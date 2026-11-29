जागरण संवाददाता, कानपुर। कंपनी बाग चौराहे से रावतपुर तिराहे के बीच जलकल विभाग की ओर से गहरी खोदाई और मरम्मत का कार्य कराया जाएगा। इसके चलते एक दिसंबर से कार्य समाप्त होने तक इस मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

यातायात पुलिस ने इसके लिए डायवर्जन व्यवस्था लागू की है। डीसीपी यातायात अभयनाथ त्रिपाठी ने बताया कि असुविधा से बचने के लिये ट्रैफिक कंट्रोल रूम के नंबर 9305104340, ग्रीन कारिडोर सेल 9454402413 और ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर 9305104387 पर संपर्क किया जा सकता है।