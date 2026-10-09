कानपुर मंडल ओपीडी समय-सारणी: उर्सुला, उन्नाव, इटावा समेत 13 जिलों के अस्पतालों में आज कौन से डॉक्टर बैठेंगे? देखें लिस्ट

आज की ओपीडी: शनिवार | अस्पतालों के अनुसार डॉक्टरों की सूची
कानपुर
एलएलआर अस्पताल
|विभाग
|डॉक्टर
|सर्जरी
|डा. संजय काला, डा. सुशांत लूथरा, डा. कुश पाठक, डा. युक्तेश्वर मिश्रा
|मनोरोग
|डा. धनंजय चौधरी
|नाक, कान और गला
|डा. मो. काजी साकिब
|मेडिसिन
|डा. एमपी सिंह, डा. ललित कुमार, डा. ब्रजेश कुमार
|त्वचा रोग
|डा. युगल राजपूत
|बाल रोग
|डा. प्रतिभा सिंह, डा. आराधना गुप्ता
|दंत रोग
|डा. अशरफउल्ला
|नेत्र रोग
|डा. नम्रता पटेल
|हड्डी रोग
|डा. चंद्रशेखर वर्मा, डा. रचित भट्नागर
जीएसवीएसएस पीजीआइ
|विभाग
|डॉक्टर
|न्यूरोलाजी
|डा. सौरभ निगम, डा. अभिषेक सचान
|न्यूरोसर्जरी
|डा. अभिषेक गुप्ता, डा. प्रथमेश मिश्रा
|यूरोलाजी
|डा. प्रखर पटेल
|नेफ्रोलाजी
|डा. सुब्रह्मयम त्रिपाठी
|पेन मेडिसिन
|डा. चंद्रशेखर
उर्सुला अस्पताल
|विभाग
|डॉक्टर
|फिजिशियन
|डा. प्रीति मेहता, डा. बीरबल
|दंत रोग
|डा. अवनीश गुप्ता
|चेस्ट फिजिशियन
|डा. अरविंद अवस्थी, डा. एसपी जौहरी
|सर्जन
|डा. वीकेएस कटियार
|ईएनटी
|डा. अपूर्वा
|नेत्र रोग
|डा. बीडी सेठ
|आर्थोपेडिक
|डा. श्री प्रकाश, डा. अशोक कुमार
|बाल रोग
|डा. आरसी यादव, डा. सूरज शिवहरे
|त्वचा रोग
|डा. अरुण सहगल
|मनोरोग
|डा. आरती
हृदय रोग संस्थान
|विभाग
|डॉक्टर
|मेडिसिन
|डा. एमएम रजी, डा. मोहित सचान
|कार्डियक सर्जरी
|डा. नीरज प्रकाश
मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय
|विभाग
|डॉक्टर
|चेस्ट रोग विशेषज्ञ
|डा. अवधेश कुमार
नोट: ओपीडी के समय और डॉक्टरों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है।
उन्नाव आज की ओपीडी
सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
जिला पुरुष अस्पताल
|विभाग
|डॉक्टर
|नाक, कान और गला
|डा. निरुपम अवस्थी
|मेडिसिन (फिजीशियन)
|डा. कौशलेंद्र प्रकाश, डा. जय सिंह
|बाल रोग
|डा. बृज कुमार, डा. अमित श्रीवस्तव
|नेत्र रोग
|डा. संजीव कुमार
|सर्जरी
|डा. वीसी पांडेय, डा. संजय वर्मा
|पेस्ट रोग फिजीशियन
|डा. शोभित अग्निहोत्री
|हड्डी रोग
|डा. विकास सचान, डा. मनीष चौरसिया, डा. घनश्याम साजिदा
|त्वचा रोग
|डा. प्रियंका श्रीवास्तव
|दंत रोग
|डा. अमरेश कुमार
|एनसीडी क्लीनिक
|डा. अमित तिवारी
|फीवर क्लीनिक
|डा. सत्येंद्र
जिला महिला अस्पताल
|विभाग
|डॉक्टर
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डा. नेहा
ओपीडी में समस्या होने पर संपर्क करें
सीएमओ उन्नाव: 8005192700
सीएमएस पुरुष जिला अस्पताल: 8005192800
सीएमएस महिला जिला अस्पताल: 8318233993
चित्रकूट जिला अस्पताल ओपीडी
सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
|विभाग
|डॉक्टर
|जनरल सर्जन
|डा. साकिब अनवर
|फिजिशियन
|डा. सुजीत सिंह, डा. ऋषि कुमार
|नाक, कान और गला
|डा. राम नरेश राजपूत
|जनरल फिजिशियन
|डा. आरबी लाल, डा. कन्हैया कुमार
|बाल रोग
|डा. एचसी अग्रवाल, डा. एके सिंह, डा. नरेंद्र मौर्य, डा. शेफाली गुप्ता
|नेत्र रोग
|डा. रमेश कुमार भारती, डा. अरुण कुमार
|हड्डी रोग
|डा. एके मोहन
|स्त्री रोग
|डा. श्वेता मिश्रा
|दंत रोग
|डा. राजीव पाल
|गैर संचारी रोग
|डा. भास्कर सिंह
अस्पताल संबंधी जानकारी: सीएमएस डा. शैलेंद्र कुमार — 8005192745
हमीरपुर जिला अस्पताल ओपीडी
सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
|विभाग
|डॉक्टर
|कमरा
|त्वचा रोग
|डा. अतुल वर्मा
|07
|हड्डी रोग
|डा. ब्रह्मप्रकाश सचान
|08
|जनरल सर्जरी
|डा. महेंद्र सिंह
|101
|फिजिशियन
|डा. परमेंद्र प्रजापति
|102
|जनरल ओपीडी
|डा. मोहित
|114
|नाक, कान और गला
|डा. विकास यादव
|115
|दंत रोग
|डा. जीतेंद्र सचान, डा. सुनीता
|116
|नेत्र रोग
|डा. सीपी गुप्ता, डा. एके सिंह
|120
|बाल रोग
|डा. आशुतोष निरंजन
|126
महोबा जिला अस्पताल ओपीडी
सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
|विभाग
|डॉक्टर
|मनोरोग विभाग
|काउंसलर मनोचिकित्सक प्रेमदास, अंकिता गुप्ता
|नाक, कान और गला
|डा. नरेंद्र राजपूत
|मेडिसिन
|डा. राजेश भट्ट, डा. पंकज, डा. गुलशेर
|बाल रोग
|डा. गोपाल प्रसाद
|सर्जरी
|डा. राहुल कुमार
|हड्डी रोग
|डा. हेमेंद्र
|नेत्र रोग
|डा. डीके राय
सीएमएस मोबाइल नंबर: 9648537714
इटावा जिला अस्पताल ओपीडी
सुबह 08:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक
बाबा भीमराव आंबेडकर जिला अस्पताल
|विभाग
|डॉक्टर
|जनरल मेडिसिन
|डा. शांतनु निगम, डा. सौरभ यादव
|श्वसन ओपीडी
|डा. विकास राजपूत
|बाल रोग
|डा. शादाब आलम, डा. पुष्पेंद्र यादव
|जनरल सर्जन
|डा. अनूप शर्मा, डा. मंगल सिंह
|दंत रोग
|डा. अतुल कुलकर्णी, डा. रितु शर्मा, डा. प्रिया
|नाक, कान और गला
|डा. मनोज कुमार, डा. जेपी चौधरी
उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई
सुबह 08:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक
|विभाग
|डॉक्टर
|नाक, कान और गला
|डा. संजीव यादव, डा. कंचन चौधरी
|जनरल सर्जरी
|डा. सोमेंद्र पाल सिंह, डा. शेष कुमार वर्मा, डा. सुधांशु मिश्रा, डा. समीर गुप्ता
|स्त्री रोग
|डा. अनुराधा, डा. आकांक्षा
|नेत्र रोग
|डा. दीप्ती जोशी
|हड्डी रोग
|डा. जसवीर सिंह, डा. अंकित मित्तल
|मनोरोग
|डा. धीरेंद्र कुमार
|बाल रोग
|डा. निशांत शर्मा
उरई जिला चिकित्सालय ओपीडी
सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
|विभाग
|डॉक्टर
|अस्थि रोग
|डा. मधुसूदन सिंह, डा. राम द्विवेदी
|सर्जरी
|डा. केपी सिंह
|बाल रोग
|डा. विनय अग्रवाल, डा. एसपी सिंह, डा. संजीव अग्रवाल
|जनरल मेडिसिन
|डा. शिवेश वर्मा, डा. अनुपम मिश्रा
|दंत रोग
|डा. गरिमा तिवारी
|नाक, कान और गला
|डा. बीपी सिंह
जिला नेत्र चिकित्सालय
|विभाग
|डॉक्टर
|नेत्र रोग
|डा. मनोज राजपूत, डा. शुचि वर्मा
सीएमएस जिला अस्पताल: 9415532973
राजकीय मेडिकल कॉलेज
|विभाग
|डॉक्टर
|जनरल मेडिसिन
|डा. कुलदीप
|अस्थि रोग
|डा. प्रांशु शर्मा
|सर्जरी
|डा. सुशील कुमार, डा. शिवा कुमार
|प्रसूति एवं स्त्री रोग
|डा. सुधा गंगवार
|बाल रोग
|डा. कामिनी राजपूत
|मनोरोग
|डा. आशीष कुमार
|दंत रोग
|डा. हिना रहमान, डा. मदन मोहन निरंजन
|नेत्र रोग
|डा. नवीन सिरोही, डा. रूबी बाला
|नाक, कान और गला
|डा. एसके राठौर, डा. प्रियंका सिंह
|चर्म रोग
|डा. राघवेंद्र प्रताप सिंह
|टीबी एंड चेस्ट
|डा. सुनील कुमार निखर
सीएमएस राजकीय मेडिकल कॉलेज: 9454369390
फर्रुखाबाद जिला अस्पताल ओपीडी
सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
डा. राममनोहर लोहिया जिला अस्पताल
|विभाग
|डॉक्टर
|जनरल सर्जन
|डा. अक्षय जोयल
|फिजिशियन
|डा. प्रज्ञा मिश्रा, डा. दीपक वर्मा
|बाल रोग
|डा. अंकिता वर्मा
|नेत्र रोग
|डा. मेघा सक्सेना
|हड्डी रोग
|डा. ऋषिकांत वर्मा
|हृदय रोग
|डा. मनोज पांडेय
|चेस्ट फिजिशियन
|डा. अंकित मिश्रा
|पैथोलाजिस्ट
|डा. जयसिंह
|माइक्रोबायोलिस्ट
|डा. प्रवीन कुमार
|दंत रोग
|डा. श्रेय खंडूजा, डा. मोनिका कटियार
कन्नौज राजकीय मेडिकल कॉलेज, तिर्वा
सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
|विभाग
|डॉक्टर
|जनरल मेडिसिन
|डा. साजिद, डा. इंद्रजीत सिंह
|जनरल सर्जरी
|डा. इमरान अली
|अस्थि रोग
|डा. अंबर बरयानी
|बाल रोग
|डा. मनाली तिवारी, डा. सोनेंद्र कुमार
|प्रसूति रोग
|डा. शशि शुक्ला, डा. मीनाक्षी शुकला
|नाक, कान और गला
|डा. नितिन कुमार
|मानसिक रोग
|डा. विवेक कुमार
|दंत रोग
|डा. हर्षिता गौतम
|नेत्र रोग
|डा. जटाशंकर, डा. करिश्मा
|त्वचा रोग
|डा. गौरव पालीवाल
सीएमएस डा. दिलीप सिंह: 9415487268
कन्नौज जिला अस्पताल, जसौली
सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
|विभाग
|डॉक्टर
|कमरा
|हड्डी रोग
|डा. सूरज कुमार
|2
|फिजिशियन
|डा. चितरंजन
|3
|विभाग का उल्लेख नहीं
|डा. निकेतन सक्सेना
|4
|ईएनटी
|डा. मोनिका सचान, डा. शैलेंद्र कुमार
|12
|बाल रोग
|डा. मोहित शंकर, डा. अरुण कुमार
|13
|दंत रोग
|डा. अरविंद
|19
|नेत्र रोग
|डा. अर्जुन सिंह सारंग, डा. केबी गौतम
|20
|सर्जन
|डा. अशोक प्रियदर्शी, डा. शरीफ अहमद
|26
|मनोरोग
|डा. स्वाति कटियार
|27
|फिजिशियन
|डा. भूपेश कुमार पपने
|28
महिला विंग
|विभाग
|डॉक्टर
|कमरा
|फिजिशियन
|डा. मनप्रीत कौर, डा. एके जाटव
|2
|विभाग का उल्लेख नहीं
|डा. आंचल, डा. निधि
|3
सीएमएस डा. गोपाल नारायण द्विवेदी: 9454455303
कानपुर देहात मेडिकल कॉलेज ओपीडी
सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
|विभाग
|डॉक्टर
|मेडिसिन
|डा. प्रतीक सक्सेना, डा. आराधना सिंह
|नाक, कान और गला
|डा. आरके चौबे, डा. अनुज शुक्ला
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डा. सविता साहू
|हड्डी रोग
|डा. राम कुमार गौतम
|बाल रोग
|डा. अमर चंद्र गुप्ता
|नेत्र रोग
|डा. जयवर्धन
|त्वचा रोग
|डा. प्रसून सचान
|मनोचिकित्सा
|डा. धर्मवीर चौधरी
|सर्जरी
|डा. जसवीर
|दंत रोग
|डा. रूबी द्विवेदी
मेडिकल कॉलेज शिकायत नंबर: 9506502480
फतेहपुर मेडिकल कॉलेज ओपीडी
सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
|विभाग
|डॉक्टर
|मेडिसिन
|डा. संतोष कुमार, शुभम
|नाक, कान और गला
|डा. तरुण, डा. अभिनव
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डा. रोशनी गुप्ता, डा. अंजली, डा. मोनिका
|हड्डी रोग
|डा. सुजीत कुमार सिंह, डा. अजैया, डा. श्वेताब पांडेय
|बाल रोग
|डा. नवीन कुमार, डा. शिवगोपाल
|नेत्र रोग
|डा. जितेंद्र कुमार, डा. नुपुर श्रीवास्तव
|त्वचा रोग
|डा. रुबीना बानो, डा. सोनम सचान
|फुफ्फुसीय चिकित्सा
|डा. साक्षी दुबे
|कार्डियोलाजी
|डा. अनुराग गुप्ता
|मनोचिकित्सा
|डा. संदीप कुमार, डा. ऋचा पांडेय
फतेहपुर जिला अस्पताल
|विभाग
|डॉक्टर
|जनरल सर्जन
|डा. संतोष
|जनरल फिजिशियन
|डा. तापस त्रिपाठी
|नाक, कान और गला
|डा. अभिनव, डा. नवीन
|वरिष्ठ परामर्शदाता
|डा. एनके सक्सेना
|फिजिशियन
|डा. अभिषेक सिंह, डा. आरबी सिंह
|जनरल फिजिशियन
|डा. डीके वर्मा
|बाल रोग
|डा. मूलचंद
|नेत्र रोग
|डा. आदर्श
|हड्डी रोग
|डा. सुधीर कुमार, डा. नितिन
|चर्म रोग
|डा. सोनम सचान
बांदा ओपीडी
सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
|विभाग
|डॉक्टर
|रेडियोलाजिस्ट
|डा. किशुन कुमार
|सर्जन
|डा. रामेंद्र कुमार
|जनरल सर्जन
|डा. प्रतीक्षा गुप्ता
|फिजिशियन
|डा. एसडी त्रिपाठी, डा. ह्रदयेश पटेल
|नाक, कान और गला
|डा. मुकेश कुमार, डा. एमके गुप्ता
|बाल रोग
|डा. राजेंद्र गुप्ता, डा. अशोक राजपूत
|नेत्र रोग
|डा. संपूर्णानंद मिश्रा, सुरुचि वर्मा
|हड्डी रोग
|डा. संदीप सिंह, डा. राजन कौशल
|स्त्री रोग
|डा. सुनीता सिंह
|मनोरोग
|डा. आलोक गुप्ता
|दंत रोग
|डा. प्रसून खरे
रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज अस्पताल
सुबह 09:00 बजे से दोपहर 03:00 बजे तक
|विभाग
|डॉक्टर
|मेडिसिन
|डा. आकिव फारूकी
|सर्जरी
|डा. संजय कुमार
|बाल रोग
|डा. अनीता अग्रहरि
|चर्म रोग
|डा. कुंदन चौहान
|अस्थि रोग
|डा. मनोज वर्मा
|ईएनटी
|डा. जितेंद्र यादव
|नेत्र रोग
|डा. आकाश श्रीवास्तव
|मानसिक रोग
|डा. हिमांशु सिंह
|टीबी चेस्ट रोग
|डा. राजकमल सिंह
|दंत रोग
|डा. निधि गुप्ता
औरैया जिला अस्पताल ओपीडी
सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
|विभाग
|डॉक्टर / स्थिति
|चेस्ट फिजिशियन
|डा. अवधेश कटियार
|बाल रोग
|डा. पंकज कुमार
|नेत्र रोग
|डा. राम प्रकाश
|स्त्री रोग
|डा. मंजू सचान
|दंत रोग
|डा. मोहित गहोई
|नाक, कान और गला
|उपलब्ध नहीं
|मनोरोग
|उपलब्ध नहीं
|हड्डी रोग
|उपलब्ध नहीं
|जनरल सर्जन
|उपलब्ध नहीं
महत्वपूर्ण: डॉक्टरों की उपलब्धता और ओपीडी समय में बदलाव हो सकता है। अस्पताल जाने से पहले संबंधित अस्पताल से पुष्टि कर लें।