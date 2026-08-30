Kanpur News: किसने थप्पड़ मारा मेरे भाई को...फिर उसकी ससुराल जाकर मार दी भाभी की बहन को गोली 

जागरण संवाददाता, कानपुर। कैंट में रविवार शाम बहन और उसके देवर के बीच हो रहे विवाद में बीच-बचाव करने पहुंची बड़ी बहन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि छोटी बहन के देवर ने तमंचे से उसके पेट में गोली मार दी। वारदात के बाद आरोपित अपने पांच साथियों के साथ दो बाइकों से फरार हो गया। स्वजन लहूलुहान हालत में उसे लेकर केपीएम अस्पताल पहुंचे, जहां डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया।

सत्तीचौरा घाट निवासी सरोजनी ने वर्ष 2022 में उन्नाव के गंगाघाट थानाक्षेत्र के कल्लूपुरवा निवासी संतोष से विवाह किया था। सरोजनी के परिवार में उसकी बहनें रोशनी, चांदनी और अंजली हैं। करीब दो वर्ष पहले सरोजनी का पति संतोष से विवाद हो गया था। पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के बाद से वह मायके में रह रही थी। परिवार वालों के मुताबिक रविवार शाम संतोष घर आया था। इस दौरान उसका पत्नी सरोजनी से विवाद हो गया।

कुछ देर बाद संतोष वहां से चला गया। उसके जाने के करीब एक घंटे बाद संतोष का छोटा भाई विनोद, अजय और अंशू समेत पांच साथियों को लेकर दो बाइकों से घर पर आ धमका। घर में घुसते ही विनोद ने सरोजनी से झगड़ा शुरू कर दिया। उसने पूछा कि उसके भाई संतोष को किसने थप्पड़ मारा था। सरोजनी ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन विनोद ने उसे पीटना शुरू कर दिया।