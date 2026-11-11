OPD List: कानपुर, उन्नाव सहित 13 जिलों के प्रमुख अस्पतालों की ओपीडी सूची, आज 12 नवंबर को कौन से डॉक्टर रहेंगे उपलब्ध

कानपुर नगर : आज की ओपीडी (गुरुवार)

सामान्य ओपीडी समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक

एलएलआर अस्पताल

मेडिसिन विभाग डा. रिचा गिरि, डा. बीपी प्रियदर्शी, डा. एसी गुप्ता मनोरोग विभाग डा. धनंजय चौधरी नाक, कान और गला रोग डा. एसके कनौजिया, डा. भावेश पटेल त्वचा रोग विभाग डा. श्वेतांक बाल रोग विभाग डा. शैलेंद्र कुमार गौतम, डा. आराधना गुप्ता दंत रोग विभाग डा. अशरफउल्ला नेत्र रोग विभाग डा. सुरभि अग्रवाल सर्जरी विभाग डा. आरके त्रिपाठी, डा. विकास कटियार, डा. आशीष कुमार चौधरी हड्डी रोग विभाग डा. रवि गर्ग, मो. फहीम अंसारी

जीएसवीएसएस पीजीआइ

नेफ्रोलाजी विभाग डा. समीर गोविल न्यूरोलाजी विभाग डा. वर्षा अंबानी, डा. सौरभ निगम न्यूरोसर्जरी विभाग डा. इला कात्यायन गैस्ट्रो विभाग डा. ध्रुव ठाकुर इंडोक्राइनोलाजी विभाग डा. सौरभ अग्रवाल यूरोलाजी विभाग डा. राकेश गुप्ता पेन मेडिसिन विभाग डा. नेहा अग्रवाल

उर्सुला अस्पताल

फिजिशियन डा. कृष्णा कुमार, डा. अरुण प्रकाश, डा. अमित कनौजिया, डा. आरके सिंह सर्जन डा. राजेश अग्रवाल ईएनटी डा. राजेश वर्मा नेत्र रोग डा. रिजवान अहमद दंत रोग डा. अवनीश गुप्ता आर्थोपेडिक डा. आरएन यादव, डा. अशोक कुमार बाल रोग डा. राहुल वर्मा, डा. आरसी यादव त्वचा रोग डा. अरुण सिंघल मनोरोग डा. आरती

हृदय रोग संस्थान

कार्डियोलाजी मेडिसिन विभाग डा. एमएम रजी, डा. मोहित सचान कार्डियोलाजी सर्जरी विभाग डा. राकेश कुमार वर्मा, डा. नीरज प्रकाश

कार्डियोलाजी सर्जरी का समय : शाम 4:00 से 6:00 बजे तक

मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय

चेस्ट रोग विशेषज्ञ डा. आनंद कुमार

कांशीराम चिकित्सालय

जनरल सर्जरी डा. वसंत लाल नेत्र रोग डा. सोमनाथ डे, डा. स्वरूप मोहन नाक, कान और गला डा. अतुल सचान आर्थो विभाग डा. जेपी गुप्ता, डा. सुमित मिश्रा, डा. एसपी कटियार

पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय

चिकित्सक डा. अर्चना श्रीवास्तव, डा. संजीव कुमार, डा. यश प्रताप, डा. प्रियंका, डा. आशा पांडेय

औरैया : जिला संयुक्त चिकित्सालय

ओपीडी समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक

चेस्ट फिजिशियन डा. अवधेश कटियार नाक, कान और गला रोग विशेषज्ञ डा. मनोज कुमार बाल रोग विशेषज्ञ डा. विनोद कुमार स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. मंजू सचान नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. राम प्रकाश दंत रोग विशेषज्ञ डा. मोहित गहोई मनोरोग विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं जनरल सर्जन उपलब्ध नहीं

चित्रकूट : जिला अस्पताल ओपीडी

ओपीडी समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक

जनरल सर्जन डा. साकिब अनवर फिजिशियन डा. सुजीत सिंह, डा. ऋषि कुमार नाक, कान और गला विशेषज्ञ डा. राम नरेश राजपूत जनरल फिजिशियन डा. आरबी लाल, डा. कन्हैया कुमार बाल रोग विशेषज्ञ डा. एचसी अग्रवाल, डा. एके सिंह, डा. नरेंद्र मौर्य, डा. शेफाली गुप्ता नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. रमेश कुमार भारती, डा. अरुण कुमार हड्डी रोग विशेषज्ञ डा. प्रबल प्रताप सिंह स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. रफीक अंसारी दंत रोग विशेषज्ञ डा. राजीव पाल गैर संचारी रोग विशेषज्ञ डा. भास्कर सिंह

बांदा : आज की ओपीडी

जिला अस्पताल : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक

रेडियोलाजिस्ट डा. किशुन कुमार सर्जन डा. रामेंद्र कुमार फिजीशियन डा. एसडी त्रिपाठी, डा. ह्रदयेश पटेल नाक, कान और गला विशेषज्ञ डा. मुकेश कुमार बाल रोग विशेषज्ञ डा. राजेंद्र गुप्ता, डा. अशोक राजपूत नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. संपूर्णानंद मिश्रा हड्डी रोग विशेषज्ञ डा. संदीप सिंह, डा. राजन कौशल स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. सुनीता सिंह मनोरोग विशेषज्ञ डा. आलोक गुप्ता दंत रोग विशेषज्ञ डा. प्रसून खरे रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज अस्पताल समय : सुबह 9:00 से दोपहर 12:00 बजे तक मेडिसिन विभाग डा. आकिव फारूकी सर्जरी विभाग डा. संजय कुमार बाल रोग विभाग डा. अनीता अग्रहरि चर्म रोग विभाग डा. कुंदन चौहान अस्थि रोग विभाग डा. मनोज वर्मा ईएनटी विभाग डा. जितेंद्र यादव नेत्र रोग विभाग डा. आकाश श्रीवास्तव मानसिक रोग विभाग डा. हिमांशु सिंह टीबी चेस्ट रोग विभाग डा. राजकमल सिंह दंत रोग विभाग डा. निधि गुप्ता फर्रुखाबाद : आज की ओपीडी समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक | डा. राममनोहर लोहिया जिला अस्पताल जनरल सर्जन डा. अक्षय जोयल फिजीशियन डा. दीपक वर्मा, डा. अवनीश अग्निहोत्री, डा. प्रज्ञा मिश्रा बाल रोग विशेषज्ञ डा. विवेक सक्सेना हृदय रोग विशेषज्ञ डा. मनोज पांडेय नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. मेघा सक्सेना, डा. आकांक्षा तिवारी, डा. प्रभात वर्मा नाक, कान और गला विशेषज्ञ डा. नवनीत कुमार चेस्ट फिजिशियन डा. अंकित मिश्रा पैथोलाजिस्ट डा. जयसिंह माइक्रोबायोलिस्ट डा. प्रवीन कुमार दंत रोग विशेषज्ञ डा. मोनिका कटियार, डा. श्रेय खंडूजा कानपुर देहात : मेडिकल कालेज ओपीडी समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक मेडिसिन डा. प्रतीक सक्सेना, डा. आराधना सिंह नाक, कान और गला डा. आरके चौबे, डा. अनुज शुक्ला स्त्री एवं प्रसूति रोग डा. सविता साहू हड्डी रोग डा. राम कुमार गौतम बाल रोग डा. अमर चंद्र गुप्ता नेत्र रोग डा. जयवर्धन त्वचा रोग डा. प्रसून सचान मनोचिकित्सा डा. धर्मवीर चौधरी सर्जरी डा. जसवीर दंत रोग डा. रूबी द्विवेदी इटावा : आज की ओपीडी समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक | बाबा भीमराव आंबेडकर जिला अस्पताल

जनरल मेडिसिन डा. शांतनु निगम, डा. सौरभ यादव, डा. अनामिका राजपूत श्वसन ओपीडी चेस्ट फिजिशियन डा. विकास राजपूत बाल रोग विभाग ओपीडी डा. शादाब आलम, डा. पुष्पेंद्र यादव जनरल सर्जन ओपीडी डा. अनूप शर्मा, डा. मंगल सिंह दंत रोग विभाग ओपीडी डा. अतुल कुलकर्णी, डा. रितु शर्मा, डा. प्रिया नाक, कान और गला रोग ओपीडी डा. मनोज कुमार, डा. जेपी चौधरी उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई अस्पताल की ओपीडी जनरल ओपीडी सुपर स्पेशियलिटी डा. नीलै त्रिपाठी कार्डियोलाजी सुपर स्पेशियलिटी डा. सुभाष चंद्रा सीवीटीएस ओपीडी सुपर स्पेशियलिटी डा. वरुण सिसोदिया चर्म रोग डा. स्वेता एस. कुमार ईएनटी डा. कंचन चौधरी जनरल मेडिसिन डा. ग्रंथ कुमार जनरल सर्जरी डा. अनिल कुमार एरी, डा. राजेश वर्मा, डा. अनिल कुमार, डा. संदीप यादव, डा. कुश मेहरोत्रा न्यूरोलाजी ओपीडी प्रो. डा. रमाकांत यादव स्त्री रोग डा. नूपुर मित्तल, डा. सारिका सिंह नेत्र रोग डा. बृजेश सिंह हड्डी रोग डा. एसपी एस, डा. अजय कुमार राजपूत बाल रोग डा. मुनीबा आलिम कैंसर ओपीडी डा. प्रभा वर्मा फतेहपुर : आज की ओपीडी समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक मेडिकल कालेज मेडिसिन डा. आरके मौर्य (प्राचार्य), डा. संतोष कुमार, शुभम नाक, कान और गला डा. तरुण, डा. अभिनव स्त्री एवं प्रसूति रोग डा. रोशनी गुप्ता, डा. अंजली, डा. मोनिका हड्डी रोग डा. सुजीत कुमार सिंह, डा. अजैया, डा. श्वेताब पांडेय बाल रोग डा. नवीन कुमार, डा. शिवगोपाल नेत्र रोग डा. जितेंद्र कुमार, डा. नुपुर श्रीवास्तव त्वचा रोग डा. रुबीना बानो, डा. सोनम सचान फुफ्फुसीय चिकित्सा डा. साक्षी दुबे कार्डियोलाजी डा. अनुराग गुप्ता मनोचिकित्सा डा. संदीप कुमार, डा. ऋचा पांडेय जिला अस्पताल जनरल सर्जन डा. संतोष जनरल फिजीशियन डा. तापस त्रिपाठी नाक, कान और गला रोग डा. अभिनव, डा. नवीन वरिष्ठ परामर्शदाता डा. एनके सक्सेना फिजीशियन डा. आरबी सिंह, जागृति पाल जनरल फिजीशियन डा. डीके वर्मा बाल रोग विशेषज्ञ डा. मूलचंद नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. आदर्श, शैलेन्द्र पटेल हड्डी रोग विशेषज्ञ डा. सुधीर कुमार, डा. नितिन स्त्री रोग विभाग डा. अंजलि, आयुष डा. तस्लीम, डा. हिमाली महोबा : जिला अस्पताल ओपीडी समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक मनोरोग विभाग काउंसर मनोचिकित्सक प्रेमदास, अंकिता गुप्ता नाक, कान और गला रोग विभाग डा. नरेंद्र राजपूत मेडिसिन डा. राजेश भट्ट, डा. पंकज, डा. गुलशेर बाल रोग विभाग डा. गोपाल प्रसाद सर्जन विभाग डा. राहुल कुमार हड्डी रोग विभाग डा. हेमेंद्र नेत्र रोग विभाग डा. डीके राय हमीरपुर : जिला अस्पताल ओपीडी समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक

कमरा नंबर 07 - त्वचा रोग डा. अतुल वर्मा कमरा नंबर 08 - हड्डी रोग डा. ब्रह्मप्रकाश कमरा नंबर 101 - जनरल सर्जरी डा. महेंद्र सिंह कमरा नंबर 102 - फिजिशियन डा. परमेंद्र प्रजापति कमरा नंबर 114 - जनरल ओपीडी डा. मोहित कमरा नंबर 115 - नाक, कान और गला डा. विकास यादव कमरा नंबर 116 - दंत रोग डा. जीतेंद्र सचान, डा. सुनीता कमरा नंबर 120 - नेत्र रोग डा. सीपी गुप्ता, डा. एके सिंह कमरा नंबर 126 - बाल रोग डा. आशुतोष निरंजन उरई : आज की ओपीडी समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक जिला चिकित्सालय सर्जरी विभाग डा. रंजीत सिंह परिहार बाल रोग विभाग डा. विनय अग्रवाल, डा. एसपी सिंह, डा. संजीव अग्रवाल अस्थि रोग विभाग डा. दीपक आर्या, डा. शक्ति मिश्रा जनरल मेडिसिन डा. शिवेश वर्मा, डा. अनुपम मिश्रा दंत रोग विभाग डा. गरिमा तिवारी नाक, कान और गला रोग विभाग डा. बीपी सिंह जिला नेत्र चिकित्सालय नेत्र विभाग डा. एके पांडेय राजकीय मेडिकल कालेज जनरल मेडिसिन डा. वीरेंद्र गुप्ता अस्थि रोग विभाग डा. सिद्धार्थ अग्रवाल सर्जरी विभाग डा. पुष्पेंद्र अग्रवाल प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग डा. मीनल गोयल, डा. एंजिला यादव बाल रोग विभाग डा. दिव्या पिपरिया मनोरोग विभाग डा. प्रवीन सचान दंत रोग विभाग डा. मदन मोहन निरंजन नेत्र रोग विभाग डा. आरएन कुशवाहा, डा. नवीन सिरोही, डा. रूबी बाला नाक, कान और गला रोग विभाग डा. एसके राठौर चर्म रोग विभाग डा. कुलदीप वर्मा टीबी एंड चेस्ट विभाग डा. मोहन मातरिया कन्नौज : आज की ओपीडी राजकीय मेडिकल कालेज, तिर्वा समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक

जनरल मेडिसिन डा. साजिद, डा. इंद्रजीत सिंह जनरल सर्जरी डा. इमरान अली अस्थि रोग डा. अंबर बरयानी बाल रोग डा. मनाली तिवारी, डा. सोनेंद्र कुमार प्रसूति रोग डा. शशि शुक्ला, डा. मीनाक्षी शुकला नाक-कान-गला डा. नितिन कुमार मानसिक रोग डा. विवेक कुमार दंत रोग डा. हर्षिता गौतम नेत्र रोग डा. जटाशंकर, डा. करिश्मा त्वचा रोग डा. गौरव पालीवाल जिला अस्पताल, जसौली समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक

कक्ष 2 - हड्डी रोग डा. सूरज कुमार कक्ष 3 - फिजिशियन डा. चितरंजन कक्ष 4 डा. निकेतन सक्सेना कक्ष 12 - ईएनटी डा. मोनिका सचान, डा. शैलेंद्र कुमार कक्ष 13 - बाल रोग डा. मोहित शंकर, डा. अरुण कुमार कक्ष 19 - दंत रोग डा. अरविंद कक्ष 20 - नेत्र रोग डा. अर्जुन सिंह सारंग, डा. केबी गौतम कक्ष 26 - सर्जन डा. अशोक प्रियदर्शी, डा. शरीफ अहमद कक्ष 27 - मनोरोग विभाग डा. स्वाति कटियार कक्ष 28 - फिजिशियन डा. भूपेश कुमार पपने महिला विंग कक्ष 2 - फिजिशियन डा. मनप्रीत कौर, डा. एके जाटव कक्ष 3 डा. आंचल, डा. निधि उन्नाव : आज की ओपीडी समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक