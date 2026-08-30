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Railway Jobs: रेलवे में करियर बनाने का सुनहरा मौका, अप्रेंटिसशिप से सीखें काम, आगे भर्ती में भी मिलेगा फायदा

By Rahul Shrivastava Edited By: Anurag Shukla
Updated: Sun, 30 Aug 2026 08:53 PM (IST)

उत्तर मध्य रेलवे ने 3205 एक्ट अप्रेंटिस सीटों के लिए आवेदन मांगे हैं, जिसमें इस साल 1405 सीटों की बढ़ोतरी ...और पढ़ें

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HighLights

  1. उत्तर मध्य रेलवे में 3205 एक्ट अप्रेंटिस सीटें

  2. प्रशिक्षण के दौरान ₹9000 प्रतिमाह स्टाइपेंड मिलेगा

  3. रेलवे भर्ती में 20% क्षैतिज आरक्षण का लाभ

जागरण संवाददाता, कानपुर। रेलवे में तकनीकी प्रशिक्षण हासिल कर रोजगार की राह तलाश रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) ने वर्ष 2026-27 के लिए एक्ट अप्रेंटिस की 3205 सीटों पर आवेदन मांगे हैं। आज आवेदन का आखिरी दिन है। पिछले वर्ष की 1800 सीटों की तुलना में इस बार 1405 सीटों की बढ़ोतरी की गई है। प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को 9000 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड भी मिलेगा।

उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डा. शिवम शर्मा ने बताया कि प्रयागराज मंडल में 1462, झांसी मंडल में 856, आगरा मंडल में 547, झांसी वर्कशाप में 226, ट्रैक मशीन लाइन/मुख्यालय में 82 और मुख्यालय में 32 सीटें रखी गई हैं। कुल सीटों में 152 सीटें दिव्यांगों के लिए आरक्षित हैं।

नए ट्रेड से बढ़ेंगे विकल्प

इस बार युवाओं के लिए पारंपरिक ट्रेड के साथ आधुनिक तकनीकी और कंप्यूटर आधारित ट्रेड भी जोड़े गए हैं। इनमें कंप्यूटर आरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिजाइनर, सीएडी-सीएएम आपरेटर कम प्रोग्रामर, सर्वेयर, मैसन, सेनेटरी हार्डवेयर फिटिंग और बिल्डिंग मेंटेनेंस टेक्नीशियन जैसे ट्रेड शामिल हैं। इससे तकनीकी शिक्षा हासिल कर चुके युवाओं को अपनी रुचि के अनुसार ट्रेड चुनने का अवसर मिलेगा।

एक साल की ट्रेनिंग, मिलेगा प्रमाणपत्र

अप्रेंटिस प्रशिक्षण की अवधि करीब एक वर्ष होगी। प्रशिक्षण पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट (एनएसी) मिलेगा।

रेलवे भर्ती में भी मिलेगा लाभ

रेलवे बोर्ड के आरबीई 51/2022 के प्रावधानों के अनुसार रेलवे प्रतिष्ठानों से प्रशिक्षण पूरा करने वाले कोर्स-कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस (सीसीएए) अभ्यर्थियों को लेवल-1 की ओपन मार्केट भर्ती में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलता है। सीपीआरओ ने बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। अभ्यर्थी रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, प्रयागराज की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।