कानपुर OPF की सफलता: नेवी की बढ़ेगी ताकत, अब मिसाइल के टारपीडो को समुद्र में सुरक्षित उतारेगा स्मार्ट पैराशूट

जागरण संवाददाता, कानपुर। नौसेना की ताकत अब और बढ़ेगी। मिसाइल के टारपीडो को स्मार्ट पैराशूट की मदद से समुद्र में सुरक्षित व आसानी से उतारा जा सकेगा। इससे भारतीय जहाज पर तैनात नौसैनिक दुश्मन की पनडुब्बी की पहुंच से बहुत दूर सुरक्षित रहकर हमला कर सकेंगे। पहले टारपीडो दागने के लिए भारतीय जहाजों को पनडुब्बी के करीब जाना पड़ता था, जिससे उन पर भी हमले का खतरा रहता था।

पैराशूट व सेंसर आधारित टारपीडो विमोचन प्रणाली की खासियत यह है कि जब ये मिसाइल लक्ष्य के पास पहुंचती है, तो उसका पेलोड (टारपीडो) पैराशूट की मदद से धीरे-धीरे सुरक्षित रूप से पानी में गिरता है। पैराशूट हवा में टारपीडो की गति को कम करता है, ताकि पानी से टकराते समय उसे नुकसान न पहुंचे। यह स्मार्ट सिस्टम दो भागों में सुपरसोनिक मिसाइल और उसके अंदर रखे एक एडवांस्ड लाइटवेट टारपीडो से मिलकर बना है।

समुद्र में दूर मौजूद दुश्मन की पनडुब्बी (सबमरीन) की स्थिति का पता नौसेना के टोही विमान, युद्धपोत या सैटेलाइट द्वारा लगाया जाता है। इसका ब्योरा ग्राउंड स्टेशन या शिप पर मौजूद स्मार्ट लांचर को भेजा जाता है। ब्योरा फीड होने पर टू-स्टेज सालिड प्रोपल्शन राकेट मोटर से लैस मिसाइल को लांच किया जाता है। यह मिसाइल हवा में ध्वनि की गति से ढाई गुणा तेज सुपरसोनिक रफ्तार से दुश्मन की पनडुब्बी वाले क्षेत्र की तरफ बढ़ती है।

मिसाइल अपनी इनर्शियल नेविगेशन प्रणाली (आइएनएस) और लाइव डेटा-लिंक का उपयोग करती है, जिससे हवा में भी इसका रास्ता बदला जा सकता है। जब मिसाइल पनडुब्बी के ठीक ऊपर या उसके बेहद करीब पहुंचती है तो इसका अगला हिस्सा (नोज कोन) अलग हो जाता है। इसके बाद अंदर रखा लाइटवेट टारपीडो बाहर निकलता है। इसी समय गति को कम करने के लिए स्मार्ट पैराशूट एक्टिव होकर खुल जाता है।

वह हवा में टारपीडो की तेज गति को नियंत्रित कर उसे धीरे से पानी में उतारता है। पानी में प्रवेश करते ही पैराशूट टारपीडो से अलग हो जाता है। इसके बाद टारपीडो के अंदरूनी सेंसर एक्टिव हो जाते हैं, जिससे वह पानी के भीतर खुद आगे बढ़कर दुश्मन की पनडुब्बी को खोजकर उसे नष्ट कर देता है।