चित्रकूट में मंदाकिनी नदी फिर खतरे के निशान से ऊपर, कानपुर-बुंदेलखंड में चार की मौत

जागरण संवाददाता, कानपुर। चित्रकूट में 29 अगस्त की रिकार्ड बाढ़ के बाद एक बार फिर मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से ऊपर है। लगातार तीसरे दिन बारिश के बीच शुक्रवार रात 12 बजे रामघाट में नदी का जलस्तर 127.200 मीटर पहुंच गया, जो खतरे के निशान 126.500 मीटर से 70 सेंटीमीटर ऊपर रहा। शनिवार सुबह आठ बजे जलस्तर थोड़ा घटने के बावजूद रामघाट का आरती स्थल व सीढ़ियां डूबी हैं, दुकानों में पानी घुस गया है।