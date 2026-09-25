कानपुर दवा कारोबारी हत्याकांड में बहू को क्लीन चिट, तो क्या पहले पुलिस ने साक्ष्य झूठे दिखाए? जानें क्यों उठ रहे सवाल

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में दवा कारोबारी विनीत मिनोचा हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। नौकर के बयान के बाद बेटे सुब्रत को साजिशकर्ता मानते हुए गिरफ्तार किया गया। लेकिन पूरी जांच के बाद अब सवाल पुलिस पर ही उठने लगे हैं। आखिर उसी नौकर के किस बयान और कौन से साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने बहू शालू को गुनाहगार मान लिया था।



दवा कारोबारी विनीत मिनोचा हत्याकांड की मास्टरमाइंड बहू शालू नहीं, बेटा सुब्रत था। जिस पुराने नौकर पर हत्या का आरोप है, वह बुधवार को अपने पुराने बयान से पलट गया और शालू की जगह सुब्रत का नाम लिया। बाद में आरोपितों से आमना-सामना कराए जाने के बाद सुब्रत ने भी यह बात कबूल कर ली।

उसने बताया कि पिता का चरित्र ठीक नहीं था। कई महिलाओं से उनके अवैध संबंध थे और उसे डर था कि कहीं संपत्ति का बंटवारा न हो जाए। इसी वजह से उसने हत्या कराई थी। पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि सुब्रत को जेल भेज दिया गया है। शालू निर्दोष है। पुलिस बीएनएस की धारा 190 के तहत अदालत से उसकी रिहाई का अनुरोध करेगी।



पूछताछ में सुब्रत ने पुलिस को बताया कि उस पर करीब 40 लाख रुपये कर्ज था। किस्त भरने को उसे हर माह 55 हजार रुपये की जरूरत होती थी, पर पिता केवल 40 हजार रुपये देते थे। उसे डर था कि पिता कहीं किसी महिला से शादी न कर लें या कोई ऐसी महिला सामने न आ जाए जो दावा कर दे कि वह उनके बच्चे की मां बनने वाली है। ऐसे में संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा और वह कर्ज नहीं उतार पाएगा।

इंदिरा नगर स्थित रतन आर्बिट अपार्टमेंट में रहने वाले दवा कारोबारी विनीत मिनोचा की पांच सितंबर की रात उनके फ्लैट में हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने कैमरों की मदद से उनके पुराने नौकर विशाल गौतम व साथी राजकिशोर को पकड़ा।

पूछताछ में तब विशाल ने बताया था कि बहू शालू ने छह लाख रुपये सुपारी देकर विनीत मिनोचा की हत्या कराई थी। पुलिस ने शालू को भी गिरफ्तार कर तीनों को जेल भेज दिया था। तीनों आरोपितों को बुधवार दोपहर रिमांड पर पुलिस जेल से लाई।

पुलिस आयुक्त ने बताया कि चार दौर में आरोपितों और सुब्रत से पूछताछ की गई। सुब्रत अपनी पत्नी पर दोष मढ़ता रहा, लेकिन देर रात कबूल किया कि उसीने साजिश रची थी। विशाल को समझाया था कि पकड़ा जाए तो शालू का नाम ले। सुब्रत ने ही विशाल से फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी बनवाई थी, जिससे वह पहले से अंदर जा सके। सुब्रत ने ही घर के कैमरों की रिकार्डिंग बंद कर दी थी।