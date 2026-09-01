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Nagar Nigam Tendar Scam: कानपुर नगर निगम पहुंची SIT, कर्मचारियों से पूछताछ की, ब्लैक लिस्ट ठेकेदारों से जुड़ी फाइलें खंगाली

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Updated: Tue, 01 Sep 2026 03:11 PM (IST)

एसआईटी टीम ने कानपुर नगर निगम के अभियंत्रण विभाग पहुंचकर ब्लैक लिस्टेड ठेकेदारों से जुड़ी फाइलें खंगालीं और टेंडर प्रक्रिया ...और पढ़ें

नगर निगम में फाइलें देखती एसआईटी की टीम। जागरण

नगर निगम में फाइलें देखती एसआईटी की टीम। जागरण

HighLights

  1. एसआईटी टीम ने कानपुर नगर निगम के अभियंत्रण विभाग का दौरा किया।

  2. ब्लैक लिस्टेड ठेकेदारों से जुड़ी महत्वपूर्ण फाइलें खंगाली गईं।

  3. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर टेंडर धांधली की जांच।

जागरण संवाददाता, कानपुर। एसआईटी की टीम मंगलवार को सुबह नगर निगम के अभियंत्रण विभाग पहुंची। मुख्य अभियंता सैय्यद फरीद अख्तर जैदी अपने कार्यालय में नही थे। इस दौरान एसआईटी की टीम ने विभाग के कर्मचारियों से ब्लैक लिस्ट हुये ठेकेदारों से जुड़ी फाइलों को मंगवाकर देखा। इस दौरान उन्होंने टेंडर प्रक्रिया के बारे में जाना। कैसे टेंडर डाले जाते है और कैसे आवंटित होते है।

22 अगस्त शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम में टेंडर धांधली को लेकर नाराजगी जताई थी और जबरन टैक्स वसूले जाने को लेकर कार्यवाही के आदेश दिये थे। इसके बाद नगर निगम से लेकर प्रशासनिक अमला हरकत में आया और नगर निगम में हो रहे खेलों की जांच बैठा दी। इसके तहत 26 अगस्त से एसआईटी की टीम ने जांच शुरू कर दी।

26 अगस्त बुधवार को छुट्टी होने के बाद भी नगर निगम का अभियंत्रण विभाग सुबह 11 बजे खोल दिया गया। इस दौरान एसआईटी की टीम ने करीब पांच घंटे फाइलों को देखा और अफसरों से जानकारी ली। इसी कड़ी में मंगलवार को एसआईटी टीम के दो सदस्य सुबह 11:30 बजे नगर निगम पहुंचे और करीब सवा घंटे तक फाइलों की जानकारी ली। हालांकि अफसरों और कर्मचारियों ने कुछ भी बताने से मना कर दिया।

इधर, तीन आरोपितों के 25 से अधिक बैंक खाते सीज करने की तैयारी

नगर निगम के टेंडर घोटाले की जांच में पुलिस ने आर्थिक लेनदेन की कड़ियां खंगालते हुए बड़ी कार्रवाई की तैयारी की है। पहले चरण में पुलिस ने मुख्य आरोपितों के तीन बैंक खाते सीज कराने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक मामले में तीन मुख्य आरोपितों गोविन्द शर्मा, रज्जन बाजपेई और संदीप जैन से जुड़े 25 से अधिक बैंक खातों को सीज करने की रिपोर्ट डीसीपी सेंट्रल अतुल कुमार श्रीवास्तव ने भेजी है। पुलिस को आशंका है कि इन खातों के माध्यम से टेंडर प्रक्रिया से जुड़े लेनदेन किए गए हैं।