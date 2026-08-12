अब झींझक व फफूंद में भी रुकेगी प्रयागराज-वेरावल स्पेशल ट्रेन, गोविंदपुरी स्टेशन पहुंचे जीएम
उत्तर मध्य रेलवे ने प्रयागराज-वेरावल स्पेशल ट्रेन को झींझक और फफूंद में नए ठहराव दिए हैं, साथ ही इटावा स्टेशन के समय में संशोधन किया है। महाप्रबंधक नर ...और पढ़ें
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प्रयागराज-वेरावल स्पेशल ट्रेन को झींझक, फफूंद में नए ठहराव
जीएम ने गोविंदपुरी स्टेशन का निरीक्षण कर यात्री सुविधाएं जांची
सेंट्रल स्टेशन का भार कम करने को अतिरिक्त ट्रेनें
जागरण संवाददाता, कानपुर। उत्तर मध्य रेलवे ने प्रयागराज-वेरावल स्पेशल ट्रेन को दो नए स्टापेज देने की घोषणा की है। सीपीआरओ डा. शिवम शर्मा ने बताया कि रेलवे ने 04173/04174 प्रयागराज-वेरावल स्पेशल ट्रेन का झींझक एवं फफूंद स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव देने का निर्णय लिया है। इस ठहराव के बाद प्रयागराज-वेरावल एक्सप्रेस के इटावा स्टेशन के समय में संशोधन भी किया गया है।
आज प्रयागराज-वेरावल स्पेशल ट्रेन रहेगी डायवर्ट
पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद-पालनपुर रेल खंड के बीच आटोमैटिक सिग्नलिंग सिस्टम के कमीशनिंग कार्य के चलते रेल यातायात प्रभावित रहेगा। उत्तर मध्य रेलवे के सीपीआरओ डा. शिवम शर्मा ने बताया कि गुरुवार को प्रयागराज से चलने वाली ट्रेन नंबर 04173 प्रयागराज-वेरावल स्पेशल ट्रेन निर्धारित मार्ग पालनपुर-महेसाना-विरमग्राम के स्थान पर परिवर्तित मार्ग पालनपुर-भीलड़ी-महेसाना-विरमग्राम होकर चलेगी।
गोविंदपुरी स्टेशन पहुंचे जीएम, यात्री सुविधाओं की देखी हकीकत
उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने बुधवार सुबह गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने प्लेटफार्मों, निर्माण कार्यों, पेयजल व्यवस्था, शौचालय व वेटिंग रूम की व्यवस्थाओं तथा यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। जीएम ने सेंट्रल स्टेशन का लोड कम करने के लिए गोविंदपुरी से अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन कराने व कई गाड़ियों का स्टापेज बढ़ाने का निर्णय लिया। उन्होंने निर्माण कार्य जल्द पूरा करने का आदेश दिया। निरीक्षण में डिप्टी सीटीएम अकांशु गोविल, प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारी राघवेंद्र कुमार शर्मा, सीपीआरओ डा. शिवम शर्मा व जीएम सेक्रेट्री अखिल शुक्ला मौजूद रहे।
इधर, स्टेशन पर चमकेगा चमड़ा उत्पाद तो कहीं बिखरेगी इत्र की खुशबू
दिव्यांगजन अपने हुनर, हस्तशिल्प और स्थानीय स्वदेशी उत्पादों को सीधे रेल यात्रियों तक पहुंचा सकेंगे। रेलवे वन स्टेशन वन प्रोडक्ट (ओएसओपी) योजना के जरिये उन्हें अपने उत्पादों को बेचने का अवसर दे रहा है। सेंट्रल स्टेशन पर आउटलेट में एक स्टाल और तीन ट्राली की व्यवस्था की जा रही है। यहां पर चमड़े के उत्पाद, हस्तनिर्मित चमड़े के उत्पाद, ताम्रपत्र, अरोमा थेरेपी व परफ्यूमरी उत्पाद रखे जा सकेंगे। इसी तरह कानपुर अनवरगंज में एक स्टाल पर चमड़े के उत्पाद, हस्तनिर्मित चमड़े एवं अन्य उत्पाद, परफ्यूमरी उत्पाद रखे जा सकेंगे। गोविंदपुरी व पनकी धाम में चमड़े के उत्पाद, गजक लड्डू, झींझक में चमड़े के उत्पाद, दुग्ध उत्पाद (रबड़ी, कुल्फी व फलूदा), इटावा में हथकरघा, हस्तनिर्मित बीड्स, दुग्ध उत्पाद, फफूंद में कढ़ाई एवं क्रोशिया उत्पाद, घी एवं दुग्ध उत्पाद (रबड़ी, कुल्फी व फलूदा), फतेहपुर में मालवा पेड़ा, प्रोसेस्ड खाद्य उत्पाद जैसे अचार, चटनी एवं मुरब्बा, अछल्दा में कढ़ाई एवं क्रोशिया उत्पाद, भरथना में शाल एवं आर्ट मेटल उत्पाद रखे जा सकेंगे।