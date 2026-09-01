Nagar Nigam Tendar Scam: कानपुर नगर निगम पहुंची SIT, कर्मचारियों से पूछताछ की, ब्लैक लिस्ट ठेकेदारों से जुड़ी फाइलें खंगाली

जागरण संवाददाता, कानपुर। एसआईटी की टीम मंगलवार को सुबह नगर निगम के अभियंत्रण विभाग पहुंची। मुख्य अभियंता सैय्यद फरीद अख्तर जैदी अपने कार्यालय में नही थे। इस दौरान एसआईटी की टीम ने विभाग के कर्मचारियों से ब्लैक लिस्ट हुये ठेकेदारों से जुड़ी फाइलों को मंगवाकर देखा। इस दौरान उन्होंने टेंडर प्रक्रिया के बारे में जाना। कैसे टेंडर डाले जाते है और कैसे आवंटित होते है।

22 अगस्त शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम में टेंडर धांधली को लेकर नाराजगी जताई थी और जबरन टैक्स वसूले जाने को लेकर कार्यवाही के आदेश दिये थे। इसके बाद नगर निगम से लेकर प्रशासनिक अमला हरकत में आया और नगर निगम में हो रहे खेलों की जांच बैठा दी। इसके तहत 26 अगस्त से एसआईटी की टीम ने जांच शुरू कर दी।

26 अगस्त बुधवार को छुट्टी होने के बाद भी नगर निगम का अभियंत्रण विभाग सुबह 11 बजे खोल दिया गया। इस दौरान एसआईटी की टीम ने करीब पांच घंटे फाइलों को देखा और अफसरों से जानकारी ली। इसी कड़ी में मंगलवार को एसआईटी टीम के दो सदस्य सुबह 11:30 बजे नगर निगम पहुंचे और करीब सवा घंटे तक फाइलों की जानकारी ली। हालांकि अफसरों और कर्मचारियों ने कुछ भी बताने से मना कर दिया।