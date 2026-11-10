OPD List: कानपुर, उन्नाव सहित 13 जिलों के प्रमुख अस्पतालों की ओपीडी सूची, आज 11 नवंबर को कौन से डॉक्टर रहेंगे उपलब्ध

कानपुर नगर

समय: सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक

• एलएलआर अस्पताल:

मेडिसिन: डा. सौरभ अग्रवाल, डा. बृजेश कुमार, डा. विशाल कुमार गुप्ता

मनोरोग: डा. धनंजय चौधरी | ईएनटी: डा. अमृता श्रीवास्तव

त्वचा रोग: डा. युगल राजपूत | बाल रोग: डा. नेहा अग्रवाल, डा. आराधना गुप्ता

दंत रोग: डा. शिशिर धर | सर्जरी स्पेशल: डा. कुश पाठक

नेत्र रोग: डा. पारुल सिंह | सर्जरी: डा. गोविंद त्रिवेदी, डा. प्रेमशंकर, डा. सिद्धार्थ सिंह, डा. पवन कुमार

हड्डी रोग: डा. चंदन कुमार, डा. पुनीत अग्रवाल

• जीएसवीएसएस पीजीआइ:

न्यूरोलाजी: डा. निखिल कुमार साहू, डा. अमित चंद्रा

न्यूरो सर्जरी: डा. प्रथमेश मिश्रा, डा. अभिषेक गुप्ता

गैस्ट्रो मेडिसिन: डा. मोहित त्रिपाठी | यूरोलाजी: डा. प्रखर पटेल

नेफ्रोलाजी: डा. युवराज गुलाटी | पेन मेडिसिन: डा. रिचा अग्रवाल • उर्सुला अस्पताल:

फिजिशियन: डा. गौतम जैन, डा. अशोक कुमार, डा. आरके कटियार

सर्जन: डा. बीके सिंह | ईएनटी: डा. बृजेंद्र शुक्ला | नेत्र रोग: डा. बीडी सेठ

आर्थोपेडिक: डा. अनुपम सचान, डा. डीके महेश्वरी

बाल रोग: डा. सूरज शिवहरे, डा. कैलाश

त्वचा रोग: डा. रत्नेश प्रभाकर | मनोरोग: डा. चिरंजीव