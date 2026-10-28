कानपुर में 27 करोड़ से चौड़ा होगा नौबस्ता-हमीरपुर हाईवे, रमईपुर, पतारा समेत पांच ब्लैक स्पॉट होंगे खत्म

जागरण संवाददाता, कानपुर। नौबस्ता-हमीरपुर हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग-34 पर हादसों पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) पांच ब्लैक स्पाट को खत्म करने के लिए जल्द कार्य शुरू होगा। इस हाईवे के घाटमपुर के रमईपुर, पतारा, आनूपुर मोड़, दुर्गा मंदिर और भदरस मोड़ पर हाईवे का चौड़ीकरण किया जाएगा।

सड़क की बनावट और चौड़ाई में बदलाव कर दुर्घटनाओं पर लगाम लगेगी। परियोजना के लिए करीब 47 करोड़ रुपये का टेंडर निकाला गया था। टेंडर प्रक्रिया के बाद जम्मू की कंपनी टीआरजी को करीब 27 करोड़ रुपये में काम सौंपने का निर्णय लिया गया है। यह राशि निर्धारित लागत से लगभग 30 प्रतिशत कम है।



नौबस्ता-हमीरपुर हाईवे पर आए दिन होने वाले हादसों के कारण इसे खूनी हाईवे तक कहा जाने लगा है। दो लेन के इस हाईवे पर वाहनों का दबाव उसकी क्षमता से कई गुना अधिक है। करीब तीन हजार पैसेंजर कार यूनिट (पीसीयू) की क्षमता वाले मार्ग पर लगभग 10 गुणा यातायात का भार है। ऐसे में सड़क पर वाहनों की अधिक संख्या और भारी वाहनों की आवाजाही दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ा रही है। ओवरलोड डंपरों के चलते स्थिति और गंभीर हो जाती है।

इस हाईवे पर हादसों के पीछे कई कारण हैं। क्षमता से अधिक वाहनों का संचालन और भारी वाहनों में ओवरलोडिंग प्रमुख समस्या है। हाईवे किनारे स्थित होटल और गेस्ट हाउस में पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने से भी यातायात प्रभावित होता है। कई बार वाहन सड़क किनारे खड़े रहते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। इसके अलावा गैर पेशेवर चालकों द्वारा भारी वाहन चलाना, रात में हाई बीम का इस्तेमाल और अनावश्यक ओवरटेकिंग भी हादसों की वजह बनती है। तेज रफ्तार और यातायात नियमों की अनदेखी से जोखिम और बढ़ जाता है।