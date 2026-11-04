Kanpur Jam: भाजपा की पदयात्रा से थम गया कानपुर, त्योहार में जाम से बेहाल रहे लोग; गलियों में भी नहीं मिली राहत

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में बुधवार को जाम ने हर किसी को बेहाल कर दिया। एक तरफ रूट डायवर्जन तो दूसरी तरफ भाजपा की पदयात्रा के चलते शहर की यातायात व्यवस्था चरमरा गई। त्योहार के दौरान बाजारों में उमड़ी भीड़ के बीच प्रमुख मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। जाम से बचने के लिए लोगों ने गलियों का रास्ता पकड़ा, लेकिन वहां भी राहत नहीं मिली। राहगीर और खरीदार घंटों परेशान रहे।

शहर में हर तरफ जाम तो पहले ही लग रहा है लेकिन भाजपा की लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ पदयात्रा और अधिक मुसीबत खड़ी कर दी है। हालांकि, ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्जन घोषित किया है, लेकिन वाहनों के अधिक दबाव के कारण पुलिस की योजना काम नहीं आई।

एलएलआर अस्पताल से चुन्नीगंज तक मार्ग की दोनों लेने पूरी तरह से वाहनों से जाम है। हालांकि, चौराहे तिराहे पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की है, लेकिन फिर भी यातायात को सामान करने में पसीने छूट रहे हैं। यातायात का दबाव अधिक होने से वाहन रेंग रहे हैं। साइलेंसर से निकलने वाला धुआं प्रदूषण को भी बढ़ा रहा है।

चुन्नीगंज से गोल चौराहा मार्ग पर जाम अधिक होने के कारण बाइक और कार सवार लोग दाएं बाएं विभिन्न मोहल्ले की गलियों से होकर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। इस जाम में कई एंबुलेंस भी फंसी हैं, सायरन बजाने के बाद भी उनका रास्ता नहीं मिल पा रहा है। वही, बकरमंडी तिराहे से लेकर जरीब चौकी तक भीषण जाम है, पैदल निकल पाना भी मुश्किल हो रहा है।