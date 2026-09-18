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OPD List: कानपुर, उन्नाव सहित 13 जिलों के प्रमुख अस्पतालों की ओपीडी सूची, आज 19 सितंबर को कौन से डॉक्टर रहेंगे उपलब्ध

By Ankush Kumar Edited By: Anurag Shukla
Published: Fri, 18 Sep 2026 09:16 PM (IST)

कानपुर, उन्नाव समेत 13 जिलों के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में 19 सितंबर को ओपीडी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। मरीज अस्पताल जाने ...और पढ़ें

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  1. कानपुर, उन्नाव समेत 13 जिलों में आज ओपीडी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी

  2. विभिन्न विभागों के डॉक्टर मरीजों को परामर्श प्रदान करेंगे

  3. अस्पताल जाने से पहले डॉक्टर की उपलब्धता अवश्य जांच लें

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर, उन्नाव समेत 13 जिलों के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में शनिवार, 19 सितंबर को मरीजों के लिए ओपीडी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। अलग-अलग अस्पतालों में मेडिसिन, सर्जरी, हड्डी रोग, बाल रोग, त्वचा, मनोरोग, ईएनटी और नेत्र रोग समेत विभिन्न विभागों में डॉक्टर मरीजों को परामर्श देंगे। ऐसे में मरीज अस्पताल जाने से पहले संबंधित विभाग और डॉक्टर की उपलब्धता की जानकारी जरूर देख लें। ओपीडी के समय और चिकित्सकों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से बदलाव संभव है।  

 

विभाग डॉक्टर
कानपुर — एलएलआर अस्पताल
सर्जरी विभाग डा. संजय काला, डा. सुशांत लूथरा, डा. कुश पाठक, डा. युक्तेश्वर मिश्रा
मनोरोग विभाग डा. धनंजय चौधरी
नाक, कान और गला रोग विभाग डा. मो. काजी साकिब
मेडिसिन विभाग डा. एमपी सिंह, डा. ललित कुमार, डा. ब्रजेश कुमार
त्वचा रोग विभाग डा. युगल राजपूत
बाल रोग विभाग डा. प्रतिभा सिंह, डा. आराधना गुप्ता
दंत रोग विभाग डा. अशरफउल्ला
नेत्र रोग विभाग डा. नम्रता पटेल
हड्डी रोग विभाग डा. चंद्रशेखर वर्मा, डा. रचित भट्नागर
कानपुर — जीएसवीएसएस पीजीआइ
न्यूरोलाजी विभाग डा. सौरभ निगम, डा. अभिषेक सचान
न्यूरोसर्जरी विभाग डा. अभिषेक गुप्ता, डा. प्रथमेश मिश्रा
यूरोलाजी विभाग डा. प्रखर पटेल
नेफ्रोलाजी विभाग डा. सुब्रह्मयम त्रिपाठी
पेन मेडिसिन डा. चंद्रशेखर
कानपुर — उर्सुला अस्पताल
फिजिशियन डा. प्रीति मेहता, डा. बीरबल
दंत रोग डा. अवनीश गुप्ता
चेस्ट फिजिशियन डा. अरविंद अवस्थी, डा. एसपी जौहरी
सर्जन डा. वीकेएस कटियार
ईएनटी डा. अपूर्वा
नेत्र रोग विभाग डा. बीडी सेठ
आर्थोपेडिक डा. श्री प्रकाश, डा. अशोक कुमार
बाल रोग डा. आरसी यादव, डा. सूरज शिवहरे
त्वचा रोग डा. अरुण सहगल
मनोरोग डा. आरती
कानपुर — हृदय रोग संस्थान
मेडिसिन विभाग डा. एमएम रजी, डा. मोहित सचान
कार्डियक सर्जरी विभाग डा. नीरज प्रकाश
कानपुर — मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय
चेस्ट रोग विशेषज्ञ डा. अवधेश कुमार
फर्रुखाबाद — डा. राममनोहर लोहिया जिला अस्पताल | समय 08:00 से 02:00
फिजीशियन डा. दीपक वर्मा, डा. प्रज्ञा मिश्रा
बाल रोग विशेषज्ञ डा. विवेक सक्सेना, डा. अनूप दीक्षित, डा. अंकिता वर्मा
नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. मेघा सक्सेना
हड्डी रोग विशेषज्ञ डा. ऋषिकांत वर्मा
ह्रदय रोग विशेषज्ञ डा. मनोज पांडेय
चेस्ट फिजीशियन डा. अंकित मिश्रा
नाक-कान-गला रोग विशेषज्ञ डा. नवनीत कुमार
पैथोलाजिस्ट डा. जय सिंह
माइक्रोबायोलिस्ट डा. प्रवीन कुमार
दंत रोग विशेषज्ञ डा. मोनिका कटियार, डा. श्रेय खंडूजा
कन्नौज — राजकीय मेडिकल कालेज, तिर्वा | समय 08:00 से 02:00
जनरल मेडिसिन डा. साजिद, डा. इंद्रजीत सिंह
जनरल सर्जरी डा. अजीत सिंह
अस्थि रोग डा. रोहित यादव
बाल रोग डा. कैलाश सोनी
प्रसूति रोग डा. शिखा भारती, डा. अमृता नायक
नाक-कान-गला डा. अवनीश कुमार
मानसिक रोग डा. अम्ब्रीश मिश्रा
दंत रोग डा. हर्षिता गौतम
नेत्र रोग डा. जटा शंकर, डा. करिश्मा
त्वचा रोग डा. गौरव पालीवाल
सीएमएस डा. दिलीप सिंह — 9415487268
कन्नौज — जिला अस्पताल, जसौली | समय 08:00 से 02:00
हड्डी रोग — कक्ष 2 डा. सूरज कुमार
फिजीशियन — कक्ष 3 डा. चितरंजन
फिजीशियन — कक्ष 4 डा. निकेतन सक्सेना
ईएनटी — कक्ष 12 डा. मोनिका सचान, डा. शैलेंद्र कुमार
बाल रोग — कक्ष 13 डा. मोहित शंकर, डा. अरुण कुमार
दंत रोग — कक्ष 19 डा. अरविंद
नेत्र रोग — कक्ष 20 डा. अर्जुन सिंह सारंग, डा. केबी गौतम
सर्जन — कक्ष 26 डा. अशोक प्रियदर्शी, डा. शरीफ अहमद
मनोरोग विभाग — कक्ष 27 डा. स्वाति कटियार
फिजीशियन — कक्ष 28 डा. भूपेश कुमार पपने
महिला विंग — फिजीशियन डा. मनप्रीत कौर, डा. एके जाटव
महिला विंग — कक्ष 3 डा. आंचल, डा. निधि
सीएमएस डा. गोपाल नारायण द्विवेदी — 9454455303
कानपुर देहात — मेडिकल कालेज | समय 08:00 से 02:00
मेडिसिन डा. प्रतीक सक्सेना, डा. आराधना सिंह
नाक, कान, गला डा. आरके चौबे, डा. अनुज शुक्ला
स्त्री एवं प्रसूति रोग डा. सविता साहू, डा. गीता यादव
हड्डी रोग डा. राम कुमार गौतम
बाल रोग डा. अमर चंद्र गुप्ता
नेत्र रोग डा. जयवर्धन
त्वचा रोग डा. प्रसून सचान
मनोचिकित्सा डा. धर्मवीर चौधरी
सर्जरी डा. जसवीर
दंत रोग डा. रूबी द्विवेदी
शिकायत नंबर 9506502480
उन्नाव — जिला पुरुष/महिला अस्पताल | समय 08:00 से 02:00
नाक, कान और गला रोग डा. निरुपम अवस्थी
मेडिसिन डा. कौशलेंद्र प्रकाश, डा. जय सिंह
बालरोग विशेषज्ञ डा. बृज कुमार, डा. अमित श्रीवस्तव
नेत्ररोग विभाग डा. संजीव कुमार
सर्जरी विभाग डा. संजय वर्मा
हड्डी रोग विभाग डा. घनश्याम साजिदा, डा. विकास सचान, डा. मनीष चौरसिया
त्वचारोग विभाग डा. प्रियंका श्रीवास्तव
दंत रोग विभाग डा. अमरेश कुमार
एनसीडी क्लीनिक डा. अमित तिवारी
फीवर क्लीनिक डा. सत्येंद्र
स्त्री एवं प्रसूति रोग डा. नेहा
सीएमओ उन्नाव 8005192700
सीएमएस पुरुष जिला अस्पताल 8005192800
सीएमएस महिला जिला अस्पताल 8318233993
औरैया — जिला संयुक्त चिकित्सालय | समय 08:00 से 02:00
बाल रोग विशेषज्ञ डा. पंकज कुमार
नाक कान गला विशेषज्ञ डा. मनोज कुमार
नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. राम प्रकाश
स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. मंजू सचान
दंत रोग विशेषज्ञ डा. मोहित गहोई
चेस्ट फिजिशियन नहीं
मनोरोग विशेषज्ञ नहीं
हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं
जनरल सर्जन नहीं
इटावा — बाबा भीमराव आंबेडकर जिला अस्पताल | समय 08:00 से 02:00
जनरल मेडिसिन डा. शांतनु निगम, डा. सौरभ यादव
श्वसन ओपीडी चेस्ट फिजिशियन डा. विकास राजपूत
बालरोग विभाग ओपीडी डा. शादाब आलम, डा. पुष्पेंद्र यादव
जनरल सर्जन ओपीडी डा. अनूप शर्मा, डा. मंगल सिंह
दंतरोग विभाग ओपीडी डा. अतुल कुलकर्णी, डा. रितु शर्मा, डा. प्रिया
नाक, कान, गला रोग ओपीडी डा. मनोज कुमार, डा. जेपी चौधरी
इटावा — उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विवि. सैफई अस्पताल
नाक, कान, गला रोग ओपीडी डा. संजीव यादव, डा. कंचन चौधरी
जनरल सर्जरी डा. सोमेंद्र पाल सिंह, डा. शेष कुमार वर्मा, डा. सुधांशु मिश्रा, डा. समीर गुप्ता
स्त्री रोग डा. अनुराधा, डा. आकांक्षा
नेत्र रोग डा. दीप्ती जोशी
हड्डी रोग विशेषज्ञ डा. जसवीर सिंह, डा. अंकित मित्तल
मनोरोग विभाग डा. धीरेंद्र कुमार
बाल रोग ओपीडी डा. निशांत शर्मा
चित्रकूट — जिला अस्पताल | समय 08:00 से 02:00
जनरल सर्जन डा. साकिब अनवर
फिजिशियन डा. सुजीत सिंह, डा. ऋषि कुमार
नाक कान गला विशेषज्ञ डा. राम नरेश राजपूत
जनरल फिजिशियन डा. आरबी लाल, डा. कन्हैया कुमार
बाल रोग विशेषज्ञ डा. एचसी अग्रवाल, डा. एके सिंह, डा. नरेंद्र मौर्य, डा. शेफाली गुप्ता
हड्डी रोग विशेषज्ञ डा. प्रबल प्रताप सिंह
स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. श्वेता मिश्रा
दंत रोग विशेषज्ञ डा. राजीव पाल
गैर संचारी रोग विशेषज्ञ डा. भास्कर सिंह
सीएमएस डा. शैलेंद्र कुमार — 8005192745
बांदा — जिला अस्पताल | समय 08:00 से 02:00
रेडियोलाजिस्ट डा. किशुन कुमार
सर्जन डा. रामेंद्र कुमार
जनरल सर्जन डा. प्रतीक्षा गुप्ता
फिजीशियन डा. एसडी त्रिपाठी, डा. ह्रदयेश पटेल
नाक कान गला विशेषज्ञ डा. मुकेश कुमार, डा. एमके गुप्ता
बाल रोग विशेषज्ञ डा. राजेंद्र गुप्ता, डा. अशोक राजपूत
नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. संपूर्णानंद मिश्रा, सुरुचि वर्मा
हड्डी रोग विशेषज्ञ डा. संदीप सिंह, डा. राजन कौशल, डा. विकास दीप बिल्हाटिया
स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. सुनीता सिंह
मनोरोग विशेषज्ञ डा. आलोक गुप्ता
दंत रोग विशेषज्ञ डा. प्रसून खरे
बांदा — रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज अस्पताल | समय 09:00 से 03:00
मेडिसिन विभाग डा. आकिव फारूकी
सर्जरी विभाग डा. संजय कुमार
बालरोग विभाग डा. अनीता अग्रहरि
चर्मरोग विभाग डा. कुंदन चौहान
अस्थि रोग विभाग डा. मनोज वर्मा
ईएनटी विभाग डा. जितेंद्र यादव
नेत्र रोग विभाग डा. आकाश श्रीवास्तव
मानसिक रोग विभाग डा. हिमांशु सिंह
टीबी चेस्ट रोग विभाग डा. राजकमल सिंह
दंत रोग विभाग डा. निधि गुप्ता
हमीरपुर — जिला अस्पताल | समय 08:00 से 02:00
कमरा 07 — त्वचा रोग डा. अतुल वर्मा
कमरा 08 — हड्डी रोग डा. ब्रम्हप्रकाश सचान
कमरा 101 — जनरल सर्जरी डा. महेंद्र सिंह
कमरा 102 — फिजीशियन डा. परमेंद्र प्रजापति
कमरा 114 — जनरल ओपीडी डा. मोहित
कमरा 115 — नाक, कान व गला डा. विकास यादव
कमरा 116 — दंत रोग डा. जीतेंद्र सचान, डा. सुनीता
कमरा 120 — नेत्र रोग डा. सीपी गुप्ता, डा. एके सिंह
कमरा 126 — बाल रोग डा. आशुतोष निरंजन
महोबा — जिला अस्पताल | समय 08:00 से 02:00
मनोरोग विभाग काउंसर मनोचिकित्सक प्रेमदास, अंकिता गुप्ता
नाक, कान और गला रोग विभाग डा. नरेंद्र राजपूत
मेडिसिन डा. राजेश भट्ट, डा. पंकज, डा. गुलशेर
बाल रोग विभाग डा. गोपाल प्रसाद
सर्जन विभाग डा. राहुल कुमार
हड्डी रोग विभाग डा. हेमेंद्र
नेत्र रोग विभाग डा. डीके राय
फतेहपुर — मेडिकल कालेज | समय 08:00 से 02:00
मेडिसिन डा. संतोष कुमार, शुभम
नाक, कान, गला डा. तरुण, डा. अभिनव
स्त्री एवं प्रसूति रोग डा. रोशनी गुप्ता, डा. अंजली, डा. मोनिका
हड्डी रोग डा. सुजीत कुमार सिंह, डा. अजैया, डा. श्वेताब पांडेय
बाल रोग डा. नवीन कुमार, डा. शिवगोपाल
नेत्र रोग डा. जितेंद्र कुमार, डा. नुपुर श्रीवास्तव
त्वचा रोग डा. रुबीना बानो, डा. सोनम सचान
फुफ्फुसीय चिकित्सा डा. साक्षी दुबे
कार्डियोलाजी डा. अनुराग गुप्ता
मनोचिकित्सा डा. संदीप कुमार, डा. ऋचा पांडेय
फतेहपुर — जिला अस्पताल
जरनल सर्जन डा. संतोष
जरनल फिजीशियन डा. तापस त्रिपाठी
नाक, कान व गला रोग डा. अभिनव, डा. नवीन
वरिष्ठ परामर्शदाता डा. एनके सक्सेना
फिजीशियन डा. अभिषेक सिंह, डा. आरबी सिंह
जरनल फिजीशियन डा. डीके वर्मा
बाल रोग विशेषज्ञ डा. मूलचंद
नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. आदर्श
हड्डी रोग विशेषज्ञ डा. सुधीर कुमार, डा. नितिन
चर्म रोग विशेषज्ञ डा. सोनम सचान
कार्डियोलाजी डा. राजीव तिवारी
फर्रुखाबाद — डा. राममनोहर लोहिया जिला अस्पताल | समय 08:00 से 02:00
फिजीशियन डा. दीपक वर्मा, डा. प्रज्ञा मिश्रा
बाल रोग विशेषज्ञ डा. विवेक सक्सेना, डा. अनूप दीक्षित, डा. अंकिता वर्मा
नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. मेघा सक्सेना
हड्डी रोग विशेषज्ञ डा. ऋषिकांत वर्मा
ह्रदय रोग विशेषज्ञ डा. मनोज पांडेय
चेस्ट फिजीशियन डा. अंकित मिश्रा
नाक-कान-गला रोग विशेषज्ञ डा. नवनीत कुमार
पैथोलाजिस्ट डा. जय सिंह
माइक्रोबायोलिस्ट डा. प्रवीन कुमार
दंत रोग विशेषज्ञ डा. मोनिका कटियार, डा. श्रेय खंडूजा
जिला चिकित्सालय | समय 08:00 से 02:00
अस्थि रोग विभाग डा. मधुसूदन सिंह, डा. राम द्विवेदी
सर्जरी विभाग डा. केपी सिंह
बाल रोग विभाग डा. विनय अग्रवाल, डा. एसपी सिंह, डा. संजीव अग्रवाल
जनरल मेडिसिन डा. शिवेश वर्मा, डा. अनुपम मिश्रा
दंत रोग विभाग डा. गरिमा तिवारी
नाक, कान, गला रोग विभाग डा. बीपी सिंह
जिला नेत्र चिकित्सालय — नेत्र विभाग डा. मनोज राजपूत, डा. शुचि वर्मा
सीएमएस 9415532973
जालौन — राजकीय मेडिकल कालेज
जनरल मेडिसिन डा. कुलदीप
अस्थि रोग विभाग डा. प्रांशु शर्मा
सर्जरी विभाग डा. सुशील कुमार, डा. शिवा कुमार
प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग डा. सुधा गंगवार
बाल रोग विभाग डा. कामिनी राजपूत
मनोरोग विभाग डा. आशीष कुमार
दंत रोग विभाग डा. हिना रहमान, डा. मदन मोहन निरंजन
नेत्र रोग विभाग डा. नवीन सिरोही, डा. रूबी बाला
नाक, कान, गला रोग विभाग डा. एसके राठौर, डा. प्रियंका सिंह
चर्म रोग विभाग डा. राघवेंद्र प्रताप सिंह, डा. मधुलिका गुप्ता
टीबी एंड चेस्ट विभाग डा. सुनील कुमार निखर
सीएमएस 9454369390
नोट : ओपीडी के समय और डाक्टरों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है।

 

 

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