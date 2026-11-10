OPD List: कानपुर, उन्नाव सहित 13 जिलों के प्रमुख अस्पतालों की ओपीडी सूची, आज 11 नवंबर को कौन से डॉक्टर रहेंगे उपलब्ध
कानपुर सहित 13 जिलों के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में 11 नवंबर को ओपीडी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। अधिकांश अस्पतालों ...और पढ़ें
HighLights
कानपुर समेत 13 जिलों में 11 नवंबर को ओपीडी सेवाएं।
अधिकांश अस्पतालों में ओपीडी का समय सुबह 8 से दोपहर 2 बजे।
कानपुर के प्रमुख अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे।
जागरण संवाददाता, कानपुर। 11 नवंबर बुधवार की ओपीडी में कानपुर समेत आसपास के जिलों के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों की ड्यूटी रहेगी। कानपुर के एलएलआर अस्पताल, जीएसवीएसएस पीजीआइ, उर्सुला अस्पताल, हृदय रोग संस्थान, मुरारी चेस्ट चिकित्सालय और कांशीराम चिकित्सालय में अलग-अलग विभागों के डॉक्टर मरीजों को परामर्श देंगे। वहीं इटावा, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, उन्नाव, उरई, फतेहपुर, औरैया, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा और कन्नौज में भी ओपीडी का संचालन होगा।
अधिकांश अस्पतालों में ओपीडी का समय सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक निर्धारित है, जबकि बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज में सेवाएं सुबह नौ से दोपहर तीन बजे तक रहेंगी। मरीज संबंधित अस्पताल में निर्धारित विभाग और डॉक्टर के अनुसार परामर्श ले सकते हैं। कन्नौज में मेडिकल कालेज के साथ जिला अस्पताल की सेवाएं भी उपलब्ध रहेंगी। ओपीडी समय और डॉक्टरों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से बदलाव संभव है। यां
उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिलों की ओपीडी ड्यूटियां (बुधवार)
• एलएलआर अस्पताल:
मेडिसिन: डा. सौरभ अग्रवाल, डा. बृजेश कुमार, डा. विशाल कुमार गुप्ता
मनोरोग: डा. धनंजय चौधरी | ईएनटी: डा. अमृता श्रीवास्तव
त्वचा रोग: डा. युगल राजपूत | बाल रोग: डा. नेहा अग्रवाल, डा. आराधना गुप्ता
दंत रोग: डा. शिशिर धर | सर्जरी स्पेशल: डा. कुश पाठक
नेत्र रोग: डा. पारुल सिंह | सर्जरी: डा. गोविंद त्रिवेदी, डा. प्रेमशंकर, डा. सिद्धार्थ सिंह, डा. पवन कुमार
हड्डी रोग: डा. चंदन कुमार, डा. पुनीत अग्रवाल
• जीएसवीएसएस पीजीआइ:
न्यूरोलाजी: डा. निखिल कुमार साहू, डा. अमित चंद्रा
न्यूरो सर्जरी: डा. प्रथमेश मिश्रा, डा. अभिषेक गुप्ता
गैस्ट्रो मेडिसिन: डा. मोहित त्रिपाठी | यूरोलाजी: डा. प्रखर पटेल
नेफ्रोलाजी: डा. युवराज गुलाटी | पेन मेडिसिन: डा. रिचा अग्रवाल
• उर्सुला अस्पताल:
फिजिशियन: डा. गौतम जैन, डा. अशोक कुमार, डा. आरके कटियार
सर्जन: डा. बीके सिंह | ईएनटी: डा. बृजेंद्र शुक्ला | नेत्र रोग: डा. बीडी सेठ
आर्थोपेडिक: डा. अनुपम सचान, डा. डीके महेश्वरी
बाल रोग: डा. सूरज शिवहरे, डा. कैलाश
त्वचा रोग: डा. रत्नेश प्रभाकर | मनोरोग: डा. चिरंजीव
• हृदय रोग संस्थान:
कार्डियोलाजी मेडिसिन: डा. उमेश्वर पांडेय, डा. अवधेश कुमार शर्मा, डा. कुमार हिमांशु
कार्डियक सर्जरी: डा. संदीप गौतम (सुबह 8-2), डा. अनिल कुमार (दोपहर 2-6)
• कांशीराम चिकित्सालय:
जनरल सर्जरी: डा. वसंत लाल | नेत्र रोग: डा. सोमनाथ डे, डा. स्वरूप मोहन
ईएनटी: डा. अतुल सचान | आर्थो: डा. जेपी गुप्ता, डा. सुमित मिश्रा, डा. एसपी कटियार
बाल रोग: डा. सतीश कुमार | त्वचा रोग: डा. आशीष कटियार
• जिला अस्पताल (सुबह 8:00 से 12:00):
रेडियोलाजिस्ट: डा. किशुन कुमार | सर्जन: डा. रामेंद्र कुमार
फिजीशियन: डा. एसडी त्रिपाठी, डा. ह्रदयेश पटेल
ईएनटी: डा. मुकेश कुमार, डा. एमके गुप्ता
बाल रोग: डा. राजेंद्र गुप्ता, डा. अशोक राजपूत
नेत्र रोग: डा. संपूर्णानंद मिश्रा, सुरुचि वर्मा
हड्डी रोग: डा. संदीप सिंह, डा. राजन कौशल
स्त्री रोग: डा. सुनीता सिंह | मनोरोग: डा. आलोक गुप्ता
दंत रोग: डा. प्रसून खरे
• रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज (सुबह 9:00 से 12:00):
मेडिसन: डा. आकिव फारूकी | सर्जरी: डा. संजय कुमार
बालरोग: डा. अनीता अग्रहरि | चर्मरोग: डा. कुंदन चौहान
अस्थि रोग: डा. मनोज वर्मा | ईएनटी: डा. जितेंद्र यादव
नेत्र रोग: डा. आकाश श्रीवास्तव | मानसिक रोग: डा. हिमांशु सिंह
टीबी चेस्ट: डा. राजकमल सिंह | दंत रोग: डा. निधि गुप्ता
- त्वचा रोग (कक्ष 07): डा. अतुल वर्मा
- हड्डी रोग (कक्ष 08): डा. विपिन राजपूत
- जनरल सर्जरी (कक्ष 101): डा. महेंद्र सिंह
- फिजीशियन (कक्ष 102): डा. परमेंद्र प्रजापति
- जनरल ओपीडी (कक्ष 114): डा. मोहित
- ईएनटी (कक्ष 115): डा. विकास यादव
- दंत रोग (कक्ष 116): डा. जीतेंद्र सचान, डा. सुनीता
- नेत्र रोग (कक्ष 120): डा. सीपी गुप्ता, डा. एके सिंह
- मानसिक रोग (कक्ष 122): डा. नीता
- बाल रोग (कक्ष 126): डा. आशुतोष निरंजन
• मेडिकल कालेज:
मेडिसिन: डा. आरके मौर्य, डा. संतोष कुमार, शुभम
ईएनटी: डा. तरुण, डा. अभिनव
स्त्री एवं प्रसूति: डा. रोशनी गुप्ता, डा. अंजली, डा. मोनिका
हड्डी रोग: डा. सुजीत कुमार सिंह, डा. अजैया, डा. श्वेताब पांडेय
बाल रोग: डा. नवीन कुमार, डा. शिवगोपाल
नेत्र रोग: डा. जितेंद्र कुमार, डा. नुपुर श्रीवास्तव
त्वचा रोग: डा. रुबीना बानो, डा. सोनम सचान
फुफ्फुसीय चिकित्सा: डा. साक्षी दुबे | कार्डियोलाजी: डा. अनुराग गुप्ता
मनोचिकित्सा: डा. संदीप कुमार, डा. ऋचा पांडेय
• जिला अस्पताल:
जरनल सर्जन: डा. संतोष | जरनल फिजीशियन: डा. तापस त्रिपाठी, डा. डीके वर्मा
ईएनटी: डा. अभिनव, डा. नवीन | वरिष्ठ परामर्शदाता: डा. एनके सक्सेना
फिजीशियन: डा. अभिषेक सिंह, डा. आरबी सिंह
बाल रोग: डा. मूलचंद | नेत्र रोग: डा. आदर्श
हड्डी रोग: डा. सुधीर कुमार, डा. नितिन | चर्म रोग: डा. सोनम सचान
• जिला चिकित्सालय:
सर्जरी: डा. रंजीत सिंह परिहार
बाल रोग: डा. विनय अग्रवाल, डा. एसपी सिंह, डा. संजीव अग्रवाल
अस्थि रोग: डा. दीपक आर्या, डा. शक्ति मिश्रा
जनरल मेडिसिन: डा. शिवेश वर्मा, डा. अनुपम मिश्रा
दंत रोग: डा. गरिमा तिवारी | ईएनटी: डा. बीपी सिंह | नेत्र विभाग: डा. एके पांडेय
• राजकीय मेडिकल कालेज:
जनरल मेडिसिन: डा. वीरेंद्र गुप्ता | अस्थि रोग: डा. सिद्धार्थ अग्रवाल
सर्जरी: डा. पुष्पेंद्र अग्रवाल | स्त्री एवं प्रसूति: डा. मीनल गोयल, डा. एंजिला यादव
बाल रोग: डा. दिव्या पिपरिया | मनोरोग: डा. प्रवीन सचान
दंत रोग: डा. मदन मोहन निरंजन | नेत्र रोग: डा. आरएन कुशवाहा, डा. नवीन सिरोही, डा. रूबी बाला
ईएनटी: डा. एसके राठौर | चर्म रोग: डा. कुलदीप वर्मा | टीबी एंड चेस्ट: डा. मोहन मातरिया
- मेडिसिन: डा. प्रतीक सक्सेना, डा. आराधना सिंह
- ईएनटी: डा. आरके चौबे, डा. अनुज शुक्ला
- स्त्री एवं प्रसूति रोग: डा. सविता साहू
- हड्डी रोग: डा. राम कुमार गौतम
- बाल रोग: डा. अमर चंद्र गुप्ता
- नेत्र रोग: डा. जयवर्धन
- त्वचा रोग: डा. प्रसून सचान
- मनोचिकित्सा: डा. धर्मवीर चौधरी
- सर्जरी: डा. जसवीर | दंत रोग: डा. रूबी द्विवेदी
• जिला पुरुष अस्पताल:
ईएनटी: डा. निरुपम अवस्थी | मेडिसिन: डा. कौशलेंद्र प्रकाश, डा. जय सिंह
बालरोग: डा. बृज कुमार, डा. अमित श्रीवास्तव
नेत्ररोग: डा. संजीव कुमार, डा. फैजल जुबेर | सर्जरी: डा. संजय वर्मा
चेस्ट रोग: डा. शोभित अग्निहोत्री
हड्डी रोग: डा. विकास सचान, डा. घनश्याम साजिदा, डा. मनीष चौरसिया, डा. मनोज सिंह
त्वचारोग: डा. प्रियंका श्रीवास्तव | दंत रोग: डा. अमरेश कुमार
• जिला महिला अस्पताल:
स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग: डा. नेहा
- जनरल सर्जन: डा. रोहित तिवारी
- फिजीशियन: डा. दीपक वर्मा, डा. अवनीश अग्निहोत्री, डा. प्रज्ञा मिश्रा
- बाल रोग विशेषज्ञ: डा. अंकिता वर्मा
- नेत्र रोग विशेषज्ञ: डा. मेघा सक्सेना, डा. आकांक्षा तिवारी
- ईएनटी: डा. नवनीत कुमार
- चेस्ट फिजीशियन: डा. अंकित मिश्रा
- दंत रोग विशेषज्ञ: डा. मोनिका कटियार, डा. श्रेय खंडूजा
• राजकीय मेडिकल कालेज, तिर्वा:
जनरल मेडिसिन: डा. साजिद, डा. इंद्रजीत सिंह | जनरल सर्जरी: डा. इमरान अली
अस्थि रोग: डा. अंबर बरयानी | बाल रोग: डा. मनाली तिवारी, डा. सोनेंद्र कुमार
प्रसूति रोग: डा. शशि शुक्ला, डा. मीनाक्षी शुक्ला | ईएनटी: डा. नितिन कुमार
मानसिक रोग: डा. विवेक कुमार | दंत रोग: डा. हर्षिता गौतम
नेत्र रोग: डा. जटाशंकर, डा. करिश्मा | त्वचा रोग: डा. गौरव पालीवाल
• जिला अस्पताल, जसौली:
हड्डी रोग: डा. सूरज कुमार (कक्ष 2)
फिजीशियन: डा. चितरंजन (कक्ष 3), डा. भूपेश कुमार पपने (कक्ष 28)
ईएनटी: डा. मोनिका सचान, डा. शैलेंद्र कुमार (कक्ष 12)
बाल रोग: डा. मोहित शंकर, डा. अरुण कुमार (कक्ष 13)
दंत रोग: डा. अरविंद (कक्ष 19) | नेत्र रोग: डा. अर्जुन सिंह सारंग, डा. केबी गौतम (कक्ष 20)
सर्जन: डा. अशोक प्रियदर्शी, डा. शरीफ अहमद (कक्ष 26)
मनोरोग: डा. स्वाति कटियार (कक्ष 27)
महिला विंग फिजीशियन: डा. मनप्रीत कौर, डा. एके जाटव, डा. आंचल, डा. निधि
• बाबा भीमराव आंबेडकर जिला अस्पताल (सुबह 8 से 12):
जनरल मेडिसिन: डा. जितेंद्र चौधरी, शांतनु निगम, डा. सौरभ यादव, डा. अनामिका राजपूत
श्वसन ओपीडी: डा. विकास राजपूत | बालरोग: डा. शादाब आलम, डा. पुष्पेंद्र यादव
जनरल सर्जन: डा. पीयूष तिवारी, डा. एसएस गुप्ता
दंतरोग: डा. अतुल कुलकर्णी, डा. रितु शर्मा, डा. प्रिया
ईएनटी: डा. मनोज कुमार, डा. जेपी चौधरी
• उ.प्र. आयुर्विज्ञान विवि, सैफई (सुबह 8 से 2):
जनरल मेडिसिन: डा. विद्यासागर, डा. सुशील कुमार यादव
कार्डियोलोजी: डा. विजय गैरोला | ईएनटी: डा. जितेंद्र प्रताप सिंह चौहान, डा. संजीव यादव
जनरल सर्जरी: डा. सोमेंद्र पाल सिंह, डा. शेष कुमार वर्मा, डा. सुधांशु मिश्रा, डा. समीर गुप्ता
स्त्रीरोग: डा. सोनिया विश्वकर्मा, डा. अनुराधा | नेत्र रोग: डा. रीना शर्मा
हड्डी रोग: डा. दिनेश कुमार | बाल रोग: डा. दुर्गेश कुमार
- जनरल सर्जन: डा. साकिब अनवर
- फिजिशियन: डा. सुजीत सिंह, डा. ऋषि कुमार, डा. आरबी लाल, डा. कन्हैया कुमार
- ईएनटी: डा. राम नरेश राजपूत
- बाल रोग विशेषज्ञ: डा. एचसी अग्रवाल, डा. एके सिंह, डा. नरेंद्र मौर्य, डा. शेफाली गुप्ता
- नेत्र रोग विशेषज्ञ: डा. रमेश कुमार भारती, डा. अरुण कुमार
- हड्डी रोग विशेषज्ञ: डा. एके मोहन
- स्त्री रोग विशेषज्ञ: डा. श्वेता मिश्रा
- दंत रोग विशेषज्ञ: डा. राजीव पाल
- गैर संचारी रोग विशेषज्ञ: डा. भास्कर सिंह
- ईएनटी: डा. मनोज कुमार
- बाल रोग विशेषज्ञ: डा. विनोद कुमार
- स्त्री रोग विशेषज्ञ: डा. मंजू सचान
- नेत्र रोग विशेषज्ञ: डा. राम प्रकाश
- दंत रोग विशेषज्ञ: डा. मोहित गहोई
- * मनोरोग, चेस्ट फिजिशियन, हड्डी रोग एवं जनरल सर्जन उपलब्ध नहीं हैं।
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