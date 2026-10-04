अनवरगंज एलिवेटेड ट्रैक से पहले मंधना स्टेशन का होगा कायाकल्प, प्रतीक्षालय का होगा विस्तार, ग्रीन बेल्ट में पार्किंग

संवाद सहयोगी, बिठूर(कानपुर)। मंधना-अनवरगंज रेलवे ट्रैक को एलिवेटेड किए जाने से पहले मंधना स्टेशन पर यात्रियों की बढ़ने वाली भीड़ को संभालने की तैयारी तेज हो गई है। रविवार को एलिवेटेड ट्रैक के नोडल अधिकारी आइएएस संदीप कुमार के नेतृत्व में रेलवे, यातायात और एनएचआई के अधिकारियों ने स्टेशन व आसपास का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का खाका तैयार किया।

निरीक्षण में रेलवे के सहायक मंडल अभियंता फतेहगढ़ इंद्रभूषण राय, पीडब्ल्यूआई कमलेश कुमार झा, एसीपी यातायात संजय कुमार सिंह, एनएचआई के टेक्निकल मैनेजर सुदीप मैथानी और अभिषेक मिश्रा मौजूद रहे। अधिकारियों ने स्टेशन के प्रतीक्षालय का विस्तार करने और साफ-सफाई के लिए अतिरिक्त सफाईकर्मी लगाने पर सहमति जताई।