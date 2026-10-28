कानपुर में जीटी रोड पर छात्रों के प्रदर्शन से लगा भीषण जाम, शहर में ध्वस्त हुई यातायात व्यवस्था

जागरण संवाददाता, कानपुर। बुधवार को भी शहर के लगभग सभी हिस्सों में यातायात व्यवस्था ध्वस्त रही। दोपहर 12 बजे के दौरान जीटी रोड पर छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) के छात्रों के प्रदर्शन की वजह से भीषण जाम लग गया, जो लगभग पूरे दिन चलता रहा। इसमें हजारों वाहन घंटों फंसे रहे। कई एंबुलेंस तक को रास्तो नहीं मिल पाया। मार्ग की दोनों लेन जाम होने से बाइक सवार तक को निकल पाना मुश्किल हो गया। वहीं, दूसरी ओर शहर में विभिन्न चौराहा-तिराहा पर वाहनों का जाम रहा।



विश्वविद्यालय के बाहर छात्रों के प्रदर्शन से पूरे दिन यातायात प्रभावित रहा। वहीं, चुन्नीगंज से रावतपुर तक भी इतना जाम रहा कि 15 से 20 मिनट की दूरी को तय करने में 40 से 60 मिनट तक लगे। चुन्नीगंज से कल्याणपुर की ओर जा रहे अजय राजपूत ने बताया कि वह अपने दोस्त के साथ बिजली घर गए थे, जहां से लौटने पर बकरमंडी से रावतपुर रेलवे क्रासिंग तक आने में 40 मिनट लग गए। मोती झील से गोल चौराहे तक पहुंचने में ही 20 मिनट लगे। यही हाल लगभग पूरे शहर का है।

दोपहर 3:30 बजे के दौरान जेके मंदिर से फजलगंज चौराहे तक भीषण जाम लगा रहा। वाहन रेंगते नजर आए। यही स्थिति जीटी रोड पर गुमटी नंबर पांच से लेकर जरीब चौकी और अफीम कोठी तक वाहनों की रही। यहां बाइक सवारों तक को निकल पाना मुश्किल हो रहा था। झकरकटी का जाम तो आम हो चुका है, यहां तक सुबह से लेकर देर रात तक अनियमित यातायात है।

ऐसे ही रामादेवी और नौबस्ता में भी बुधवार को भीषण जाम रहा है। शाम को बड़े चौराहे पर जाम की समस्या और अधिक गहरा गई। यहां व्यापारियों ने कहा कि त्योहार के दिनों में जाम की समस्या और गहराती जा रही है, लेकिन यातायात पुलिस की कोई ठोस पहल दूर-दूर तक नजर नहीं आ रही है।