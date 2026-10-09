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कानपुर मंडल ओपीडी समय-सारणी: उर्सुला, उन्नाव, इटावा समेत 13 जिलों के अस्पतालों में आज कौन से डॉक्टर बैठेंगे? देखें लिस्ट

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Published: Fri, 09 Oct 2026 09:40 PM (IST)

कानपुर और आसपास के 13 जिलों के सरकारी अस्पतालों में शनिवार को ओपीडी संचालित होगी। एलएलआर, जीएसवीएसएस पीजीआई, उर्सुला समेत ...और पढ़ें

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  1. कानपुर और 13 पड़ोसी जिलों में शनिवार को ओपीडी संचालित होगी

  2. एलएलआर, उर्सुला, जीएसवीएसएस पीजीआई में विशेषज्ञ डॉक्टर परामर्श देंगे

  3. फतेहपुर, उन्नाव, इटावा समेत कई जिलों के अस्पतालों की सूची जारी

जागरण टीम, कानपुर। कानपुर और आसपास के जिलों में शनिवार को सरकारी अस्पतालों में मरीजों की सुविधा के लिए ओपीडी संचालित होगी। कानपुर के एलएलआर अस्पताल, जीएसवीएसएस पीजीआइ, उर्सुला अस्पताल, हृदय रोग संस्थान, मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय और कांशीराम चिकित्सालय में विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ मरीजों को परामर्श देंगे।

इसके अलावा फतेहपुर, हमीरपुर, महोबा, इटावा, उरई, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, उन्नाव, बांदा, चित्रकूट और औरैया के जिला अस्पतालों व मेडिकल कालेजों में भी ओपीडी की व्यवस्था रहेगी। अधिकतर अस्पतालों में ओपीडी का समय सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक निर्धारित है, जबकि कुछ संस्थानों में समय अलग है।

 

 

आज की ओपीडी: शनिवार | अस्पतालों के अनुसार डॉक्टरों की सूची

कानपुर

एलएलआर अस्पताल
विभाग डॉक्टर
सर्जरी डा. संजय काला, डा. सुशांत लूथरा, डा. कुश पाठक, डा. युक्तेश्वर मिश्रा
मनोरोग डा. धनंजय चौधरी
नाक, कान और गला डा. मो. काजी साकिब
मेडिसिन डा. एमपी सिंह, डा. ललित कुमार, डा. ब्रजेश कुमार
त्वचा रोग डा. युगल राजपूत
बाल रोग डा. प्रतिभा सिंह, डा. आराधना गुप्ता
दंत रोग डा. अशरफउल्ला
नेत्र रोग डा. नम्रता पटेल
हड्डी रोग डा. चंद्रशेखर वर्मा, डा. रचित भट्नागर
जीएसवीएसएस पीजीआइ
विभाग डॉक्टर
न्यूरोलाजी डा. सौरभ निगम, डा. अभिषेक सचान
न्यूरोसर्जरी डा. अभिषेक गुप्ता, डा. प्रथमेश मिश्रा
यूरोलाजी डा. प्रखर पटेल
नेफ्रोलाजी डा. सुब्रह्मयम त्रिपाठी
पेन मेडिसिन डा. चंद्रशेखर
उर्सुला अस्पताल
विभाग डॉक्टर
फिजिशियन डा. प्रीति मेहता, डा. बीरबल
दंत रोग डा. अवनीश गुप्ता
चेस्ट फिजिशियन डा. अरविंद अवस्थी, डा. एसपी जौहरी
सर्जन डा. वीकेएस कटियार
ईएनटी डा. अपूर्वा
नेत्र रोग डा. बीडी सेठ
आर्थोपेडिक डा. श्री प्रकाश, डा. अशोक कुमार
बाल रोग डा. आरसी यादव, डा. सूरज शिवहरे
त्वचा रोग डा. अरुण सहगल
मनोरोग डा. आरती
हृदय रोग संस्थान
विभाग डॉक्टर
मेडिसिन डा. एमएम रजी, डा. मोहित सचान
कार्डियक सर्जरी डा. नीरज प्रकाश
मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय
विभाग डॉक्टर
चेस्ट रोग विशेषज्ञ डा. अवधेश कुमार
नोट: ओपीडी के समय और डॉक्टरों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है।

उन्नाव आज की ओपीडी

सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
जिला पुरुष अस्पताल
विभाग डॉक्टर
नाक, कान और गला डा. निरुपम अवस्थी
मेडिसिन (फिजीशियन) डा. कौशलेंद्र प्रकाश, डा. जय सिंह
बाल रोग डा. बृज कुमार, डा. अमित श्रीवस्तव
नेत्र रोग डा. संजीव कुमार
सर्जरी डा. वीसी पांडेय, डा. संजय वर्मा
पेस्ट रोग फिजीशियन डा. शोभित अग्निहोत्री
हड्डी रोग डा. विकास सचान, डा. मनीष चौरसिया, डा. घनश्याम साजिदा
त्वचा रोग डा. प्रियंका श्रीवास्तव
दंत रोग डा. अमरेश कुमार
एनसीडी क्लीनिक डा. अमित तिवारी
फीवर क्लीनिक डा. सत्येंद्र
जिला महिला अस्पताल
विभाग डॉक्टर
स्त्री एवं प्रसूति रोग डा. नेहा
ओपीडी में समस्या होने पर संपर्क करें
सीएमओ उन्नाव: 8005192700
सीएमएस पुरुष जिला अस्पताल: 8005192800
सीएमएस महिला जिला अस्पताल: 8318233993

चित्रकूट जिला अस्पताल ओपीडी

सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
विभाग डॉक्टर
जनरल सर्जन डा. साकिब अनवर
फिजिशियन डा. सुजीत सिंह, डा. ऋषि कुमार
नाक, कान और गला डा. राम नरेश राजपूत
जनरल फिजिशियन डा. आरबी लाल, डा. कन्हैया कुमार
बाल रोग डा. एचसी अग्रवाल, डा. एके सिंह, डा. नरेंद्र मौर्य, डा. शेफाली गुप्ता
नेत्र रोग डा. रमेश कुमार भारती, डा. अरुण कुमार
हड्डी रोग डा. एके मोहन
स्त्री रोग डा. श्वेता मिश्रा
दंत रोग डा. राजीव पाल
गैर संचारी रोग डा. भास्कर सिंह
अस्पताल संबंधी जानकारी: सीएमएस डा. शैलेंद्र कुमार — 8005192745

हमीरपुर जिला अस्पताल ओपीडी

सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
विभाग डॉक्टर कमरा
त्वचा रोग डा. अतुल वर्मा 07
हड्डी रोग डा. ब्रह्मप्रकाश सचान 08
जनरल सर्जरी डा. महेंद्र सिंह 101
फिजिशियन डा. परमेंद्र प्रजापति 102
जनरल ओपीडी डा. मोहित 114
नाक, कान और गला डा. विकास यादव 115
दंत रोग डा. जीतेंद्र सचान, डा. सुनीता 116
नेत्र रोग डा. सीपी गुप्ता, डा. एके सिंह 120
बाल रोग डा. आशुतोष निरंजन 126

महोबा जिला अस्पताल ओपीडी

सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
विभाग डॉक्टर
मनोरोग विभाग काउंसलर मनोचिकित्सक प्रेमदास, अंकिता गुप्ता
नाक, कान और गला डा. नरेंद्र राजपूत
मेडिसिन डा. राजेश भट्ट, डा. पंकज, डा. गुलशेर
बाल रोग डा. गोपाल प्रसाद
सर्जरी डा. राहुल कुमार
हड्डी रोग डा. हेमेंद्र
नेत्र रोग डा. डीके राय
सीएमएस मोबाइल नंबर: 9648537714

इटावा जिला अस्पताल ओपीडी

सुबह 08:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक
बाबा भीमराव आंबेडकर जिला अस्पताल
विभाग डॉक्टर
जनरल मेडिसिन डा. शांतनु निगम, डा. सौरभ यादव
श्वसन ओपीडी डा. विकास राजपूत
बाल रोग डा. शादाब आलम, डा. पुष्पेंद्र यादव
जनरल सर्जन डा. अनूप शर्मा, डा. मंगल सिंह
दंत रोग डा. अतुल कुलकर्णी, डा. रितु शर्मा, डा. प्रिया
नाक, कान और गला डा. मनोज कुमार, डा. जेपी चौधरी
उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई
सुबह 08:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक
विभाग डॉक्टर
नाक, कान और गला डा. संजीव यादव, डा. कंचन चौधरी
जनरल सर्जरी डा. सोमेंद्र पाल सिंह, डा. शेष कुमार वर्मा, डा. सुधांशु मिश्रा, डा. समीर गुप्ता
स्त्री रोग डा. अनुराधा, डा. आकांक्षा
नेत्र रोग डा. दीप्ती जोशी
हड्डी रोग डा. जसवीर सिंह, डा. अंकित मित्तल
मनोरोग डा. धीरेंद्र कुमार
बाल रोग डा. निशांत शर्मा

उरई जिला चिकित्सालय ओपीडी

सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
विभाग डॉक्टर
अस्थि रोग डा. मधुसूदन सिंह, डा. राम द्विवेदी
सर्जरी डा. केपी सिंह
बाल रोग डा. विनय अग्रवाल, डा. एसपी सिंह, डा. संजीव अग्रवाल
जनरल मेडिसिन डा. शिवेश वर्मा, डा. अनुपम मिश्रा
दंत रोग डा. गरिमा तिवारी
नाक, कान और गला डा. बीपी सिंह
जिला नेत्र चिकित्सालय
विभाग डॉक्टर
नेत्र रोग डा. मनोज राजपूत, डा. शुचि वर्मा
सीएमएस जिला अस्पताल: 9415532973
राजकीय मेडिकल कॉलेज
विभाग डॉक्टर
जनरल मेडिसिन डा. कुलदीप
अस्थि रोग डा. प्रांशु शर्मा
सर्जरी डा. सुशील कुमार, डा. शिवा कुमार
प्रसूति एवं स्त्री रोग डा. सुधा गंगवार
बाल रोग डा. कामिनी राजपूत
मनोरोग डा. आशीष कुमार
दंत रोग डा. हिना रहमान, डा. मदन मोहन निरंजन
नेत्र रोग डा. नवीन सिरोही, डा. रूबी बाला
नाक, कान और गला डा. एसके राठौर, डा. प्रियंका सिंह
चर्म रोग डा. राघवेंद्र प्रताप सिंह
टीबी एंड चेस्ट डा. सुनील कुमार निखर
सीएमएस राजकीय मेडिकल कॉलेज: 9454369390

फर्रुखाबाद जिला अस्पताल ओपीडी

सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
डा. राममनोहर लोहिया जिला अस्पताल
विभाग डॉक्टर
जनरल सर्जन डा. अक्षय जोयल
फिजिशियन डा. प्रज्ञा मिश्रा, डा. दीपक वर्मा
बाल रोग डा. अंकिता वर्मा
नेत्र रोग डा. मेघा सक्सेना
हड्डी रोग डा. ऋषिकांत वर्मा
हृदय रोग डा. मनोज पांडेय
चेस्ट फिजिशियन डा. अंकित मिश्रा
पैथोलाजिस्ट डा. जयसिंह
माइक्रोबायोलिस्ट डा. प्रवीन कुमार
दंत रोग डा. श्रेय खंडूजा, डा. मोनिका कटियार

कन्नौज राजकीय मेडिकल कॉलेज, तिर्वा

सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
विभाग डॉक्टर
जनरल मेडिसिन डा. साजिद, डा. इंद्रजीत सिंह
जनरल सर्जरी डा. इमरान अली
अस्थि रोग डा. अंबर बरयानी
बाल रोग डा. मनाली तिवारी, डा. सोनेंद्र कुमार
प्रसूति रोग डा. शशि शुक्ला, डा. मीनाक्षी शुकला
नाक, कान और गला डा. नितिन कुमार
मानसिक रोग डा. विवेक कुमार
दंत रोग डा. हर्षिता गौतम
नेत्र रोग डा. जटाशंकर, डा. करिश्मा
त्वचा रोग डा. गौरव पालीवाल
सीएमएस डा. दिलीप सिंह: 9415487268
कन्नौज जिला अस्पताल, जसौली
सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
विभाग डॉक्टर कमरा
हड्डी रोग डा. सूरज कुमार 2
फिजिशियन डा. चितरंजन 3
विभाग का उल्लेख नहीं डा. निकेतन सक्सेना 4
ईएनटी डा. मोनिका सचान, डा. शैलेंद्र कुमार 12
बाल रोग डा. मोहित शंकर, डा. अरुण कुमार 13
दंत रोग डा. अरविंद 19
नेत्र रोग डा. अर्जुन सिंह सारंग, डा. केबी गौतम 20
सर्जन डा. अशोक प्रियदर्शी, डा. शरीफ अहमद 26
मनोरोग डा. स्वाति कटियार 27
फिजिशियन डा. भूपेश कुमार पपने 28
महिला विंग
विभाग डॉक्टर कमरा
फिजिशियन डा. मनप्रीत कौर, डा. एके जाटव 2
विभाग का उल्लेख नहीं डा. आंचल, डा. निधि 3
सीएमएस डा. गोपाल नारायण द्विवेदी: 9454455303

कानपुर देहात मेडिकल कॉलेज ओपीडी

सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
विभाग डॉक्टर
मेडिसिन डा. प्रतीक सक्सेना, डा. आराधना सिंह
नाक, कान और गला डा. आरके चौबे, डा. अनुज शुक्ला
स्त्री एवं प्रसूति रोग डा. सविता साहू
हड्डी रोग डा. राम कुमार गौतम
बाल रोग डा. अमर चंद्र गुप्ता
नेत्र रोग डा. जयवर्धन
त्वचा रोग डा. प्रसून सचान
मनोचिकित्सा डा. धर्मवीर चौधरी
सर्जरी डा. जसवीर
दंत रोग डा. रूबी द्विवेदी
मेडिकल कॉलेज शिकायत नंबर: 9506502480

फतेहपुर मेडिकल कॉलेज ओपीडी

सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
विभाग डॉक्टर
मेडिसिन डा. संतोष कुमार, शुभम
नाक, कान और गला डा. तरुण, डा. अभिनव
स्त्री एवं प्रसूति रोग डा. रोशनी गुप्ता, डा. अंजली, डा. मोनिका
हड्डी रोग डा. सुजीत कुमार सिंह, डा. अजैया, डा. श्वेताब पांडेय
बाल रोग डा. नवीन कुमार, डा. शिवगोपाल
नेत्र रोग डा. जितेंद्र कुमार, डा. नुपुर श्रीवास्तव
त्वचा रोग डा. रुबीना बानो, डा. सोनम सचान
फुफ्फुसीय चिकित्सा डा. साक्षी दुबे
कार्डियोलाजी डा. अनुराग गुप्ता
मनोचिकित्सा डा. संदीप कुमार, डा. ऋचा पांडेय

फतेहपुर जिला अस्पताल

विभाग डॉक्टर
जनरल सर्जन डा. संतोष
जनरल फिजिशियन डा. तापस त्रिपाठी
नाक, कान और गला डा. अभिनव, डा. नवीन
वरिष्ठ परामर्शदाता डा. एनके सक्सेना
फिजिशियन डा. अभिषेक सिंह, डा. आरबी सिंह
जनरल फिजिशियन डा. डीके वर्मा
बाल रोग डा. मूलचंद
नेत्र रोग डा. आदर्श
हड्डी रोग डा. सुधीर कुमार, डा. नितिन
चर्म रोग डा. सोनम सचान

बांदा ओपीडी

सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
विभाग डॉक्टर
रेडियोलाजिस्ट डा. किशुन कुमार
सर्जन डा. रामेंद्र कुमार
जनरल सर्जन डा. प्रतीक्षा गुप्ता
फिजिशियन डा. एसडी त्रिपाठी, डा. ह्रदयेश पटेल
नाक, कान और गला डा. मुकेश कुमार, डा. एमके गुप्ता
बाल रोग डा. राजेंद्र गुप्ता, डा. अशोक राजपूत
नेत्र रोग डा. संपूर्णानंद मिश्रा, सुरुचि वर्मा
हड्डी रोग डा. संदीप सिंह, डा. राजन कौशल
स्त्री रोग डा. सुनीता सिंह
मनोरोग डा. आलोक गुप्ता
दंत रोग डा. प्रसून खरे
रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज अस्पताल
सुबह 09:00 बजे से दोपहर 03:00 बजे तक
विभाग डॉक्टर
मेडिसिन डा. आकिव फारूकी
सर्जरी डा. संजय कुमार
बाल रोग डा. अनीता अग्रहरि
चर्म रोग डा. कुंदन चौहान
अस्थि रोग डा. मनोज वर्मा
ईएनटी डा. जितेंद्र यादव
नेत्र रोग डा. आकाश श्रीवास्तव
मानसिक रोग डा. हिमांशु सिंह
टीबी चेस्ट रोग डा. राजकमल सिंह
दंत रोग डा. निधि गुप्ता

औरैया जिला अस्पताल ओपीडी

सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
विभाग डॉक्टर / स्थिति
चेस्ट फिजिशियन डा. अवधेश कटियार
बाल रोग डा. पंकज कुमार
नेत्र रोग डा. राम प्रकाश
स्त्री रोग डा. मंजू सचान
दंत रोग डा. मोहित गहोई
नाक, कान और गला उपलब्ध नहीं
मनोरोग उपलब्ध नहीं
हड्डी रोग उपलब्ध नहीं
जनरल सर्जन उपलब्ध नहीं
महत्वपूर्ण: डॉक्टरों की उपलब्धता और ओपीडी समय में बदलाव हो सकता है। अस्पताल जाने से पहले संबंधित अस्पताल से पुष्टि कर लें।

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