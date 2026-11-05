प्रेमी जेल गया तो प्रेमिका बेचने लगी चरस, कानपुर में चाय की दुकान की आड़ में चला रही थी धंधा

जागरण संवाददाता, कानपुर। प्रेमी के जेल जाने के बाद प्रेमिका ने उसका चरस बिक्री का काला कारोबार खुद अपने हाथ ले लिया। वह नेपाल से एक व्यक्ति के जरिए चरस मंगवाकर गिरोह के सदस्यों से शहर के स्कूल-कालेज व अन्य स्थानों पर बिकवाती थी।

प्रेमिका यह काला कारोबार अपनी चाय की दुकान की आड़ में कर रही थी। क्राइम ब्रांच ने बजरिया थाना पुलिस के साथ मिलकर छापा मार महिला को पकड़ा। उसके पास से 3.131 किलो चरस बराममद हुई। कंघीमोहाल में चाय का होटल चलाने वाली शबनम बेगम उर्फ चच्ची के घर में मंगलवार देर रात को बजरिया पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने छापा मारकर खाली सिलेंडर की आड़ में छिपाकर रखी काली पालीथिन से चरस के चार पैकेट बरामद किए, जो 3.131 किग्रा था।