बोर्ड परीक्षा सेंटर लिस्ट से हटेंगे जर्जर इंटर कॉलेज, विद्यार्थियों को एग्जाम के लिए नहीं जाना पड़ेगा दूर

जागरण संवाददाता, कानपुर। यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों को लेकर गुरुवार को जिला केंद्र निर्धारण समिति की बैठक डीएम महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में हुई। करीब डेढ़ घंटे तक चली बैठक में बोर्ड से जारी 116 केंद्रों की प्रस्तावित सूची पर आई 93 से ज्यादा आपत्तियों पर विस्तार से मंथन हुआ।

बैठक में जर्जर भवनों वाले 13 इंटर कॉलेजों को हटाने को लेकर वार्ता हुई। समिति सदस्यों ने जर्जर चिह्नित कालेजों को परीक्षा केंद्र की सूची से हटाने पर सहमति दी। जिन केंद्रों पर संसाधन के सापेक्ष अधिक छात्र संख्या आवंटित करने की आपत्ति आई थी, उन पर भी संज्ञान लिया गया। ऐसे केंद्रों के छात्रों को दूसरे विद्यालयों में समायोजित करने का फैसला लिया गया।

मानक से अधिक दूरी वाले केंद्रों को भी समीपवर्ती स्कूलों में समायोजित करने का निर्णय हुआ, ताकि परीक्षार्थियों को लंबी दूरी तय न करनी पड़े। बैठक में पिछले तीन सत्रों में लगातार केंद्र बनने वाले विद्यालयों को ही केंद्र बनाने की प्राथमिकता दी गई। इससे परीक्षा संचालन में अनुभवी स्कूलों को ही जिम्मेदारी मिलेगी।

बैठक में डीएम के अलावा एडीएम, एसडीएम, एसीएम, डीआइओएस, बीएसए समेत समिति के अन्य सदस्य मौजूद रहे। यूपी बोर्ड से 116 केंद्रों की प्रस्तावित सूची जारी होने और तय समयावधि में आपत्तियां आने सहित इससे संबंधित मुद्दों पर दैनिक जागरण ने लगातार खबरें प्रकाशित कीं।