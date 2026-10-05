कौन हैं प्रकाश पाल? जिन्हें BJP ने बनाया राज्यसभा उम्मीदवार, तीन दशक का लंबा है राजनीतिक सफर

जागरण संवाददाता, कानपुर। प्रकाश पाल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रचारक के रूप में सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की और तीन दशक से अधिक समय से भाजपा संगठन में सक्रिय हैं। करीब तीन वर्ष तहसील प्रचारक रहने के बाद 1994 में फतेहपुर के जिला संगठन मंत्री बने।

1997 में हमीरपुर-महोबा और फिर अयोध्या, बांदा तथा कानपुर-इटावा में विभाग संगठन मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। 2007 से 2013 तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संगठन मंत्री रहे। 2013-14 में प्रदेश संगठन मंत्री (चुनाव एवं पिछड़ा वर्ग मोर्चा) की जिम्मेदारी निभाई।