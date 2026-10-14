कानपुर में लेबर ठेकेदार के तीन मंजिला मकान में चोरी, 5.50 लाख का माल पार

जागरण संवाददाता, कानपुर। नौबस्ता के राजीव विहार में मंगलवार देर रात चोर ने लेबर ठेकेदार के तीन मंजिला मकान को निशाना बनाया। छत के रास्ते घर में घुसे चोर ने नकदी और जेवरात समेत करीब 5.50 लाख रुपये का माल पार कर दिया।

घटना के दौरान परिवार के सभी सदस्य अपने-अपने कमरों में सो रहे थे। बुधवार तड़के स्टोर रूम का ताला टूटा मिलने पर चोरी की जानकारी हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जांच की और आसपास लगे सीसी कैमरों के फुटेज खंगाले। इसमें एक संदिग्ध कैद दिखाई दिया है।

राजीव विहार निवासी दिलीप वर्मा लेबर ठेकेदार हैं। मंगलवार रात परिवार के सभी सदस्य खाना खाने के बाद अपने-अपने कमरों में सोने चले गए। देर रात चोर छत के रास्ते मकान में दाखिल हुआ। इसके बाद स्टोर रूम में रखी नकदी और जेवरात समेटकर फरार हो गया। चोर के घर में घुसने और वारदात को अंजाम देने के दौरान परिवार के किसी सदस्य को इसकी भनक तक नहीं लगी।

देर रात दिलीप की मां बाथरूम जाने के लिए उठीं। इसी दौरान उनकी नजर स्टोर रूम पर पड़ी, जहां ताला टूटा हुआ था। उन्होंने परिवार के अन्य सदस्यों को इसकी जानकारी दी। कमरे की जांच करने पर चोरी का पता चला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।